В одном из самых живописных и престижных мест Дубая находится роскошный жилой комплекс River Island. Масштабный проект включает в себя три высотных здания, оборудованных с учетом всех современных удобств. River Island расположен вдоль кристально чистой лагуны, простирающейся почти на три километра. Комплекс отличается красивой современной архитектурой, в дизайне помещений преобладает французский и средиземноморский стили. В интерьере выдержаны спокойные и расслабляющие тона. Из каждого здания открываются красивые виды на окружающую облагороженную территорию.
На территории River Island предоставляются все необходимые удобства для жизни и отдыха:
Благодаря удачному расположению, можно легко добраться к самым знаменитым и интересным объектам Дубая по таким крупным автомагистралям как Al Khail Road, Sheik Mohammed Bin Zayed Road и Dubai Ain Road. В непосредственной близости находятся автобусные остановки и станции метро.
|Аэропорт
|9 000 м
|Море
|8 000 м
|Остановка транспорта
|300 м