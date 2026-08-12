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Жилье в ОАЭ

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Дубай
2778
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38
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19 408 объектов найдено
Квартира в Ajman, ОАЭ
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Квартира
Ajman, ОАЭ
🏗️ Rockhill Tower - это жилая высотка G+26 премиум-класса в Аль-Алии, Аджман, запланированна…
$75,000
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Пентхаус 11 комнат в Дубай, ОАЭ
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Пентхаус 11 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 628 м²
Этаж 58/85
Башня S / Ultra-Luxury Ready Living✨ Ультра-люксовый полный этаж 5BR PenthouseШагните в дом,…
$15,09 млн
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Застройщик
Sobha Realty
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
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Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 7/13
STAMN YUNI находится в новом центре Дубая - Jumeirah Garden City. Расположенный между живопи…
Цена по запросу
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Застройщик
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Квартира 8 комнат в Deira, ОАЭ
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Квартира 8 комнат
Deira, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 6/12
Nautis Residences - это новая первоклассная застройка на знаковых островах Дубая. Эта индиви…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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Вилла 4 комнаты в Шарджа, ОАЭ
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Вилла 4 комнаты
Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 257 м²
Роскошная жизнь на набережной, предназначенная для семей, инвесторов и покупателей образа жи…
$762,423
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Агентство
Umed properties
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Пентхаус в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
TOP TOP
Пентхаус
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 467 м²
Al Hamra Waterfront — роскошный прибрежный жилой комплекс с видом на море Насладитесь спо…
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
TOP TOP
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 3/13
STAMN YUNI находится в новом центре Дубая - Jumeirah Garden City. Расположенный между живопи…
Цена по запросу
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Застройщик
Stamn
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
TOP TOP
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 40 м²
ГОРЯЧЕЕ СТУДИО ПОЛНОСТЬЮ В РАШАХ АЛЬ ХАЙМАХ
$198,999
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Агентство
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Квартира 2 комнаты в Ghanadhah, ОАЭ
UP UP
Квартира 2 комнаты
Ghanadhah, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 5/6
Апартаменты с полным видом на море и закатом с террасы Jacob & Co. Beachfront Living, Аль…
$1,14 млн
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/8
Выдающаяся инвестиционная возможность в Azizi Beach Oasis (Mirage 1) в Dubai Studio City.Эта…
$199,343
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 18/25
2-комнатные апартаменты в Azizi Milan — Простор и комфорт в стиле Милана Откройте для себ…
$467,608
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 8/25
1-комнатная квартира в Azizi Milan – стиль и комфорт в сердце Dubailand Откройте для себя…
$272,483
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 6
Современные квартиры на продажу в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) – один из самых динами…
$330,602
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 20
Квартиры с бассейном на крыше в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай Джумейра Вилладж Серкл …
$793,227
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 6
Современные квартиры на продажу в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) – один из самых динами…
$162,421
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 91 м²
Количество этажей 8
Современные квартиры на продажу в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) – один из самых динами…
$400,654
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
Роскошные студии и квартиры с 2 спальнями во французском стиле в Дубай Саут Жилой район Дуба…
$152,054
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 6
Роскошные студии и квартиры с 2 спальнями во французском стиле в Дубай Саут Жилой район Дуба…
$288,656
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 83 м²
Количество этажей 8
Современные квартиры на продажу в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) – один из самых динами…
$349,851
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 14
Квартиры в районе Мейдан, Дубай, в малоэтажном комплексе премиум-класса Мейдан (Meydan) – од…
$854,422
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5/8
South Lofts — современный формат жизни в Dubai SouthSouth Lofts — жилой проект от застройщик…
$197,417
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 6
Современные квартиры на продажу в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) – один из самых динами…
$280,574
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 20
Квартиры с бассейном на крыше в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай Джумейра Вилладж Серкл …
$519,581
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Квартира 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу в Рас-эль-Хайме в проекте с ледовой концепцией Пляжный район (The Beach …
$1,29 млн
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Квартира 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 5/15
Роскошная квартира на первой линии с панорамным видом на море в Miraggio, Рас-эль-Хайма Остр…
$677,764
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Квартира 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/10
Роскошные апартаменты площадью 146,9 м.кв. на 2-ом этаже на острове Аль Рим / Al Reem в Абу-…
$763,256
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 3/6
Современные квартиры с бассейнами в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) стремительно превращ…
$258,888
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 20
Квартиры с бассейном на крыше в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай Джумейра Вилладж Серкл …
$355,624
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 4/6
Современные квартиры с бассейнами в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) стремительно превращ…
$539,209
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 6
Современные квартиры с бассейнами в Дубай Саут Дубай Саут (Dubai South) стремительно превращ…
$386,799
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Типы недвижимости в ОАЭ

