Жилой комплекс Новая башня в проекте премиум класса Golf Greens с островными площадками для гольфа, инфинити-бассейнами и большой зеленой зоной, DAMAC Hills

Комплекс расположен среди качающихся пальм и потрясающих видов на район DAMAC Hills. В этом замечательном месте находится знаменитый международный гольф-клуб Трампа в Дубае, а также обширный парк площадью почти 4 миллиона квадратных футов. Это обширное зеленое пространство представляет собой множество тематических зон для отдыха, в том числе спортивные площадки, скейт-парк, волновой бассейн, контактную ферму, парк для собак и множество других привлекательных достопримечательностей. Элитный комплекс предлагает квартиры с 1–2 спальнями и таунхаусы с 2–3 спальнями.

Особенности:

бассейн с площадками для гольфа на воде

пальмовый сад

зона отдыха

инфинити-бассейны

гольф-симулятор

квартиры с балконами и видами на поле для гольфа

Опции рассрочки: 50/50 или 60/40

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Клуб поло и конного спорта в Дубае – 10 минут

Дубайский автодром – 12 минут

Клуб конного спорта и поло Plantation — 11 минут

Дубайский международный стадион – 14 минут

Спортивный комплекс Хамдан – 15 минут

Торговый центр First Avenue – 11 минут

Молл Эмиратов – 24 минуты

Медицинский центр Астер – 9 минут

Медицинская больница Парквью – 12 минут

Королевский госпиталь NMC – 19 минут

Отель Park Inn by Radisson – 10 минут

Отель Studio One – 9 минут

Five Hotel Jumeirah Village Circle – 19 минут

Школа Джебель Али – 5 минут

Международная школа Fairgreen – 11 минут

Глобальная индийская международная школа – 16 минут

Общественная школа Сафа – 18 минут

Королевская школа – 21 минута

Международный аэропорт Аль-Мактум – 28 минут

Расположение и объекты поблизости