  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 8 лет. Первоначальный взнос 10%

Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 8 лет. Первоначальный взнос 10%

Дубай, ОАЭ
от
$220,000
BTC
2.6168562
ETH
137.1606218
USDT
217 510.5912828
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
TOP TOP
13 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 28009
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    21

О комплексе

Samana Sky Views — это новый современный жилой комплекс от компании Samana, который обещает стать идеальным вариантом для комфортной и уютной жизни в динамичном ритме города. Проект сочетает в себе эстетичный дизайн, продуманные планировки и высококачественные строительные материалы, что обеспечивает жильцам максимальный комфорт и безопасность. Расположение комплекса удобно соединяет городскую инфраструктуру с зелёными зонами, создавая гармоничное пространство для жизни и отдыха.

В Samana Sky Views представлены квартиры различной площади и планировок — от уютных студий до просторных семейных апартаментов. Все помещения выполнены с современным ремонтом, оснащены качественной техникой и отделкой. Особое внимание уделено эргономике и функциональности, чтобы каждый жилец мог организовать пространство по своему вкусу и потребностям. Территория комплекса благоустроена, здесь есть зоны для прогулок, детские площадки и места для отдыха, что делает его привлекательным для семей с детьми и активных жителей.

Кроме того, Samana Sky Views предлагает развитую внутреннюю инфраструктуру: подземный паркинг, охрана, системы видеонаблюдения и удобные подъезды. Жильцы смогут насладиться не только комфортом своего жилья, но и высоким уровнем безопасности. Благодаря выгодному расположению, жители комплекса быстро добираются до ключевых транспортных артерий и популярных районов города, что существенно экономит время и улучшает качество жизни. Samana Sky Views — это современный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и стиль.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Видеообзор жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 8 лет. Первоначальный взнос 10%

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari
Дубай, ОАЭ
от
$206,979
Жилой комплекс La Mer by ELIE SAAB Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$528,462
Жилой комплекс Роскошный пентхаус с садом и бассейном в новой резиденции Shoaq с прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$9,75 млн
Жилой комплекс Новая резиденция Address Grand Downtown с бассейном, оздоровительным центром и эксклюзивным клубом, Downtown, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,98 млн
Жилой комплекс Reef 999
Дубай, ОАЭ
от
$312,660
Вы просматриваете
Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 8 лет. Первоначальный взнос 10%
Дубай, ОАЭ
от
$220,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Aykon City
Жилой комплекс Aykon City
Жилой комплекс Aykon City
Жилой комплекс Aykon City
Жилой комплекс Aykon City
Показать все Жилой комплекс Aykon City
Жилой комплекс Aykon City
Дубай, ОАЭ
от
$323,918
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 80
Квартира в элитном комплексе Aykon City в одном из самых популярных районов Дубая! С панорамным видом на Дубайский канал и парк Сафа! Отличное расположение! Полумеблированная с кухонной техникой! Комплекс сдан! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Инфраструкту…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс 320 Riverside Crescent
Жилой комплекс 320 Riverside Crescent
Жилой комплекс 320 Riverside Crescent
Жилой комплекс 320 Riverside Crescent
Жилой комплекс 320 Riverside Crescent
Показать все Жилой комплекс 320 Riverside Crescent
Жилой комплекс 320 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от
$444,271
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 61
Площадь 70 м²
1 объект недвижимости 1
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
444,271
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Eleve с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Jebel Ali Industrial Second, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Eleve с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Jebel Ali Industrial Second, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Eleve с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Jebel Ali Industrial Second, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Eleve с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Jebel Ali Industrial Second, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Eleve с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Jebel Ali Industrial Second, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Eleve с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Jebel Ali Industrial Second, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Eleve с бассейнами, фитнес-центром и зонами отдыха, Jebel Ali Industrial Second, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$335,131
Резиденция располагает большим бассейном и детским бассейном, современным фитнес-центром, зонами отдыха, зоной барбекю, парковкой, кафе и рестораном, детской площадкой, кинотеатром на открытом воздухе, джакузи, сауной и парной. Окончание строительства - 2 квартал 2027 года. Расположение и о…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации