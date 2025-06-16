Квартира в новостройке orchid towers

НОВЫЙ ЗАПУСК! Апартаменты в Дубае (Arjan) от $158 000. Рассрочка 40/60. Рамадан: 4% налога НОЛЬ
ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НОВЫЙ БУТИК-ПРОЕКТ В ARJAN (ДУБАЙ)
ЦЕНА: от $158 000 (студии, 1BR, 2BR)
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАМАДАН: 4% ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА (DLD) — ЗА СЧЁТ ЗАСТРОЙЩИКА!
ПОЧЕМУ ARJAN?
Район Arjan (Dubai Science Park) — это идеальный баланс между ценой, качеством жизни и инвестиционной привлекательностью. Здесь нет безумной высотности и вечных пробок, но есть всё для комфортной жизни и высокого спроса на аренду.
ЛОКАЦИЯ:
15–20 минут до Dubai Marina и Palm Jumeirah
5–10 минут до Mall of the Emirates, Autodrome, Circle Mall
Рядом крупные магистрали (UM Suqeim St, Hessa St)
Всё в пешей доступности: супермаркеты, школы, клиники, парки
О ПРОЕКТЕ
Бутиковый комплекс — малоэтажные башни (всего 8 этажей), камерная атмосфера, без перегруженности.
В КОМПЛЕКСЕ:
25+ современных удобств (amenities)
Зелёная концепция — много растений, зон отдыха
Бассейны, фитнес, детские площадки, лаунж-зоны
ФОРМАТЫ:
Студии
1 спальня (1BR)
2 спальни (2BR)
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛЮСЫ
Стабильный арендный спрос — Arjan популярен у молодых специалистов и семей
Рост цен — район активно застраивается качественными проектами
Низкий входной порог — от $158 000
Рассрочка 40/60 — только 40% до сдачи, остальное после
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ (ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!)
ПараметрЗначениеСтоимостьот $158 000EOI (бронь)10 000 AED (~$2700)Рассрочка40/60 (40% до сдачи, 60% — после)Сдача проектаQ4 2028Земельный налог (DLD) 4%ЗА СЧЁТ ЗАСТРОЙЩИКА (акция на Рамадан!)
Итог: вы экономите $6320 на налоге (при покупке студии за $158k).
СЕЙЧАС СТАРТ ПРОДАЖ — ПРИЁМ EOI (EARLY BIRD)
Проект ещё не вышел в открытую продажу — идёт стадия закрытых продаж для первых инвесторов.
Что это даёт вам:
Зайти в проект до официального запуска
Выбрать лучший юнит (этаж, вид, планировку)
Зафиксировать минимальную стартовую цену
Получить эксклюзивные условия (parking, промо)
Бронь — всего 10 000 AED ($2700) — и ваш лот закреплён.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Полное юридическое сопровождение сделки
Помощь в открытии счёта в ОАЭ (при необходимости)
Консультации по ипотеке (до 80% для резидентов / нерезидентов)
Управление арендой после сдачи (если нужно)
Пишите в чат — отправлю:
Презентацию проекта и 3D-туры
Планировки и price list
Индивидуальный расчёт рассрочки
Помогу с бронированием онлайн
Цена: от $158 000
Локация: Дубай, Arjan (Dubai Science Park)
Сдача: 4 квартал 2028
Рассрочка: 40/60
Рамадан: 4% DLD за счёт застройщика
