Жилой комплекс Новая резиденция Reef 999 с бассейнами и детскими игровыми зонами рядом с автомагистралями, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Reef 999 by Reef Development — это уникальный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Аль-Фурджан, предлагающий изысканные виллы и апартаменты с передовыми технологиями, включая климат-контроль на балконах. Архитектура комплекса гармонично сочетается с современным стилем жизни, а внимание к деталям и качеству создает атмосферу уюта и роскоши. Reef 999 — это идеальное место для семей, которые ценят комфорт, безопасность и удобное расположение.

Проект предлагает уютную семейную атмосферу с доступом к паркам, школам и зонам для отдыха. Уникальные климатизированные балконы позволяют наслаждаться комфортом круглый год, а развитая инфраструктура комплекса, включая бассейны, спортивные площадки и детские игровые зоны, делает его привлекательным для всех возрастов. Жители также оценят близость к торговым центрам и удобные транспортные связи, обеспечивающие быстрый доступ к основным районам города.

Удобства:

Кинотеатр под открытым небом

Бассейн и джакузи

Барбекю-зона с местами для отдыха

Детский бассейн

Зона для пробежек и йоги

Поля для крикета

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка 20/40/40%

Особенности квартир

Без отделки, но с полной комплектацией кухни

Преимущества

Reef 999 выделяется высокой доходностью: апартаменты обеспечивают от 9,5% с годовым доходом, а виллы предлагают доходность 9%. Это выгодное предложение для тех, кто ищет актив с перспективами роста в одном из самых динамичных районов Дубая. Инвестиции в Reef 999 — это не только уверенность в завтрашнем дне, но и роскошь, превосходящая ожидания.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс имеет прямой доступ к основным автомагистралям и станции метро Al Furjan (Route 2020). Он находится в непосредственной близости от таких ключевых районов, как Jebel Ali Village, Discovery Gardens и Ibn Battuta Mall, рядом со школами и медицинскими учреждениями.