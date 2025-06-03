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  3. Жилой комплекс Новая высотная резиденция Auresta с бассейнами, зонами отдыха и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая высотная резиденция Auresta с бассейнами, зонами отдыха и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$172,493
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10
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ID: 26373
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In CRM: 2458973
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Auresta — элегантный 63-этажный комплекс, который воплощает современную роскошь, инженерное совершенство и заботу о благополучии своих жителей. Проект предлагает полностью меблированные студии, квартиры с 1-2 спальнями, а также просторные дуплексы с 3 спальнями, оформленные в спокойной палитре с применением натуральных материалов и продуманного освещения. Интерьеры здесь — не просто дизайнерское решение, а часть вашей повседневной гармонии: уютная гостиная становится местом живого общения и отдыха, спальня — личным оазисом спокойствия, а ванная комната превращается в настоящую спа-зону, где можно восстановить силы и расслабиться.

Владельцев и гостей встречает изысканное лобби с элементами гостиничного сервиса, зонами ожидания и круглосуточной системой безопасности. Это пространство сразу задаёт тон: стиль, уют и внимание к деталям ощущаются с первых минут. Для вашего полноценного отдыха и активной жизни предусмотрен широкий спектр удобств: взрослый и детский бассейны, беговые и велосипедные дорожки, фитнес-центр, площадки для йоги и медитации, зоны барбекю, закрытые лаунж-зоны, спортивные корты, сауна и парные, игровые площадки и ландшафтные сады. Здесь каждый найдёт своё идеальное место для восстановления, спорта или общения с близкими.

Удобства:

  • Бассейн
  • Зона барбекю
  • Прогулочная тропа
  • Детская игровая площадка
  • Тренажерный зал
  • Баскетбол
  • Теннисный корт
  • Сауна и парная

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка:

Студии: 80/20

1-3 спальни: 70/30

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Резиденции окружены развитой инфраструктурой JVC: в пешей доступности парки, школы, детские сады, кафе, медицинские центры и зоны отдыха. Отличная транспортная доступность благодаря близости к Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что делает поездки по городу быстрыми и удобными.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Auresta с бассейнами, зонами отдыха и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$172,493
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