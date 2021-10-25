В одном из самых живописных и престижных мест Дубая находится роскошный жилой комплекс River Island. Масштабный проект включает в себя три высотных здания, оборудованных с учетом всех современных удобств. River Island расположен вдоль кристально чистой лагуны, простирающейся почти на три километра. Комплекс отличается красивой современной архитектурой, в дизайне помещений преобладает французский и средиземноморский стили. В интерьере выдержаны спокойные и расслабляющие тона. Из каждого здания открываются красивые виды на окружающую облагороженную территорию.

На территории River Island предоставляются все необходимые удобства для жизни и отдыха:

Ухоженный парк с фонтанами и зелеными газонами

Зона для занятия йогой

Теннисный корт и баскетбольная площадка

Велосипедные и беговые дорожки

Игровые детские пространства

Общий плавательный бассейн и фитнес-центр

Система безопасности с круглосуточным видеонаблюдением

Парковочные места

Благодаря удачному расположению, можно легко добраться к самым знаменитым и интересным объектам Дубая по таким крупным автомагистралям как Al Khail Road, Sheik Mohammed Bin Zayed Road и Dubai Ain Road. В непосредственной близости находятся автобусные остановки и станции метро.