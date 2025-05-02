Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Binghatti Skyrise — жилой комплекс, который предлагает жителям не просто квартиры, а целый образ жизни, наполненный комфортом и стилем. Вдохновленный современными трендами, проект гармонично сочетает в себе элегантность и утонченность. Просторные студии и квартиры с панорамными окнами обеспечивают захватывающие виды на великолепный городской пейзаж, включая величественный Бурдж-Халифа, а также позволяют наслаждаться неповторимой атмосферой одного из самых привлекательных районов Дубая. Живя здесь, вы находитесь в шаговой доступности от разнообразия развлекательных, культурных и гастрономических предложений, что делает каждый ваш день уникальным и насыщенным.

Для активных жителей предусмотрены спортивные площадки, включая баскетбольную площадку и корты для тенниса, которые позволят вам поддерживать форму и проводить время с друзьями и близкими на свежем воздухе. Уникальная беговая и пешая дорожки предлагают идеальное место для утренних пробежек или вечерних прогулок в окружении зеленых насаждений. Для тех, кто предпочитает водные развлечения, здесь предусмотрены бассейны для взрослых и детей, а также частные бассейны и джакузи, где вы сможете расслабиться после долгого дня. Любители гольфа найдут поле с озером, что станет отличным местом для отдыха и активного времяпрепровождения на природе. Для маленьких жителей комплекса предусмотрена игровая площадка, где дети смогут весело проводить время. Недалеко расположен пляж, где можно насладиться солнцем и освежающим морским бризом. Здесь каждый найдет что-то для себя, а комфорт и уют этого жилого комплекса позволят вам забыть о городской суете и наслаждаться каждым моментом.

Удобства:

Баскетбольная площадка

Падел и теннисный корты

Поле для гольфа с озером

Тренажерный зал

Беговая и пешая дорожки

Бассейны для взрослых и детей

Детская игровая площадка

Пляж

Частный бассейн/джакузи

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка - 70/30.

Удобства и оснащение в доме

Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, духовка, микроволновая печь) входит в стоимость.

Возможна меблировка за доп.стоимость.

Расположение и объекты поблизости

Район Business Bay в Дубае обладает множеством преимуществ, которые делают его привлекательным как для бизнеса, так и для жизни. Его стратегическое расположение в центре города обеспечивает легкий доступ к основным магистралям и соседним районам, таким как Downtown Dubai и Dubai Marina. Business Bay активно развивается и предлагает множество современных офисных помещений, жилых комплексов и торговых центров. Наличие различных ресторанов, кафе и развлекательных учреждений делает этот район особенно живым и привлекательным. Стоит отметить, что Business Bay является одним из самых многообразных по культурному и этническому составу районов в Дубае, что создает атмосферу интернационализма и сотрудничества. Здесь регулярно проводятся мероприятия, выставки и конференции, что способствует установлению деловых контактов. Не менее важным является наличие развитой инфраструктуры, включая парки и зоны для отдыха.