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  3. Жилой комплекс Новая башня в проекте премиум класса Golf Greens с островными площадками для гольфа, инфинити-бассейнами и большой зеленой зоной, DAMAC Hills

Жилой комплекс Новая башня в проекте премиум класса Golf Greens с островными площадками для гольфа, инфинити-бассейнами и большой зеленой зоной, DAMAC Hills

Дубай, ОАЭ
от
$255,737
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9
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 27195
ID новостройки на Realting
In CRM: 2471521
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 31.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Комплекс расположен среди качающихся пальм и потрясающих видов на район DAMAC Hills. В этом замечательном месте находится знаменитый международный гольф-клуб Трампа в Дубае, а также обширный парк площадью почти 4 миллиона квадратных футов. Это обширное зеленое пространство представляет собой множество тематических зон для отдыха, в том числе спортивные площадки, скейт-парк, волновой бассейн, контактную ферму, парк для собак и множество других привлекательных достопримечательностей. Элитный комплекс предлагает квартиры с 1–2 спальнями и таунхаусы с 2–3 спальнями.

Особенности:

  • бассейн с площадками для гольфа на воде
  • пальмовый сад
  • зона отдыха
  • инфинити-бассейны
  • гольф-симулятор
  • квартиры с балконами и видами на поле для гольфа

Опции рассрочки: 50/50 или 60/40

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Клуб поло и конного спорта в Дубае – 10 минут
  • Дубайский автодром – 12 минут
  • Клуб конного спорта и поло Plantation — 11 минут
  • Дубайский международный стадион – 14 минут
  • Спортивный комплекс Хамдан – 15 минут
  • Торговый центр First Avenue – 11 минут
  • Молл Эмиратов – 24 минуты
  • Медицинский центр Астер – 9 минут
  • Медицинская больница Парквью – 12 минут
  • Королевский госпиталь NMC – 19 минут
  • Отель Park Inn by Radisson – 10 минут
  • Отель Studio One – 9 минут
  • Five Hotel Jumeirah Village Circle – 19 минут
  • Школа Джебель Али – 5 минут
  • Международная школа Fairgreen – 11 минут
  • Глобальная индийская международная школа – 16 минут
  • Общественная школа Сафа – 18 минут
  • Королевская школа – 21 минута
  • Международный аэропорт Аль-Мактум – 28 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая башня в проекте премиум класса Golf Greens с островными площадками для гольфа, инфинити-бассейнами и большой зеленой зоной, DAMAC Hills
Дубай, ОАЭ
от
$255,737
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