  ОАЭ
  Дубай
  Жилой комплекс Wellington Ocean

Жилой комплекс Wellington Ocean

Дубай, ОАЭ
от
$264,381
;
35
ID: 33012
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  Страна
    ОАЭ
  Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Wellington Ocean — современный прибрежный жилой комплекс на Dubai Islands с эстетикой минимализма и продуманной инфраструктурой.

Wellington Ocean — это новый жилой комплекс премиального уровня от Wellington Developments, который формирует современный формат жизни у моря.

Преимущества Wellington Ocean:
— Современная архитектура с чёткими линиями и панорамными стеклянными поверхностями;
— Лобби, вестибюль и бар в едином пространстве, созданные в эстетике городской элегантности;
— Мраморные детали, спокойная подсветка и функциональная вертикальная мобильность;
— Продуманные планировки с акцентом на свет, приватность и комфорт;
— Удобства для семейного проживания и высокого арендного спроса.

Инфраструктура комплекса:
— Бассейн на подиуме;
— Кабинки для переодевания;
— Детские водные аттракционы;
— Игровая площадка;
— Мини-гольф;
— Зона отдыха на подиуме;
— Удобства на крыше (зона отдыха, релаксация, виды на побережье);
— Лобби-бар и просторные общественные зоны;
— Частично меблированные апартаменты.

Локация и транспортная доступность:
Wellington Ocean расположен в ключевой части Dubai Islands:
— Deira City Centre — 5 минут;
— Dubai International Airport — 19 минут;
— Downtown Dubai — 30 минут;
— Прогулочные зоны и пляжи Dubai Islands — в непосредственной близости.

Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и подборки планировок.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
