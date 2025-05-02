Жилой комплекс Новая резиденция Havelock Heights с бассейном и террасой на крыше рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ

Havelock Heights – это 25-этажный комплекс, который к приобретению предлагает студии, апартаменты с 1-2 спальнями и дуплексы с 2-3 спальнями. Расположенный рядом с магазинами, ресторанами, школами и медицинскими учреждениями, Havelock Heights дарит жителям непревзойденный комфорт. Наслаждайтесь современной архитектурой, ландшафтными садами, бассейнами и удобствами в духе курорта.
Благодаря расположению недалеко от Sheikh Zayed Road, жители Havelock Heights получат легкий доступ к другим частям города, таким как Business Bay, Dubai Design District и Sheikh Zayed Road, где расположены многочисленные офисы и коммерческие центры. Метро и общественные автобусы находятся в пешей доступности.
Удобства: