  2. ОАЭ
  Вилла Palm Jebel Ali

Вилла Palm Jebel Ali

Дубай, ОАЭ
от
$6,91 млн
;
32
ID: 32723
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Пальма Джебель Али величественно возвышается над сверкающими водами Персидского залива — это изысканный райский архипелаг, расположенный всего в нескольких шагах от побережья Дубая. Этот крупномасштабный городской проект воплощает амбициозную концепцию страны, создавая уникальное место, не похожее ни на одно другое.

 

 

 

Острова Пальмы Джебель Али сочетают в себе пышные ландшафты и живописные лазурные побережья, образуя уникальные жилые районы. Элегантные резиденции, отели мирового класса и исключительные возможности для отдыха расположены вдоль нетронутых побережий.

 

 

 

The Beach Collection в Пальме Джебель Али привносит прибрежную атмосферу в каждый момент жизни. На фоне вечных ландшафтов и многослойной архитектуры эти дома выходят на нетронутые пляжи с панорамным видом. Разработанные для комфортной жизни, общения и тихой роскоши, резиденции с 5 и 6 спальнями обеспечивают легкий доступ к яркой энергии Пальмы Джебель Али.

 

 

 

Коллекция Coral Collection представляет собой виллы класса «ультра-премиум» на просторных участках с ароматными садами и особым чувством уединения. Каждый дом, спроектированный в сотрудничестве с архитекторами мирового уровня, уникален и наполнен деталями, сочетающими естественное освещение, изысканные материалы и прямой доступ к пляжу. Результатом является редкое и впечатляющее воплощение прибрежной роскоши.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
