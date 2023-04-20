Как купить недвижимость в ОАЭ и что для этого нужно? Можно ли купить квартиру в Дубае без гражданства? Как купить квартиру в Эмиратах в ипотеку? Исчерпывающие ответы — в нашем детальном гайде.

Кто может покупать недвижимость в ОАЭ?

Согласно закону, иностранные граждане могут купить недвижимость в ОАЭ, но в некоторых районах страны они могут столкнуться с ограничениями касательно формы владения объектом. В зависимости от местоположения, недвижимость может быть приобретена либо в полную собственность, либо на правах аренды.

Полное владение недвижимостью подразумевает бессрочное право собственности на строение и землю под ним. На такое право в любом месте Эмиратов могут рассчитывать граждане Арабских Эмиратов и стран Персидского залива: Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. А вот другие иностранцы могут покупать недвижимость в полное владение только в специальных районах. Эти районы находятся в двух крупнейших эмиратах ОАЭ: в Абу-Даби насчитывается 9 инвестиционных зон, а в Дубае — около 50 фрихолд-зон.

Владение на правах аренды распространяется только на здание, но не на землю под ним.

Существует три типа владения на правах аренды:

лизхолд на 99 лет, который предоставляет практически те же права, что и полное владение;

узуфрукт на 99 лет, который запрещает перепланировки и переустройства;

мусатаха на 50 лет, который дает право на перепланировки.

Владение на правах аренды распространяется только на здание, но не на земельный участок, на котором оно расположено.

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Покупка недвижимости в ОАЭ по шагам

Чтобы купить недвижимость в ОАЭ , необходимо предъявить заграничный паспорт, визу и доказательство адреса проживания в эмирате. Если покупатель не может лично присутствовать при покупке, ему необходимо оформить доверенность на своего представителя.

Процедура покупки недвижимости в ОАЭ длится от 4 до 10 недель. Действия риелторов на территории страны строго регулируются Агентством по регулированию недвижимости (RERA) и Земельным комитетом Дубая (DLD).

Этапы сделки:

1. Выбрать объект.

Выбрать и осмотреть объект в ОАЭ можно как онлайн, так и лично. К вашим услугам апартаменты и виллы, как уже готовые для сдачи, так и еще строящиеся.

2. Заключить предварительный договор с продавцом.

Его подписывают на английском или арабском языке. В договоре нужно указать основные параметры: адрес и площадь приобретаемого объекта; сумму сроки и условия сделки; распределение обязательных сопутствующих сборов и, в случае с новостройкой, дату сдачи строящегося объекта и размер возможной компенсации за срыв сроков строительства.

Заверять предварительный договор нотариально не обязательно, но желательно, чтобы опытный юрист помог вам его составить.

3. Подписать соглашение о продаже

Покупатель и продавец подписывают «Контракт F» — это Меморандум о взаимопонимании, который подписывают покупатель и продавец для заключения сделки купли-продажи. Срок действия подписанного соглашения составляет 30 дней (в случае вторичной недвижимости).

Затем покупатель вносит аванс, чаще всего 10% от суммы сделки. Расчеты проходят через защищенные эскроу-счета.

4. Получить сертификат об отсутствии возражений (он же NOC).

Продавец и покупатель подаются на этот сертификат вместе в офисе застройщика. Этот документ подтверждает отсутствие задолженностей продавца перед застройщиком. На обработку информации может потребоваться до пяти рабочих дней.

5. Зарегистрировать право собственности.

Переход права собственности оформляется в Земельном департаменте Дубая (DLD). В этот день департамент выдаёт чек на оплату, и покупатель производит оплату всей суммы сделки. После этого покупатель получает титул права собственности (Title Deed) и официально становится владельцем недвижимости.

Важно! Если вы покупаете недвижимость на стадии строительства, то процедура более простая — вам не потребуется NOC или контракт F. Вам лишь нужно подписать первоначальный договор о продаже (Initial Contract of Sale), который будет переоформлен, когда строительство закончится. Сделка в таком случае регистрируется во временном реестре. Если застройщик по каким-либо причинам не может завершить строительство, Земельный департамент Дубая должен либо найти другого подрядчика, либо вернуть покупателям деньги, которые были внесены на эскроу-счета.

Дополнительные расходы при покупке недвижимости в ОАЭ

1. Налог на переход права собственности.

Он равен 4%. Обычно продавец и покупатель платят эту сумму вместе в равных пропорциях. Плюс, к этой сумме добавится 430 дирхам ($117) за землю, или 40 дирхам ($10) за строительство вне плана, или 580 дирхам ($157) за административный сбор при уплате налога (за квартиры и офисы).

2. Плата за регистрацию собственности.

Если стоимость недвижимости ниже 500,000 дирхам ОАЭ (около $136,000) — этот сбор составит 2000 дирхамов ОАЭ ($545) +5% НДС

Если недвижимость стоит выше 500,000 дирхам ОАЭ — сумма сбора удвоится и будет равна 4000 дирхам ОАЭ ($1090) + 5% НДС

3. Сбор за выдачу свидетельства о праве собственности.

Цена вопроса — 250 дирхам ОАЭ ($68).

4. Агентское вознаграждение.

Размер комиссии — 2% от стоимости недвижимости.

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Средняя стоимость недвижимости в ОАЭ

Купить квартиру 90 кв.м. в ОАЭ можно в пределах $165,000-$220,000.

Цена за аренду однокомнатной квартиры в ОАЭ составляет примерно $950-$1500. Арендовать трехкомнатную квартиру в стране можно за $1400-$2000.

Коммунальные платежи в ОАЭ в среднем составляют $167 (плюс $98 за интернет).

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Покупка жилья в ОАЭ в ипотеку

Если вы решите покупать недвижимость в ОАЭ в ипотеку, юридические шаги пойдут немного в другом порядке: перед подписанием договора купли-продажи необходимо будет получить предварительное одобрение ипотечного кредита; также перед подачей заявки на NOC потребуется утверждение ипотеки от DLD.

Дополнительные сборы при оформлении ипотеки в Объединенных Арабских Эмиратах включают: комиссию за оформление ипотечного кредита (1% от суммы кредита); плату за оценку имущества в размере — от 2500 до 3500 дирхамов ОАЭ ($680-950) + 5% НДС.

Важно ответственно подойти к выбору банка перед кредитованием. Учреждение должно иметь хорошую репутацию и вести прозрачную политику.

Первоначальный взнос по ипотеке в ОАЭ может составлять от 15% до 50% в зависимости от суммы кредита.

Процентная ставка по ипотеке в ОАЭ на 20 лет с фиксированной ставкой равна 3.47%.