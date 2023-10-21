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Жилой комплекс Новая резиденция Bay Residences с бассейнами, садами и кинотеатром, Dubai Islands, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Bay Residences с бассейнами, садами и кинотеатром, Dubai Islands, ОАЭ
Капрешуми, Грузия
от
€951,344
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамными видами. Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, баром, детской площадкой, садами, кинотеатром, кафе, тренажерным залом, зоной отдыха, игровой комнатой. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Стенные шкафы Бытовая техника Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Дубай - 18 минут (13 км) Даунтаун Дубай - 26 минут (19 км) Дубай Молл - 25 минут (18 км)
Жилой комплекс Новая резиденция Weybridge Gardens с бассейном, садами и коворкингом рядом с автомагистралью, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Weybridge Gardens с бассейном, садами и коворкингом рядом с автомагистралью, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Капрешуми, Грузия
от
€146,184
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, красивыми беседками и зонами отдыха, ухоженными садами, тренажерным залом, парковкой, зоной барбекю, кафе и пиццерией, обеденной зоной и кинотеатром на открытом воздухе, супермаркетом, консьерж-сервисом, коворкингом. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Спорткомплекс - 15 минут Даунтаун Дубай и Бурдж Халифа - 18 минут Пляж Джумейра - 20 минут Международный аэропорт Дубай - 20 минут Гольф-клуб - 20 минут
Жилой комплекс Элитная резиденция Ivy Gardens с бассейном и кинотеатром, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Ivy Gardens с бассейном и кинотеатром, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Капрешуми, Грузия
от
€331,052
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами. Резиденция располагает большим бассейном, тренажерным залом, ухоженными садами, детскими площадками, сауной и парной, парковкой, зоной барбекю, кинотеатром под открытым небом. Окончание строительства - май 2026 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Дубай - 20 минут Дубай Молл - 22 минуты Пальма Джумейра - 15 минут Дубай Марина - 15 минут Бурдж Халифа - 20 минут
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Жилой комплекс Новая резиденция Arbor View с бассейнами в престижном районе Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Arbor View с бассейнами в престижном районе Dubailand, Дубай, ОАЭ
Капрешуми, Грузия
от
€381,949
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами и водным украшением, беседками, зоной барбекю, детскими площадками, сауной и парной, студией йоги и фитнес-залом. Окончание строительства - 1 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Автодром Дубай - 15 минут Бурдж-аль-Араб - 18 минут Пальма Джумейра - 19 минут Бурдж Халифа - 20 минут Дубай Молл - 20 минут Гольф-клуб - 15 минут Международный аэропорт - 27 минут
Жилой комплекс Новый масштабный проект таунхаусов Reportage Village в районе Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый масштабный проект таунхаусов Reportage Village в районе Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Капрешуми, Грузия
от
€589,322
Агентство: TRANIO
Комплекс предлагает: парковку для каждого таунхауса, бассейн, тренажерный зал, детский бассейн, детскую игровую площадку, мульти спортивную площадку, площадки для крокета, дзен-сад, сад для йоги, затененные зоны отдыха, площадки для барбекю, ландшафтные зоны, открытый тренажерный зал, беговые дорожки, теннисные корты, гигантскую шахматную площадку, мечеть. Проект содержит различные типы юнитов: 2 спальни - 1321 таунхаус 3 спальни - 156 таунхаусов 4 спальни - 290 таунхаусов Удобства и оснащение в доме Личные балконы/террасы Кухонные шкафы и столешницы Полностью выложенные плиткой ванные комнаты и гостевые туалеты Окна с двойным остеклением Душ в каждой ванной комнате Центральное кондиционирование Тумбы и зеркала Прачечная и комната для прислуги в некоторых таунхаусах Некоторые спальни с собственной ванной комнатой Таунхаусы с 4 спальнями имеют внутренний лифт (по желанию) Расположение и объекты поблизости Проект расположен в Дубайленде, который предлагает уникальные и современные элитные жилые таунхаусы, обеспечивающие роскошный образ жизни в непосредственной близости от большинства достопримечательностей Дубая, и окружен парками, школами, мечетями и общественными магазинами. Парк развлечений — 5 минут Ярмарка Global Village - 11 минут Университет Zayed - 11 минут ТЦ Дубай Хиллс - 17 минут ТЦ Молл Эмиратов - 23 минуты
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