квартиры
дома

Параметры недвижимости в ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

ОАЭ - развитая страна, расположенная у Персидского залива. Государство славится роскошными курортами, хорошей экологией и высоким уровнем жизни.

Популярные города ОАЭ для покупки недвижимости иностранцами

В структуру страны включены 7 эмиратов. Лучшими из них для проживания считаются:

  • Абу-Даби. Столица государства и самый высокоразвитый город в мире. Стоимость недвижимости в ОАЭ здесь составляет в среднем 3163 евро за кв. метр.
  • Дубай. Крупный город с ультрасовременной архитектурой и большим количеством элитного жилья. Средняя цена квадрата - 3622 евро.
  • Шарджа. Культурная столица эмиратов с роскошными жилыми комплексами и уникальными достопримечательностями. Покупка недвижимости в ОАЭ здесь обойдется в среднем в 1959 евро за кв. метр.
  • Аджман. Небольшой, но очень уютный эмират с развитой инфраструктурой. За квадрат жилья здесь просят около 1319 евро.

Стоимость жилой недвижимости в ОАЭ

На местном рынке жилья покупателям доступны разные варианты:

  • Квартиры и апартаменты. Находятся преимущественно в центральных частях эмиратов.
  • Дома, коттеджи, таунхаусы и особняки. Располагаются на окраинах городов. Оснащены всеми необходимыми коммуникациями.
  • Виллы. Элитный тип жилья, расположенный преимущественно на побережье Персидского залива.

Ниже приведена таблица, из которой можно узнать, сколько стоит недвижимость в ОАЭ в разных городах:

Город Средняя стоимость квадрата в центре     Средняя стоимость квадрата на окраине
Абу-Даби   3163 евро     2548 евро
Дубай     3622 евро     2395 евро
Шарджа    1959 евро     1212 евро
Аджман 1319 евро     3505 евро

Преимущества покупки недвижимости в ОАЭ

Иностранные покупатели проявляют повышенный интерес к продаже жилья в эмиратах. И на то есть немало причин:

  • приобретение недвижимости в ОАЭ от 204 тыс. долларов дает право на 2-летнюю резидентскую визу;
  • в стране все 12 месяцев плюсовая температура - можно круглогодично проводить время на лучших пляжах Персидского залива;
  • купленная недвижимость хорошо сдается в аренду из-за повышенного спроса к ней со стороны туристов;
  • в стране качественная медицина и образование;
  • цены на недвижимость в ОАЭ ежегодно растут на 6-10% - это позволяет перепродать ее с существенной выгодой.

Как купить жилье в Эмиратах

Иностранцам важно учесть, что покупка квартир и домов с правом владения доступна исключительно во фрихолд-зонах. В остальных районах купить недвижимость в ОАЭ можно только в аренду. Из документов иностранцам для приобретения жилья нужен загранпаспорт, действующая виза и сертификат NOC (для покупки собственности на вторичном рынке). Уплачивать налог покупателям не требуется.

Чтобы купить недвижимость в Эмиратах, иностранным лицам необходимо:

  1. Выбрать доступный объект из каталога.
  2. Открыть банковский счет.
  3. Подписать договор на покупку недвижимости.
  4. Купить объект, рассчитавшись с его владельцем.
  5. Оформить право собственности в земельном департаменте.

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Часто задаваемые вопросы о жилой недвижимости ОАЭ

Можно ли купить жилье в ОАЭ без гражданства?

Да, такое право есть у всех иностранцев.

Как стать резидентом в эмиратах?

Резидентство сроком на 2 года выдается за приобретение кв. метров от 204 тыс. долларов. За покупку жилья от 545 тыс. долларов иностранцы получают Золотую визу, актуальную в течение 10 лет.

Разрешается ли сдавать купленный дом/квартиру в аренду?

Да, иностранцы могут сдавать приобретенное жилье в аренду.
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