Аш-Шарджа, ОАЭ

от €125,941

42 м² 2

Сдача в: 2025

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Al Mamsha — комплекс расположенный в Muwaileh в Шардже. Предлагаются апартаменты от 1 до 3 спален и студии, с балконом или террасой. В апартаментах установлены панорамные окна с двойным остеклением, есть гардеробные, обеденные зоны, просторные ванные комнаты с высококлассной сантехникой. С балконов открывается великолепный вид на горизонт. Жителям Al Mamsha будут доступны такие удобства, как: - система центрального кондиционирования; - лобби; - служебные лифты; - тренажерный зал; - бассейн; - детские игровые площадки; - зеленые зоны; - зона барбекю; - кафе; - круглосуточная охрана территории; - круглосуточное видеонаблюдение; - доступ к интернету; - спутниковое/кабельное телевидение; - банкомат; - услуги круглосуточного консьержа. Расположение: Ближайшая остановка общественного транспорта University City Al Falah Mosque находится в 5 минутах ходьбы. Комплекс находится в окружении учебных заведений. В 10 минутах езды расположен University of Sharjah. За столько же времени можно доехать в Sharjah Police Academy. 10 минут потребуется, чтобы попасть в College of Medicine — University of Sharjah. В 7 минутах езды от комплекса Al Mamsha Souks находится торговый центр Zero 6 Mall by Alef. За продуктами и товарами для дома резиденты могут ездить в Nesto Hypermarket, который находится в 5 минутах езды. За 5 минут из Al Mamsha Souks, можно доехать в iGrab Cafe Sharjah. За 15 минут резиденты смогут дойти до кафе Tea Time.Еще одно заведение OLD CAF SHJ находится в 10 минутах ходьбы. Для прогулок на свежем воздухе отлично подойдет Al Qasimia University Main Gate. Он находится в 5 минутах езды. International Airport Ras Al Khaimah находится в 50 минутах езды. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!