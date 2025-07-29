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Долгосрочная аренда студии в ОАЭ

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2 объекта найдено
Дизайнерская студия класса Люкс в Дубаи в Дубай, ОАЭ
Premium Premium
Дизайнерская студия класса Люкс в Дубаи
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/9
Дизайнерская студия в Мейдане – Живите с комфортом класса люкс 📍 Azizi Riviera – Локация,…
$1,634
в месяц
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 16/30
Только годовая аренда — 85 000 AED! Полностью меблированные и оборудованные техникой апартам…
$1,928
в месяц
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Агентство
DDA Real Estate
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