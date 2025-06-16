  1. Realting.com
  ОАЭ
  Дубай
  Квартира в новостройке Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити

Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити

Дубай, ОАЭ
от
$1,24 млн
05.11.2025
$1,24 млн
02.11.2025
$1,23 млн
26.10.2025
$1,23 млн
23.10.2025
$1,23 млн
22.10.2025
$1,23 млн
18.10.2025
$1,22 млн
17.10.2025
$1,13 млн
16.10.2025
$1,13 млн
15.10.2025
$1,14 млн
14.10.2025
$1,14 млн
11.10.2025
$1,14 млн
10.10.2025
$1,13 млн
09.10.2025
$1,13 млн
07.10.2025
$1,13 млн
04.10.2025
$1,12 млн
03.10.2025
$1,12 млн
01.10.2025
$1,12 млн
30.09.2025
$1,12 млн
27.09.2025
$1,13 млн
26.09.2025
$1,12 млн
;
16
Местонахождение

  Страна
    ОАЭ
  Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  Количество этажей
    Количество этажей
    30

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн

О комплексе

Роскошные квартиры в проекте под брендом ФК "Челси" в Дубай Маритайм Сити с рассрочкой платежа

Дубай Маритайм Сити (Dubai Maritime City) — это масштабный прибрежный проект в Дубае, сочетающий жилые, коммерческие и морские объекты в одном районе. Удачное расположение между портом Рашид и сухими доками обеспечивает удобный доступ к морю, основным транспортным маршрутам и центру города. Район спроектирован как центр морской индустрии, но при этом предлагает комфортные условия для жизни и инвестиций. Здесь представлены современные жилые комплексы, бизнес-пространства, сервисы для яхт и развитая инфраструктура. Dubai Maritime City привлекает инвесторов и жителей, которым важны престиж, вид на море, близость к деловому центру и долгосрочный потенциал роста. Это одно из тех мест в Дубае, где сочетаются перспективность и образ жизни высокого уровня.

Квартиры в Дубай Маритайм Сити расположены всего в 2 минутах от Мина Рашид, в 8 минутах от общественных пляжных ресторанов, в 12 минутах от школ и больниц, в 15 минутах от Золотого рынка, в 17 минутах от Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall и в 20 минутах от международного аэропорта Дубая.

Проект включает шесть архитектурно впечатляющих башен, вдохновлённых коралловыми рифами. Их дизайн объединяет в себе элегантность современного Лондона и живую атмосферу прибрежного Дубая, создавая уникальный формат городского курорта. Жителей ждут панорамные виды на 270 градусов — на море и городской пейзаж. Среди знаковых объектов — футбольное поле Stamford Summit на крыше, пляжный инфинити-бассейн, частный пляж Chelsea Lion Beach с необычными голубыми песками, уличный тренажёрный зал, беговые дорожки, аква-фитнес-центр, зал виртуального футбола и специализированный центр подготовки спортсменов Chelsea Athlete Performance.

Пространства для восстановления включают крио- и дождевую терапию, галотерапию, паркур по методике Кнайпа, воздушную йогу, лесные капсулы для релаксации, тропу "Пять чувств", водопад для звукотерапии, а также спа-комплекс Serenity. Кулинарные площадки варьируются от кафе с монодиетами и ресторанов полезного питания до клуба Captain’s Table — приватного гастровечера с легендами «Челси», и стильного лаунджа Chelsea Powerhouse. Для семей предусмотрены детские бассейны, тематическая игровая зона с подводными мотивами, качели в форме кораллов, аллея легенд и собственный кинотеатр Stamford Cinema. Каждый элемент проекта продуман до мелочей и отражает философию «Челси» — гармонию спорта, здоровья, досуга и прибрежного образа жизни.

Проект предлагает тщательно продуманные резиденции с 1, 2 и 3 спальнями, где прибрежный стиль жизни сочетается с современным комфортом и эстетикой. Просторные интерьеры с открытой планировкой наполнены светом благодаря панорамным окнам от пола до потолка, открывающим впечатляющие виды на море и город. Функциональные кухни оснащены техникой премиум-класса, а встроенные шкафы в спальнях обеспечивают удобство хранения без ущерба для дизайна.

В оформлении интерьеров отражены мотивы водной стихии и наследия футбольного клуба «Челси» — в мягких текстурах, изысканных деталях и приглушённой цветовой палитре, создающей ощущение баланса между городской динамикой и прибрежным спокойствием. Высококачественные материалы, индивидуальная отделка и внимание к каждой детали — от жилых зон до гардеробных и ванных комнат — придают пространству ощущение продуманной роскоши и комфорта.


Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити
Дубай, ОАЭ
от
$1,24 млн
