Жилой комплекс Wellington Ocean

Wellington Ocean — современный прибрежный жилой комплекс на Dubai Islands с эстетикой минимализма и продуманной инфраструктурой.
Wellington Ocean — это новый жилой комплекс премиального уровня от Wellington Developments, который формирует современный формат жизни у моря.
Преимущества Wellington Ocean:
— Современная архитектура с чёткими линиями и панорамными стеклянными поверхностями;
— Лобби, вестибюль и бар в едином пространстве, созданные в эстетике городской элегантности;
— Мраморные детали, спокойная подсветка и функциональная вертикальная мобильность;
— Продуманные планировки с акцентом на свет, приватность и комфорт;
— Удобства для семейного проживания и высокого арендного спроса.
Инфраструктура комплекса:
— Бассейн на подиуме;
— Кабинки для переодевания;
— Детские водные аттракционы;
— Игровая площадка;
— Мини-гольф;
— Зона отдыха на подиуме;
— Удобства на крыше (зона отдыха, релаксация, виды на побережье);
— Лобби-бар и просторные общественные зоны;
— Частично меблированные апартаменты.
Локация и транспортная доступность:
Wellington Ocean расположен в ключевой части Dubai Islands:
— Deira City Centre — 5 минут;
— Dubai International Airport — 19 минут;
— Downtown Dubai — 30 минут;
— Прогулочные зоны и пляжи Dubai Islands — в непосредственной близости.
Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и подборки планировок.