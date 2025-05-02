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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Reef 999 с бассейнами и детскими игровыми зонами рядом с автомагистралями, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Reef 999 с бассейнами и детскими игровыми зонами рядом с автомагистралями, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$323,113
14.04.2025
$321,117
13.04.2025
$321,306
12.04.2025
$322,506
11.04.2025
$329,793
10.04.2025
$331,137
09.04.2025
$332,803
08.04.2025
$332,595
06.04.2025
$332,790
05.04.2025
$329,757
04.04.2025
$334,166
03.04.2025
$337,873
02.04.2025
$337,161
01.04.2025
$336,398
30.03.2025
$307,792
29.03.2025
$310,093
28.03.2025
$311,226
27.03.2025
$310,135
26.03.2025
$309,941
25.03.2025
$308,883
24.03.2025
$307,837
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ID: 23362
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417949
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Reef 999 by Reef Development — это уникальный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Аль-Фурджан, предлагающий изысканные виллы и апартаменты с передовыми технологиями, включая климат-контроль на балконах. Архитектура комплекса гармонично сочетается с современным стилем жизни, а внимание к деталям и качеству создает атмосферу уюта и роскоши. Reef 999 — это идеальное место для семей, которые ценят комфорт, безопасность и удобное расположение.

Проект предлагает уютную семейную атмосферу с доступом к паркам, школам и зонам для отдыха. Уникальные климатизированные балконы позволяют наслаждаться комфортом круглый год, а развитая инфраструктура комплекса, включая бассейны, спортивные площадки и детские игровые зоны, делает его привлекательным для всех возрастов. Жители также оценят близость к торговым центрам и удобные транспортные связи, обеспечивающие быстрый доступ к основным районам города.

Удобства:

  • Кинотеатр под открытым небом
  • Бассейн и джакузи
  • Барбекю-зона с местами для отдыха
  • Детский бассейн
  • Зона для пробежек и йоги
  • Поля для крикета

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка 20/40/40%

Особенности квартир

Без отделки, но с полной комплектацией кухни

Преимущества

Reef 999 выделяется высокой доходностью: апартаменты обеспечивают от 9,5% с годовым доходом, а виллы предлагают доходность 9%. Это выгодное предложение для тех, кто ищет актив с перспективами роста в одном из самых динамичных районов Дубая. Инвестиции в Reef 999 — это не только уверенность в завтрашнем дне, но и роскошь, превосходящая ожидания.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс имеет прямой доступ к основным автомагистралям и станции метро Al Furjan (Route 2020). Он находится в непосредственной близости от таких ключевых районов, как Jebel Ali Village, Discovery Gardens и Ibn Battuta Mall, рядом со школами и медицинскими учреждениями.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Reef 999 с бассейнами и детскими игровыми зонами рядом с автомагистралями, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$323,113
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