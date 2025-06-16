  1. Realting.com
  Жилой квартал Эксклюзивная коллекция с восхитительным видом

Жилой квартал Эксклюзивная коллекция с восхитительным видом

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
26
ID: 28037
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Премиум-класс
    2029
    С отделкой

О комплексе

29 резиденций, от четырех- до шестиспальных апартаментов, а также эксклюзивный пентхаус с 7 спальнями.

Каждая резиденция на склоне холма обеспечивает уединение, обрамленное захватывающим видом на первозданный горизонт. По прибытии вас встречает специальное лобби с парковкой, открывающее захватывающие дух морские просторы и задающее тон предстоящим впечатлениям. Созданные для тех, кто ищет нечто большее, чем просто дом, эти резиденции воплощают в себе необычное в каждом моменте.

Фасад резиденций выполнен из гладкого, плавного камня и напоминает естественную форму природных стихий, таких как ветер, песок и вода. Такой дизайн смягчает присутствие здания, позволяя ему гармонично вписаться в горизонт и окружающее пространство.

Вдохновленный песчаными дюнами Дубая, дизайн подчеркивает горизонтальность с помощью обширных балконов. На нижней стороне каждого балкона расположен мотив перевернутой дюны, создавая плавный переход между интерьером и экстерьером.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
