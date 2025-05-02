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Жилой комплекс Новая резиденция Havelock Heights с бассейном и террасой на крыше рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$190,483
14.04.2025
$189,649
13.04.2025
$189,760
12.04.2025
$190,468
11.04.2025
$194,773
10.04.2025
$195,566
09.04.2025
$196,550
08.04.2025
$196,427
06.04.2025
$196,543
05.04.2025
$194,751
04.04.2025
$197,355
03.04.2025
$199,543
02.04.2025
$199,123
01.04.2025
$198,673
30.03.2025
$198,062
29.03.2025
$199,543
28.03.2025
$200,272
27.03.2025
$199,571
26.03.2025
$199,445
25.03.2025
$198,765
24.03.2025
$198,091
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Жилой комплекс Новая резиденция Havelock Heights с бассейном и террасой на крыше рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20149
ID новостройки на Realting
In CRM: 2380059
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Havelock Heights – это 25-этажный комплекс, который к приобретению предлагает студии, апартаменты с 1-2 спальнями и дуплексы с 2-3 спальнями. Расположенный рядом с магазинами, ресторанами, школами и медицинскими учреждениями, Havelock Heights дарит жителям непревзойденный комфорт. Наслаждайтесь современной архитектурой, ландшафтными садами, бассейнами и удобствами в духе курорта.

Благодаря расположению недалеко от Sheikh Zayed Road, жители Havelock Heights получат легкий доступ к другим частям города, таким как Business Bay, Dubai Design District и Sheikh Zayed Road, где расположены многочисленные офисы и коммерческие центры. Метро и общественные автобусы находятся в пешей доступности.

Удобства:

  • Студия йоги;
  • Бассейн;
  • Круглосуточные услуги консьержа;
  • Детская игровая площадка;
  • Зона барбекю;
  • Крытая парковка;
  • Фитнес-центр;
  • Спортивная площадка;
  • Сады и парки.
Расположение и объекты поблизости
  • EXPO 2020 – 12 минут
  • Circle Mall – 13 минут
  • Ипподром Meydan Racecourse – 15 минут
  • Торгово-выставочный центр (Dubai Exhibition Centre) – 20 минут
  • Palm Jumeirah – 21 минута
  • Dubai Marina, Dubai Downtown – 24 минуты
  • Dubai International Airport – 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Havelock Heights с бассейном и террасой на крыше рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$190,483
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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