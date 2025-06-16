  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Лучшее качество в Дубай

Жилой комплекс Лучшее качество в Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$406,000
;
17
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 28117
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Nakheel Harbour & Tower (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Расположенный на шоссе Sheikh Zayed Road, комплекс Sobha Central предлагает эксклюзивный адрес в самом сердце города. Его шесть знаковых башен обеспечивают идеальную связанность — от частного подъезда до ближайшего метро. Наслаждайтесь открытыми видами на городской пейзаж из мастерски спроектированных апартаментов с одной и двумя спальнями, созданных в рамках полностью интегрированного сообщества.

Отклоняясь от традиционных подходов, Sobha Central предлагает уникальное решение — большой городской парк на крыше своего главного здания-подиума, откуда открывается потрясающий вид, доступный жителям прямо из окон их квартир.

Специально оборудованные офисные пространства и зоны отдыха на крыше приглашают к общению, расслаблению и самореализации. Бизнес-центры, фитнес-залы, тенистые зеленые зоны и повседневные услуги гармонично сочетаются, создавая сообщество, ориентированное на полноценную жизнь. От просторного зала для молитвы до современного спортзала, от бутик-магазинов до супермаркета — каждое пространство способствует здоровью, общению и удобству жизни: будь то утренняя тренировка на велотренажере, быстрая игра в футбол или тихий момент в медитационной комнате.

Башня The Tranquil в Sobha Central занимает особое место. С непревзойденными видами с каждого окна, она создана не просто для проживания, а для полного наслаждения жизнью. Каждый момент здесь становится особенным, каждое пространство вдохновляет, а каждый день превращается в праздник.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Ellington Views I
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$582,693
Многоквартирный жилой дом Canal Heights|Golden Visa Assistance|Prime Buy
Дубай, ОАЭ
от
$332,109
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл Hartland II Villas с международной школой и зелеными зонами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$16,42 млн
Жилой комплекс Элитная резиденция Bianca с бассейнами и зелеными зонами, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$441,879
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$241,729
Вы просматриваете
Жилой комплекс Лучшее качество в Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$406,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Hill Views с бассейном и теннисным кортом рядом с Dubai Hills Mall, район Dubai Science Park/Al Barsha South, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Hill Views с бассейном и теннисным кортом рядом с Dubai Hills Mall, район Dubai Science Park/Al Barsha South, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Hill Views с бассейном и теннисным кортом рядом с Dubai Hills Mall, район Dubai Science Park/Al Barsha South, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Hill Views с бассейном и теннисным кортом рядом с Dubai Hills Mall, район Dubai Science Park/Al Barsha South, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Hill Views с бассейном и теннисным кортом рядом с Dubai Hills Mall, район Dubai Science Park/Al Barsha South, Дубай
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Hill Views с бассейном и теннисным кортом рядом с Dubai Hills Mall, район Dubai Science Park/Al Barsha South, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Hill Views с бассейном и теннисным кортом рядом с Dubai Hills Mall, район Dubai Science Park/Al Barsha South, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$220,474
Hill Views — жилой проект, расположенный в сердце Dubai Science Park. Комплекс включает 764 роскошные резиденции. К приобретению доступны просторные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Здесь изысканный дизайн встречается с современными технологиями и создает атмосферу, которая вдохновляет …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,62 млн
LIV Maritime от Liv Developers — это уникальный проект, воплощающий суть современной роскоши и исключительного комфорта. Расположенный в престижном районе Dubai Maritime City, комплекс предлагает впечатляющий выбор из просторных апартаментов, элегантных таунхаусов и изысканных дуплексов. Каж…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Показать все Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Аджман, ОАЭ
от
$172,736
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Апартаменты в первоклассном жилом комплексе Ajman Creek Towers(Т1) в Аджмане! Высокий доход от инвестиций - 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: бассейн, спортзал, площадки для барбекю, парковка, охрана, рестораны, аптеки…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации