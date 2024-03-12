Перспективы и риски инвестиций в недвижимость Дубая: интервью с экспертом
Рынок недвижимости Дубая продолжает активно расти, становясь желанным регионом для вложения средств. О ценах, динамике спроса и перспективах инвестирования в Эмират рассказывает Данис Латыпов, основатель агентства недвижимости «Этажи» в Дубае.
Востребованность и перспективы рынка недвижимости Дубая
— В настоящее время рынок Дубая сохраняет значительный потенциал роста — за счет увеличения численности населения и привлекательности эмирата для мигрантов.
По данным , сервиса оценки инвестиционной привлекательности объектов, Дубай является лидером по спросу на элитное жилье. С начала 2023 года он непрерывно , цена которой превышает 10 млн долларов.
Инвесторы оценивают и вкладываются в строящиеся объекты, поскольку это позволяет купить недвижимость по более низкой цене и получить прибыль после завершения строительства. По видам объектов в городе востребованы не только роскошные виллы и пентхаусы, но и студии для экспатов, численность которых растет с каждым годом.
Политическая стабильность и благоприятная среда для развития бизнеса способствуют привлечению в эмират состоятельных людей. Сюда переезжают успешные бизнесмены, знаменитости, высококвалифицированные специалисты, желающие приобрести элитное жилье.
Перспективы роста цен
В ближайшие годы цены на недвижимость в Дубае продолжат прибавлять в среднем по 8% ежегодно. В самых перспективных районах в течение следующих трех лет ожидается рост около 25% в год.
423,64 долларов, что на 19% выше показателей января прошлого года. По сегментам недвижимости: средняя цена — 789,6 тысяч долларов (рост на 12,7% с января 2023-го). Цена за коммерческую недвижимость — 326,7 тысяч долларов (рост на 52,3%).
Меньший рост ожидается в районах, где уже наблюдается высокая конкуренция среди застройщиков, вызванная значительным ростом предложения. Это районы Palm Jumeirah (потенциальный рост инвестиций — 6%), Jumeirah Bay (4–5%), Dubai Hills (3%) и Bluewaters Island (3%).
Согласно нашим прогнозам, наиболее привлекательные для инвестиций районы могут демонстрировать рост стоимости жилья до 25% в год на протяжении следующих трех лет. К таким районам относятся Business Bay, Sobha Hartland, Jumeirah Village Circle и Nad Al.
Наиболее привлекательные районы Дубая для инвестирования в недвижимость
При инвестировании в недвижимость Дубая следует рассматривать следующие высокомаржинальные районы.
Downtown — один из лучших вариантов для инвестиций в недвижимость эмирата, поскольку рядом с ним находятся такие центры притяжения местного населения и туристов, как Бурдж-Халифа и Дубай Молл. В этом престижном районе предлагаются различные виды жилой и коммерческой недвижимости, что дает инвесторам широкий выбор. Средняя доходность от аренды в центре Дубая составляет 4,9 %, а от продажи — около 5,2 %. Эти показатели превосходят многие крупные мировые города, включая Лондон и Нью-Йорк.
Dubai Marina занимает прочные позиции в качестве одного из лучших районов Дубая для инвестиций, который часто называют «новым Дубаем». И это лучший выбор для тех, кто стремится к люксовому образу жизни. Несмотря на динамичный рынок недвижимости, стоимость квартир, выставленных на продажу в Dubai Marina, остается стабильной. Показатель ROI (рентабельность инвестиций) для квартир в Dubai Marina составляет 5,8%.
Palm Jumeirah — знаковый и богатый район Дубая, признанный архитектурным чудом. Благодаря своему исключительному статусу, неизменно входит в число лучших инвестиционных районов на рынке недвижимости Дубая. Статистические данные показывают, что средняя рентабельность инвестиций составляет 5,3%. Помимо финансовой привлекательности, культовый дизайн Palm Jumeirah также позиционирует его как высококлассную туристическую достопримечательность, что добавляет ему дополнительных очков.
Business Bay — проект, признанный прибежищем для инвесторов. Располагает большим выбором вариантов, включая офисы, роскошные квартиры и пентхаусы. На мировом рынке получил значительное признание благодаря своему огромному потенциалу, средний показатель ROI — 6%. Примечательно, что Lonely Planet, ведущее издательство путеводителей, неизменно ставит Business Bay на пятое место в списке самых красивых районов мира, которые стоит посетить.
Dubai Hills признан чистым жилым комплексом, что выделяет его на фоне других объектов недвижимости Дубая. Его центральное расположение обеспечивает легкий доступ к таким известным районам, как Dubai Marina и Downtown Dubai. Благодаря хорошо развитой инфраструктуре и предложению услуг, этот комплекс является весьма привлекательным вариантом для инвестиций, предлагая солидный ROI около 5,28 %.
Предпочтения иностранных инвесторов
В году входили граждане Индии, Великобритании, Италии, России, Франции, Канады, ОАЭ, Египта, Ливана и Китая. Ожидается, что увеличение спроса со стороны инвесторов из таких стран, как Китай и Индия, будет стимулировать будущий рост сектора элитной недвижимости Дубая в 2024 году.
Наиболее востребованным типом недвижимости среди иностранцев являются апартаменты с одной спальней, стоимость которых находится в пределах от 300 до 400 тысяч долларов. Это относится к ликвидной недвижимости среднего класса, расположенной в популярных районах — например, Emaar Beachchfront и Marina Beach.
Советы по выбору недвижимости
При выборе следует учитывать следующие факторы:
- Местоположение. Объект, расположенный в развитом и востребованном районе города, обычно имеет большую стоимость. Cредняя доходность от сдачи в аренду такой недвижимости также будет выше, чем в менее привлекательных районах.
- Тип недвижимости. Рентабельность объектов разного типа отличается. Например, апартаменты обычно имеют меньшую доходность, чем виллы.
- Состояние жилья и укомплектованность помещения. Качество отделки, наполненность мебелью, техникой и аксессуарами — все это влияет на стоимость объекта. Так пустое помещение с черновыми стенами стоит дешевле, но и сдать его в аренду проблематичнее. Придется учесть затраты на косметический ремонт и бытовое наполнение жилья.
- Инфраструктура жилищного комплекса. Наличие охраны, бассейна, тренажерного зала увеличивают объект в цене, одновременно повышая и его ликвидность.
- Состояние рынка. Важно отслеживать динамику спроса, цен, объем продаж, а также быть в курсе налоговой, миграционной политики и бизнес-среды, чтобы определить оптимальное время для инвестиций.
- Инфраструктура района. Недвижимость, рядом с которой есть школы, больницы, торговые центры, обычно приносит больше дохода.
- Компания-девелопер. При выборе застройщика следует проверять его репутацию и отзывы на специализированных сайтах. Обычно их легко найти через любую поисковую систему.
- Срок окупаемости. Необходимо учитывать не только цену объекта, но также его окупаемость и ожидаемый доход.
- Срочность продажи. Стоит тщательно проверять всю документацию на приобретаемую недвижимость, особенно если она продается с пометкой «срочно».
Процесс закрытия сделки для иностранного инвестора: этапы, сроки, документы
Существуют два основных типа владения недвижимостью:
- Полная собственность (Freehold) — это право собственности, которое дает владельцу возможность свободно распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению: продавать, сдавать в аренду, дарить или завещать. В Дубае к Freehold относятся 47 районов, включая известные Dubai Marina, Business Bay и другие.
- Leasehold — аренда недвижимости. В ОАЭ срок аренды составляет до 99 лет. Однако по истечении этого срока, арендатор не приобретает права на недвижимость, и она возвращается собственнику. Аренду можно продлить или передать права на недвижимость родственникам.
Процесс покупки недвижимости в Дубае выглядит следующим образом:
- Выбор объекта недвижимости и заключение договора. Условия сделки должны быть оформлены в письменной форме на арабском или английском языках и включать информацию об адресе объекта, его стоимости, дополнительных платежах и ответственности сторон.
- Оформление соглашения о продаже (MoU). После согласования всех условий сделки заключается соглашение о продаже. В Дубае это называется «Контракт F». Соглашение можно найти на сайте Департамента земельных участков Дубая.
- Выплата залога. Покупатель выплачивает продавцу задаток, который обычно составляет от 5% до 15% от общей стоимости сделки. Если сделка не состоится по вине продавца, залог будет возвращен покупателю.
- Получение сертификата об отсутствии претензий (NOC). Для разрешения передачи права собственности необходимо подать заявление и оплатить сертификат об отсутствии претензий разработчика к продавцу. Это практически является подтверждением, что у продавца нет задолженности. Стоимость сертификата может варьироваться от 136 до 1362 долларов в зависимости от разработчика. Процесс рассмотрения заявки может занять до 5 рабочих дней. После погашения всех задолженностей за обслуживание разработчик может предоставить NOC, что позволяет осуществить передачу права собственности.
- Передача права собственности через Земельный департамент Дубая. Получив сертификат об отсутствии претензий (NOC) необходимо встретиться с продавцом в Земельном департаменте Дубая (DLD), где покупателю выдадут новый титул на право собственности (Title Deed). В этот день также потребуется произвести оплату стоимости недвижимости, предоставить чек и оплатить административный сбор.
Для регистрации сделки необходимо иметь при себе следующие документы:
- оригинал паспорта покупателя и продавца;
- титул на право собственности;
- заявка на получение сертификата об отсутствии возражений;
- копия соглашения о продаже;
- юридическое удостоверение личности (ID);
- сверка адреса;
- контактная информация.
