Жилой квартал Эксклюзивная коллекция с восхитительным видом

29 резиденций, от четырех- до шестиспальных апартаментов, а также эксклюзивный пентхаус с 7 спальнями.

Каждая резиденция на склоне холма обеспечивает уединение, обрамленное захватывающим видом на первозданный горизонт. По прибытии вас встречает специальное лобби с парковкой, открывающее захватывающие дух морские просторы и задающее тон предстоящим впечатлениям. Созданные для тех, кто ищет нечто большее, чем просто дом, эти резиденции воплощают в себе необычное в каждом моменте.

Фасад резиденций выполнен из гладкого, плавного камня и напоминает естественную форму природных стихий, таких как ветер, песок и вода. Такой дизайн смягчает присутствие здания, позволяя ему гармонично вписаться в горизонт и окружающее пространство.

Вдохновленный песчаными дюнами Дубая, дизайн подчеркивает горизонтальность с помощью обширных балконов. На нижней стороне каждого балкона расположен мотив перевернутой дюны, создавая плавный переход между интерьером и экстерьером.