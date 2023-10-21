Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамными видами.
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, баром, детской площадкой, садами, кинотеатром, кафе, тренажерным залом, зоной отдыха, игровой комнатой.
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухня
Стенные шкафы
Бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Международный аэропорт Дубай - 18 минут (13 км)
Даунтаун Дубай - 26 минут (19 км)
Дубай Молл - 25 минут (18 км)
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, красивыми беседками и зонами отдыха, ухоженными садами, тренажерным залом, парковкой, зоной барбекю, кафе и пиццерией, обеденной зоной и кинотеатром на открытом воздухе, супермаркетом, консьерж-сервисом, коворкингом.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Спорткомплекс - 15 минут
Даунтаун Дубай и Бурдж Халифа - 18 минут
Пляж Джумейра - 20 минут
Международный аэропорт Дубай - 20 минут
Гольф-клуб - 20 минут
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.
Резиденция располагает большим бассейном, тренажерным залом, ухоженными садами, детскими площадками, сауной и парной, парковкой, зоной барбекю, кинотеатром под открытым небом.
Окончание строительства - май 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт Дубай - 20 минут
Дубай Молл - 22 минуты
Пальма Джумейра - 15 минут
Дубай Марина - 15 минут
Бурдж Халифа - 20 минут
Резиденция располагает бассейнами и водным украшением, беседками, зоной барбекю, детскими площадками, сауной и парной, студией йоги и фитнес-залом.
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Автодром Дубай - 15 минут
Бурдж-аль-Араб - 18 минут
Пальма Джумейра - 19 минут
Бурдж Халифа - 20 минут
Дубай Молл - 20 минут
Гольф-клуб - 15 минут
Международный аэропорт - 27 минут
Комплекс предлагает: парковку для каждого таунхауса, бассейн, тренажерный зал, детский бассейн, детскую игровую площадку, мульти спортивную площадку, площадки для крокета, дзен-сад, сад для йоги, затененные зоны отдыха, площадки для барбекю, ландшафтные зоны, открытый тренажерный зал, беговые дорожки, теннисные корты, гигантскую шахматную площадку, мечеть.
Проект содержит различные типы юнитов:
2 спальни - 1321 таунхаус
3 спальни - 156 таунхаусов
4 спальни - 290 таунхаусов
Удобства и оснащение в доме
Личные балконы/террасы
Кухонные шкафы и столешницы
Полностью выложенные плиткой ванные комнаты и гостевые туалеты
Окна с двойным остеклением
Душ в каждой ванной комнате
Центральное кондиционирование
Тумбы и зеркала
Прачечная и комната для прислуги в некоторых таунхаусах
Некоторые спальни с собственной ванной комнатой
Таунхаусы с 4 спальнями имеют внутренний лифт (по желанию)
Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в Дубайленде, который предлагает уникальные и современные элитные жилые таунхаусы, обеспечивающие роскошный образ жизни в непосредственной близости от большинства достопримечательностей Дубая, и окружен парками, школами, мечетями и общественными магазинами.
Парк развлечений — 5 минут
Ярмарка Global Village - 11 минут
Университет Zayed - 11 минут
ТЦ Дубай Хиллс - 17 минут
ТЦ Молл Эмиратов - 23 минуты