Условия выдачи ипотеки на покупку недвижимости иностранцам
В Дубае возможно купить недвижимость в ипотеку, однако нерезидентам часто отказывают в ее получении. Но если предварительно оформить резидентскую визу, шансы на одобрение значительно повышаются.
Условия выдачи ипотеки иностранцам в Дубае:
- Ставка по кредиту для иностранцев составляет от 3% до 6,5% годовых.
- Срок выдачи ипотеки не может быть менее 5 и более 25 лет.
- Размер ипотеки не может превышать 80% стоимости приобретаемой недвижимости.
- Покупателю необходимо застраховать свою жизнь на сумму в пределах 0,3–0,8% от размера запрашиваемого займа. А также оплатить услуги по оформлению одобренного кредита (до 1,5% от всей суммы ссуды).
- Заемщику необходимо быть совершеннолетним. В ОАЭ человек считается таковым, когда ему исполняется 21 год.
- Возраст заемщика не должен достигать верхнего предела. Официальная планка выдачи ипотеки — 65 лет для работающих по найму и 70 лет для предпринимателей. Но чаще всего банк отказывает людям старше 55 лет.
Налоговые и правовые аспекты покупки жилья в Дубае
Уплата налогов при покупке недвижимости у застройщика включает комиссионный сбор (от 2 до 5%), регистрационный сбор (4%) и дополнительные сборы (от 1 633,62 до 2 722,7 долларов).
Если покупка недвижимости осуществляется через ипотеку, необходимо оплатить сбор за ее оформление. Оплата производится наличными в офисах регистрации Земельного департамента Дубая. Сумма составляет от 544,5 до 1089 долларов. В Дубае отсутствует налог на недвижимость. При этом все владельцы должны оплачивать ежегодные сборы за ее обслуживание.
Возможности для инвесторов
Инвестируя в недвижимость Дубая, можно получить визу резидента — это аналог вида на жительство. За вложения на сумму не менее 204 тысяч долларов вам выдают резидентскую визу сроком на два года. При покупке недвижимости за 545 тысяч долларов и дороже можно стать обладателем золотой визы сроком на 10 лет бесплатно.
Резидентам эмиратов проще открыть расчетный счет, поскольку банки в первую очередь доверяют таким клиентам, рассматривая их как более надежных.
Инвестиции в недвижимость Дубая позволяют не только сохранить собственные средства, но и получать стабильную прибыль от 20% до 160%. Процесс покупки очень прост и не требует объяснения происхождения средств. Кроме того, застройщики предлагают беспроцентную рассрочку. Перевод денег можно осуществить из любой страны, а сделку провести удаленно. Все это делает Дубай перспективным и надежным местом для инвестиций в недвижимость.
Способы получения дохода от аренды
В Дубае можно заработать на недвижимости разными способами: сдавать в аренду на короткий или длительный срок, перепродать после завершения строительства. Доходность от долгосрочной аренды составляет 4–10%, от краткосрочной — в 1,5–2 раза выше. Часто используемый вариант — покупка на начальной стадии, затем перепродажа недвижимости после завершения определенного этапа работ. Начальная стоимость квартиры с одной спальней для таких проектов начинается с 350–400 тысяч долларов. К моменту сдачи объекта она может вырасти до 30%. Среднесрочная аренда комбинирует короткий срок с помесячной оплатой, избегая ограничений долгосрочных контрактов.
На арендную доходность жилой недвижимости в Дубае влияют следующие факторы.
- Расположение. Недвижимость, находящаяся в популярном районе с хорошей инфраструктурой и близостью к основным местам работы и развлечений, будет иметь более высокую арендную доходность.
- Размер и тип недвижимости. Как правило, квартиры с весомой квадратурой или виллы с большим количеством комнат и удобствами будут иметь более высокую арендную ставку.
- Состояние и качество. Жилая недвижимость в хорошем состоянии и с современным дизайном будет привлекать больше арендаторов и позволит получать более высокую арендную ставку.
Потенциальные риски при инвестировании в недвижимость Дубая
Приобретая недвижимость в одном из самых доходных и надежных регионов мира, необходимо учитывать возможные риски:
- Волатильность рынка. Цены и спрос на недвижимость могут меняться, например, в связи с экономической или политической ситуацией в регионе. Инвестору нужно быть готовым к колебаниям в стоимости и доходности своей собственности.
- Налогообложение. Инвесторы должны учитывать налоговые обязательства в Дубае и других странах, в которых они проживают.
- Достаточная конкурентность рынка. Переизбыток предложения может привести к снижению дохода от аренды и перепродажи имущества.
- Обслуживание недвижимости. Необходимо учитывать издержки на обслуживание и управление недвижимостью, включая расходы на содержание и ремонт.
- Ликвидность. В некоторых случаях возможность быстрой продажи недвижимости может быть ограничена, поэтому инвесторы должны быть готовы к долгосрочным вложениям.