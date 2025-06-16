  1. Realting.com
  Таунхаус DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER

Таунхаус DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER

Дубай, ОАЭ
от
$999,000
от
$314/м²
02.12.2025
$999,000
02.12.2025
$3,62 млн
02.12.2025
$3,48 млн
Premium Premium
16
Местонахождение

  Страна
    ОАЭ
  Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Ужасная сделка! Огромный таунхаус с низкой ценой в Дубае

Почему эта вилла вне плана в Дубае является инвестиционной возможностью

Инвестирование в незапланированную виллу в Дубае сегодня предлагает одну из самых высоких доходностей в регионе с поправкой на риск, особенно в рамках сообщества, которое обеспечивает образ жизни, инфраструктуру и долгосрочный рост капитала. Вот основные причины, почему это свойство выделяется:

1. Потенциал высокой оценки капитала

Сегмент вилл и таунхаусов Дубая показал один из самых высоких показателей оценки в мире.
Хорошо расположенные внеплановые активы в развитых сообществах часто регистрируют рост на 20-35% за счет передачи, что обусловлено ограниченным предложением и постоянным спросом конечных пользователей.

2. Нижняя точка входа, более высокий рычаг

Поскольку это внеплановый актив, инвестор входит по цене ниже рыночной со структурированным планом платежей.
Теперь для передачи права собственности требуется только 521 700 дирхамов, в то время как оставшиеся взносы продолжаются до 2026 года, что позволяет контролировать высокоценный актив с минимальным первоначальным капиталом.

3. Сильная арендная плата после передачи

В Дубае вырос спрос на современные виллы в семейных общинах.
Эта вилла с 5 спальнями может генерировать 6-8% чистой арендной платы, значительно превосходя традиционные рынки в Европе и Азии.

4. Премиум-жизнь в сообществе стимулирует спрос конечных пользователей

Эта вилла расположена внутри самодостаточного, богатого удобствами сообщества, предлагающего:

  • Частные парки и зеленые зоны

  • Пешие и велосипедные дорожки

  • Общественные бассейны

  • Фитнес и оздоровительные сооружения

  • Розничные, кафе и зоны отдыха

Эти особенности делают недвижимость очень привлекательной для семей — самый стабильный и надежный сегмент арендаторов в Дубае.

5. Park View + Modern Layout = Высшая стоимость продажи

С видом на парк, хорошо продуманными интерьерами и эффективной 5-комнатной планировкой вилла имеет естественное преимущество в стоимости перепродажи.
Свойства с таким позиционированием обычно продаются быстрее и с премией по сравнению с внутренними блоками.

6. Безопасный и регулируемый рынок

Сектор недвижимости Дубая является одним из самых строго регулируемых рынков в мире.

  • Защита эскроу

  • Прозрачные правила

  • Стандарты передачи

  • Сильное управление

Это обеспечивает максимальную безопасность для внеплановых покупателей и прозрачность на институциональном уровне.

7. Долгосрочный рост экономики ОАЭ

Население Дубая растет более чем на 100 000 жителей в год, что обусловлено:

  • Новые визовые реформы

  • Мировая миграция талантов

  • Корпоративное переселение

  • Экономическая экспансия

Спрос на качественные виллы значительно опережает предложение, создавая постоянную тенденцию к росту стоимости вилл.

В резюме:

Эта вилла предлагает редкое сочетание:
низкий начальный капитал + расположение основного сообщества + высокая оценка + сильный доход от аренды
Это делает его идеальной инвестицией как для краткосрочной выгоды, так и для долгосрочного создания богатства.

Если хотите, я могу подготовить:
✔ Полированная брошюра инвестора
✔ WhatsApp отправляет версию
✔ Таблица прогнозов ROI (1, 3, 5 лет)
✔ Сравнение с аналогичными сообществами

Просто скажите, какой формат вы предпочитаете.

Дубай, ОАЭ
