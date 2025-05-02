  1. Realting.com
  2. Объединённые Арабские Эмираты
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$358,469
18.05.2025
$358,469
17.05.2025
$357,144
16.05.2025
$357,384
14.05.2025
$387,710
13.05.2025
$383,576
11.05.2025
$382,748
10.05.2025
$384,028
09.05.2025
$380,908
08.05.2025
$379,523
07.05.2025
$380,831
14.04.2025
$379,121
13.04.2025
$379,343
12.04.2025
$380,760
11.04.2025
$389,364
10.04.2025
$390,950
09.04.2025
$392,917
08.04.2025
$392,671
06.04.2025
$392,901
05.04.2025
$389,322
04.04.2025
$394,527
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22356
ID новостройки на Realting
In CRM: 2397328
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Binghatti Skyrise — жилой комплекс, который предлагает жителям не просто квартиры, а целый образ жизни, наполненный комфортом и стилем. Вдохновленный современными трендами, проект гармонично сочетает в себе элегантность и утонченность. Просторные студии и квартиры с панорамными окнами обеспечивают захватывающие виды на великолепный городской пейзаж, включая величественный Бурдж-Халифа, а также позволяют наслаждаться неповторимой атмосферой одного из самых привлекательных районов Дубая. Живя здесь, вы находитесь в шаговой доступности от разнообразия развлекательных, культурных и гастрономических предложений, что делает каждый ваш день уникальным и насыщенным.

Для активных жителей предусмотрены спортивные площадки, включая баскетбольную площадку и корты для тенниса, которые позволят вам поддерживать форму и проводить время с друзьями и близкими на свежем воздухе. Уникальная беговая и пешая дорожки предлагают идеальное место для утренних пробежек или вечерних прогулок в окружении зеленых насаждений. Для тех, кто предпочитает водные развлечения, здесь предусмотрены бассейны для взрослых и детей, а также частные бассейны и джакузи, где вы сможете расслабиться после долгого дня. Любители гольфа найдут поле с озером, что станет отличным местом для отдыха и активного времяпрепровождения на природе. Для маленьких жителей комплекса предусмотрена игровая площадка, где дети смогут весело проводить время. Недалеко расположен пляж, где можно насладиться солнцем и освежающим морским бризом. Здесь каждый найдет что-то для себя, а комфорт и уют этого жилого комплекса позволят вам забыть о городской суете и наслаждаться каждым моментом.

Удобства:

  • Баскетбольная площадка
  • Падел и теннисный корты
  • Поле для гольфа с озером
  • Тренажерный зал
  • Беговая и пешая дорожки
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детская игровая площадка
  • Пляж
  • Частный бассейн/джакузи

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка - 70/30.

Удобства и оснащение в доме

Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, духовка, микроволновая печь) входит в стоимость.

Возможна меблировка за доп.стоимость.

Расположение и объекты поблизости

Район Business Bay в Дубае обладает множеством преимуществ, которые делают его привлекательным как для бизнеса, так и для жизни. Его стратегическое расположение в центре города обеспечивает легкий доступ к основным магистралям и соседним районам, таким как Downtown Dubai и Dubai Marina. Business Bay активно развивается и предлагает множество современных офисных помещений, жилых комплексов и торговых центров. Наличие различных ресторанов, кафе и развлекательных учреждений делает этот район особенно живым и привлекательным. Стоит отметить, что Business Bay является одним из самых многообразных по культурному и этническому составу районов в Дубае, что создает атмосферу интернационализма и сотрудничества. Здесь регулярно проводятся мероприятия, выставки и конференции, что способствует установлению деловых контактов. Не менее важным является наличие развитой инфраструктуры, включая парки и зоны для отдыха.

  • Dubai Mall – 3 минуты
  • Burj Khalifa – 3 минуты
  • Jumeirah Beach - 17 минут
  • Museum of The Future - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - 20 минут
  • Palm Jumeirah – 45 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$403,818
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Al Hiyar, Объединённые Арабские Эмираты
от
$2,90 млн
Многоквартирный жилой дом Ra1n Residence Object1
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$383,165
Многоквартирный жилой дом Urban Oasis Missoni by DarGlobal
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,47 млн
Жилой комплекс Новая резиденция Sky Living с бассейном и тренажерным залом, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$255,525
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$358,469
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты
от
$660,575
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 4–1 156 м²
12 объектов недвижимости 12
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ,  Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лу…
Агентство
Unique Homes Worldwide Properties
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Harbour Lights
Многоквартирный жилой дом Harbour Lights
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$798,356
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 52
Площадь 114 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в прекрасном новом комплексе Harbour lights в районе Dubai Maritime City! Апартаменты с индивидуальными и продуманными пространствами ориентированы на комфорт жителей и включают балконы, просторные гостиные, встроенные шкафы или гардеробные. Будущим жителям и гостям комплек…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Ocean Pearl 2
Жилой комплекс Ocean Pearl 2
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$561,370
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Апартаменты в первоклассном проекте Ocean Pearl 2 в районе Dubai Islands! Частный бассейн! Рядом с пляжем! Полностью меблированная кухня! Прекрасный вариант для семейной жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Первоклассные удобства для комфортной жизни! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипо…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации