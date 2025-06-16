Квартира в новостройке orchid towers

НОВЫЙ ЗАПУСК! Апартаменты в Дубае (Arjan) от $158 000. Рассрочка 40/60. Рамадан: 4% налога НОЛЬ

ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НОВЫЙ БУТИК-ПРОЕКТ В ARJAN (ДУБАЙ)

ЦЕНА: от $158 000 (студии, 1BR, 2BR)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАМАДАН: 4% ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА (DLD) — ЗА СЧЁТ ЗАСТРОЙЩИКА!

ПОЧЕМУ ARJAN?

Район Arjan (Dubai Science Park) — это идеальный баланс между ценой, качеством жизни и инвестиционной привлекательностью. Здесь нет безумной высотности и вечных пробок, но есть всё для комфортной жизни и высокого спроса на аренду.

ЛОКАЦИЯ:

15–20 минут до Dubai Marina и Palm Jumeirah

5–10 минут до Mall of the Emirates , Autodrome , Circle Mall

Рядом крупные магистрали (UM Suqeim St, Hessa St)

Всё в пешей доступности: супермаркеты, школы, клиники, парки

О ПРОЕКТЕ

Бутиковый комплекс — малоэтажные башни (всего 8 этажей), камерная атмосфера, без перегруженности.

В КОМПЛЕКСЕ:

25+ современных удобств (amenities)

Зелёная концепция — много растений, зон отдыха

Бассейны, фитнес, детские площадки, лаунж-зоны

ФОРМАТЫ:

Студии

1 спальня (1BR)

2 спальни (2BR)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛЮСЫ

Стабильный арендный спрос — Arjan популярен у молодых специалистов и семей Рост цен — район активно застраивается качественными проектами Низкий входной порог — от $158 000 Рассрочка 40/60 — только 40% до сдачи, остальное после

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ (ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!)

ПараметрЗначениеСтоимостьот $158 000EOI (бронь)10 000 AED (~$2700)Рассрочка40/60 (40% до сдачи, 60% — после)Сдача проектаQ4 2028Земельный налог (DLD) 4%ЗА СЧЁТ ЗАСТРОЙЩИКА (акция на Рамадан!)

Итог: вы экономите $6320 на налоге (при покупке студии за $158k).

СЕЙЧАС СТАРТ ПРОДАЖ — ПРИЁМ EOI (EARLY BIRD)

Проект ещё не вышел в открытую продажу — идёт стадия закрытых продаж для первых инвесторов.

Что это даёт вам:

Зайти в проект до официального запуска

Выбрать лучший юнит (этаж, вид, планировку)

Зафиксировать минимальную стартовую цену

Получить эксклюзивные условия (parking, промо)

Бронь — всего 10 000 AED ($2700) — и ваш лот закреплён.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Полное юридическое сопровождение сделки

Помощь в открытии счёта в ОАЭ (при необходимости)

Консультации по ипотеке (до 80% для резидентов / нерезидентов)

Управление арендой после сдачи (если нужно)

Цена: от $158 000

Локация: Дубай, Arjan (Dubai Science Park)

Сдача: 4 квартал 2028

Рассрочка: 40/60

Рамадан: 4% DLD за счёт застройщика

