Вилла Palm Jebel Ali

Пальма Джебель Али величественно возвышается над сверкающими водами Персидского залива — это изысканный райский архипелаг, расположенный всего в нескольких шагах от побережья Дубая. Этот крупномасштабный городской проект воплощает амбициозную концепцию страны, создавая уникальное место, не похожее ни на одно другое.

Острова Пальмы Джебель Али сочетают в себе пышные ландшафты и живописные лазурные побережья, образуя уникальные жилые районы. Элегантные резиденции, отели мирового класса и исключительные возможности для отдыха расположены вдоль нетронутых побережий.

The Beach Collection в Пальме Джебель Али привносит прибрежную атмосферу в каждый момент жизни. На фоне вечных ландшафтов и многослойной архитектуры эти дома выходят на нетронутые пляжи с панорамным видом. Разработанные для комфортной жизни, общения и тихой роскоши, резиденции с 5 и 6 спальнями обеспечивают легкий доступ к яркой энергии Пальмы Джебель Али.

Коллекция Coral Collection представляет собой виллы класса «ультра-премиум» на просторных участках с ароматными садами и особым чувством уединения. Каждый дом, спроектированный в сотрудничестве с архитекторами мирового уровня, уникален и наполнен деталями, сочетающими естественное освещение, изысканные материалы и прямой доступ к пляжу. Результатом является редкое и впечатляющее воплощение прибрежной роскоши.