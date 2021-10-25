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River Island

Дубай, ОАЭ
от
€510,791
;
10
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

В одном из самых живописных и престижных мест Дубая находится роскошный жилой комплекс River Island. Масштабный проект включает в себя три высотных здания, оборудованных с учетом всех современных удобств. River Island расположен вдоль кристально чистой лагуны, простирающейся почти на три километра. Комплекс отличается красивой современной архитектурой, в дизайне помещений преобладает французский и средиземноморский стили. В интерьере выдержаны спокойные и расслабляющие тона. Из каждого здания открываются красивые виды на окружающую облагороженную территорию.

На территории River Island предоставляются все необходимые удобства для жизни и отдыха:

  • Ухоженный парк с фонтанами и зелеными газонами
  • Зона для занятия йогой
  • Теннисный корт и баскетбольная площадка
  • Велосипедные и беговые дорожки
  • Игровые детские пространства
  • Общий плавательный бассейн и фитнес-центр
  • Система безопасности с круглосуточным видеонаблюдением
  • Парковочные места

Благодаря удачному расположению, можно легко добраться к самым знаменитым и интересным объектам Дубая по таким крупным автомагистралям как Al Khail Road, Sheik Mohammed Bin Zayed Road и Dubai Ain Road. В непосредственной близости находятся автобусные остановки и станции метро.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
23
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 89.0
Цена за м², EUR 5,739
Цена квартиры, EUR 510,791
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 104.9
Цена за м², EUR 7,006
Цена квартиры, EUR 734,952
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 9 000 м
Море 8 000 м
Остановка транспорта 300 м

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River Island
Дубай, ОАЭ
от
€510,791
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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