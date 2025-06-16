Квартира в новостройке SAAS HILLS



🏢 Эксклюзивный жилой комплекс в Dubai Science Park (сдача IV кв. 2027)

Локация: Dubai Science Park — престижный район для науки и технологий. Жильё такого уровня здесь редкость, что гарантирует высокий спрос на аренду.

Сдача проекта: IV квартал 2027 года.

Ключевые преимущества:

· Высокий ROI: Прогнозируемая доходность от аренды — 8-12% годовых.

· Уникальная архитектура: Две башни с изогнутыми линиями, вдохновлённые природой пустыни.

· Отличная транспортная доступность: 1 мин до Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, 20-22 мин до Dubai Marina и Downtown.

· Район будущего: Вокруг — международные офисы, школы, а в планах — открытие станции метро.

· Гибкие планы оплаты: Доступны схемы 40/60, 50/50, 60/40 с первым взносом от 20% + 4% (DLD).

Инфраструктура комплекса:

· Бассейн на крыше с песчаным пляжем, детский бассейн.

· Фитнес-центр, йога-студия, сауна.

· Корт для падла, баскетбольная площадка, беговые дорожки.

· Клубный дом, кофейни, кинотеатр (в помещении и под открытым небом).

Доступные лоты (цены указаны «от»):

· Студия: от 49.2 кв.м — $292 000

· 1-комнатная: от 85.7 кв.м — $464 100

· 2-комнатная: от 202.5 кв.м — $835 100

· 3-комнатная: от 275.5 кв.м — $1.2 млн

· Таунхаусы и Sky Villas: от 3 спален.

Особенности: Полная или частичная меблировка, технология очистки воздуха VLED, высококачественная отделка.

Работаю с 15+странами мира.Подберу ликвидную недвижимость в Омане,Камбожде,Вьетнаме,Таиланде,Грузии,Болгарии,Черногории и других странах