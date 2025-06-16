  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке SAAS HILLS

Квартира в новостройке SAAS HILLS

Дубай, ОАЭ
от
$292,018
BTC
3.4734960
ETH
182.0607747
USDT
288 713.6720237
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
ID: 33287
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    33

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

🏢 Эксклюзивный жилой комплекс в Dubai Science Park (сдача IV кв. 2027)

Локация: Dubai Science Park — престижный район для науки и технологий. Жильё такого уровня здесь редкость, что гарантирует высокий спрос на аренду.
Сдача проекта: IV квартал 2027 года.

Ключевые преимущества:

· Высокий ROI: Прогнозируемая доходность от аренды — 8-12% годовых.
· Уникальная архитектура: Две башни с изогнутыми линиями, вдохновлённые природой пустыни.
· Отличная транспортная доступность: 1 мин до Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, 20-22 мин до Dubai Marina и Downtown.
· Район будущего: Вокруг — международные офисы, школы, а в планах — открытие станции метро.
· Гибкие планы оплаты: Доступны схемы 40/60, 50/50, 60/40 с первым взносом от 20% + 4% (DLD).

Инфраструктура комплекса:

· Бассейн на крыше с песчаным пляжем, детский бассейн.
· Фитнес-центр, йога-студия, сауна.
· Корт для падла, баскетбольная площадка, беговые дорожки.
· Клубный дом, кофейни, кинотеатр (в помещении и под открытым небом).

Доступные лоты (цены указаны «от»):

· Студия: от 49.2 кв.м — $292 000
· 1-комнатная: от 85.7 кв.м — $464 100
· 2-комнатная: от 202.5 кв.м — $835 100
· 3-комнатная: от 275.5 кв.м — $1.2 млн
· Таунхаусы и Sky Villas: от 3 спален.

Особенности: Полная или частичная меблировка, технология очистки воздуха VLED, высококачественная отделка.

Работаю с 15+странами мира.Подберу ликвидную недвижимость в  Омане,Камбожде,Вьетнаме,Таиланде,Грузии,Болгарии,Черногории и других странах

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование

Задайте все интересующие вопросы
