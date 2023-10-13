Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая

Жильё в ОАЭ

Дубай
3412
Абу-Даби (Эмират)
141
Sharjah Emirate
140
Абу-Даби
132
Рас-эль-Хайма
55
Deira
36
Аш-Шарджа
29
Аджман (эмират)
17
Показать больше
3 876 объектов найдено
Квартира с мебелью в Дубай, ОАЭ
Квартира с мебелью
Дубай, ОАЭ
Площадь 102 м²
Компания HID Luxury с гордостью представляет эту потрясающую квартиру с 1 спальней в престиж…
€754,122
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Погрузитесь в воплощение роскоши в отеле Azizi Beach Oasis, расположенном в оживленном центр…
€205,435
Вилла в ОАЭ, ОАЭ
Вилла
ОАЭ, ОАЭ
Площадь 677 м²
Количество этажей 2
Описание Добро пожаловать в Trump Villas - воплощение непревзойденной роскоши, расположен…
€2,90 млн
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Представляем Golf Greens - воплощение роскоши и спокойствия, расположенное среди пышной зеле…
€479,257
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 3 bedroom apartment located at Downtown Views Tower…
€1,09 млн
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 2 bedroom apartment located at The Vogue in Busines…
€415,729
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 2 bedroom penthouse located at Six Senses Residence…
€3,64 млн
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 1 bedroom apartment located at Collective Tower 1 i…
€324,611
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 3 bedroom apartment located at Marina Gate 2 in Dub…
€2,16 млн
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 1 bedroom apartment located at National Bonds Resid…
€272,407
Вилла 5 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 768 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 5 bedroom villa located at Golf Place in Dubai Hill…
€11,14 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€1,33 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€3,48 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€4,66 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€6,14 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€637,925
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€701,577
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€588,027
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€838,860
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€1,31 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€2,04 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€15,75 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€328,702
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€424,966
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€601,231
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€680,913
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€9,55 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€644,905
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€941,353
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€286,047

Типы недвижимости в ОАЭ

квартиры
дома

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Роскошь и размах: покупка недвижимости в ОАЭ

Самая космополитичная страна мира, с самым высоким уровнем обслуживания, передовыми технологиями и самыми высокими небоскребами. Все это — Объединенные Арабские Эмираты с крупнейшим и популярнейшим городом Дубай. Идеальное место для покупок, роскошной жизни и отдыха. А еще это отличный выбор для покупки жилья. Какова стоимость жилья в ОАЭ? Легко ли ее купить иностранцу? Есть ли налог на недвижимость? Рассмотрим эти вопросы.

Жилье без волокиты и долгого оформления

Иностранца может удивить, что так легко в эмиратах оформляются сделки с квартирами. Бюрократии здесь практически нет. Высокотехнологичное государство скоро полностью перейдет на электронную систему оформления документов Smart system. Многое можно уже сделать онлайн. Сейчас покупка недвижимости в ОАЭ и регистрация сделок занимает всего несколько часов. А будет еще быстрее. За последние два года квадратные метры подешевели примерно на 12%. Снижение продолжается.
Кстати, многие застройщики сейчас предлагают такие условия, о которых еще недавно нельзя было и мечтать. Например, государственная компания Emaar, дает беспроцентную рассрочку на два-три года после заселения в квартиру на 50% стоимости жилья. Интересная тенденция — спрос на квартиры падает, а на дома стремительно увеличивается.

Богатый Дубай: покупка недвижимости в ОАЭ

Дубай не однажды возглавлял рейтинги самых привлекательных для жизни городов мира. Роскошный и дорогой. Если выбор остановился именно на нем, то самый легендарный район — Джумейра Бич Резиденс. Место известно, прежде всего, своей длинной набережной, панорамой на Персидский залив, многочисленными ресторанами, магазинами и зонами для отдыха на открытых террасах.

Средняя цена квадратного метра в Дубае — $3400. Цены на виллы с собственными пляжами начинаются от 1 000 000 $.

Другие эмираты и совсем другие цены: популярные города

Если посмотреть на другие места, то, например, в Аджмане цена «квадрата» от застройщика составляет примерно 1300$, а на вторичном рынке — 1700$. Правда, нужно учитывать, что это самый маленький и бедный эмират государства.
В столице Абу-Даби стоимость квадратного метра составляет порядка 3160$. Шарджа — третий по величине город в стране, тут стоимость в пределах 1700$.

Жизнь за инвестиции

С начала 2019 года власти государства стали выдавать визы резидентам-инвесторам. Сейчас покупка недвижимости в ОАЭ означает разрешение на проживание в любом эмирате. Еще очень привлекает иностранцев то, что тут отсутствует налог на прибыль и перепродажу. Расходы на все оформление достаточно низкие. Сбор за регистрацию составляет 4% от цены объекта.

В целом сейчас в ОАЭ все делается для покупателя недвижимости. Иногда застройщики не только предлагают хорошую рассрочку, но и сами оплачивают налог. Но нужно всегда помнить, что покупать необходимо только через эскроу-счета в банке — тогда вы будете застрахованы от мошенников.

Realting.com
Перейти