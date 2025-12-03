Жилой комплекс Wellington Ocean

Wellington Ocean — современный прибрежный жилой комплекс на Dubai Islands с эстетикой минимализма и продуманной инфраструктурой.



Wellington Ocean — это новый жилой комплекс премиального уровня от Wellington Developments, который формирует современный формат жизни у моря.



Преимущества Wellington Ocean:

— Современная архитектура с чёткими линиями и панорамными стеклянными поверхностями;

— Лобби, вестибюль и бар в едином пространстве, созданные в эстетике городской элегантности;

— Мраморные детали, спокойная подсветка и функциональная вертикальная мобильность;

— Продуманные планировки с акцентом на свет, приватность и комфорт;

— Удобства для семейного проживания и высокого арендного спроса.



Инфраструктура комплекса:

— Бассейн на подиуме;

— Кабинки для переодевания;

— Детские водные аттракционы;

— Игровая площадка;

— Мини-гольф;

— Зона отдыха на подиуме;

— Удобства на крыше (зона отдыха, релаксация, виды на побережье);

— Лобби-бар и просторные общественные зоны;

— Частично меблированные апартаменты.



Локация и транспортная доступность:

Wellington Ocean расположен в ключевой части Dubai Islands:

— Deira City Centre — 5 минут;

— Dubai International Airport — 19 минут;

— Downtown Dubai — 30 минут;

— Прогулочные зоны и пляжи Dubai Islands — в непосредственной близости.



Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и подборки планировок.