Капрешуми, Грузия

от €589,322

Комплекс предлагает: парковку для каждого таунхауса, бассейн, тренажерный зал, детский бассейн, детскую игровую площадку, мульти спортивную площадку, площадки для крокета, дзен-сад, сад для йоги, затененные зоны отдыха, площадки для барбекю, ландшафтные зоны, открытый тренажерный зал, беговые дорожки, теннисные корты, гигантскую шахматную площадку, мечеть. Проект содержит различные типы юнитов: 2 спальни - 1321 таунхаус 3 спальни - 156 таунхаусов 4 спальни - 290 таунхаусов Удобства и оснащение в доме Личные балконы/террасы Кухонные шкафы и столешницы Полностью выложенные плиткой ванные комнаты и гостевые туалеты Окна с двойным остеклением Душ в каждой ванной комнате Центральное кондиционирование Тумбы и зеркала Прачечная и комната для прислуги в некоторых таунхаусах Некоторые спальни с собственной ванной комнатой Таунхаусы с 4 спальнями имеют внутренний лифт (по желанию) Расположение и объекты поблизости Проект расположен в Дубайленде, который предлагает уникальные и современные элитные жилые таунхаусы, обеспечивающие роскошный образ жизни в непосредственной близости от большинства достопримечательностей Дубая, и окружен парками, школами, мечетями и общественными магазинами. Парк развлечений — 5 минут Ярмарка Global Village - 11 минут Университет Zayed - 11 минут ТЦ Дубай Хиллс - 17 минут ТЦ Молл Эмиратов - 23 минуты