  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке orchid towers

Квартира в новостройке orchid towers

Дубай, ОАЭ
от
$158,000
BTC
1.8793785
ETH
98.5062647
USDT
156 212.1519213
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 33892
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

НОВЫЙ ЗАПУСК! Апартаменты в Дубае (Arjan) от $158 000. Рассрочка 40/60. Рамадан: 4% налога НОЛЬ

ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НОВЫЙ БУТИК-ПРОЕКТ В ARJAN (ДУБАЙ)
ЦЕНА: от $158 000 (студии, 1BR, 2BR)
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАМАДАН: 4% ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА (DLD) — ЗА СЧЁТ ЗАСТРОЙЩИКА!

ПОЧЕМУ ARJAN?

Район Arjan (Dubai Science Park) — это идеальный баланс между ценой, качеством жизни и инвестиционной привлекательностью. Здесь нет безумной высотности и вечных пробок, но есть всё для комфортной жизни и высокого спроса на аренду.

ЛОКАЦИЯ:

  • 15–20 минут до Dubai Marina и Palm Jumeirah

  • 5–10 минут до Mall of the Emirates, Autodrome, Circle Mall

  • Рядом крупные магистрали (UM Suqeim St, Hessa St)

  • Всё в пешей доступности: супермаркеты, школы, клиники, парки

О ПРОЕКТЕ

Бутиковый комплекс — малоэтажные башни (всего 8 этажей), камерная атмосфера, без перегруженности.

В КОМПЛЕКСЕ:

  • 25+ современных удобств (amenities)

  • Зелёная концепция — много растений, зон отдыха

  • Бассейны, фитнес, детские площадки, лаунж-зоны

ФОРМАТЫ:

  • Студии

  • 1 спальня (1BR)

  • 2 спальни (2BR)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛЮСЫ

  1. Стабильный арендный спрос — Arjan популярен у молодых специалистов и семей

  2. Рост цен — район активно застраивается качественными проектами

  3. Низкий входной порог — от $158 000

  4. Рассрочка 40/60 — только 40% до сдачи, остальное после

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ (ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!)

ПараметрЗначениеСтоимостьот $158 000EOI (бронь)10 000 AED (~$2700)Рассрочка40/60 (40% до сдачи, 60% — после)Сдача проектаQ4 2028Земельный налог (DLD) 4%ЗА СЧЁТ ЗАСТРОЙЩИКА (акция на Рамадан!)

Итог: вы экономите $6320 на налоге (при покупке студии за $158k).

СЕЙЧАС СТАРТ ПРОДАЖ — ПРИЁМ EOI (EARLY BIRD)

Проект ещё не вышел в открытую продажу — идёт стадия закрытых продаж для первых инвесторов.

Что это даёт вам:

  • Зайти в проект до официального запуска

  • Выбрать лучший юнит (этаж, вид, планировку)

  • Зафиксировать минимальную стартовую цену

  • Получить эксклюзивные условия (parking, промо)

Бронь — всего 10 000 AED ($2700) — и ваш лот закреплён.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

  • Полное юридическое сопровождение сделки

  • Помощь в открытии счёта в ОАЭ (при необходимости)

  • Консультации по ипотеке (до 80% для резидентов / нерезидентов)

  • Управление арендой после сдачи (если нужно)

Пишите в чат — отправлю:

  • Презентацию проекта и 3D-туры

  • Планировки и price list

  • Индивидуальный расчёт рассрочки

  • Помогу с бронированием онлайн

Цена: от $158 000
Локация: Дубай, Arjan (Dubai Science Park)
Сдача: 4 квартал 2028
Рассрочка: 40/60
Рамадан: 4% DLD за счёт застройщика

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Еда и напитки

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Перейти
