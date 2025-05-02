Жилой комплекс Новый крупный комплекс Ghaf Woods (Capria) с бассейнами, ресторанами и лесной зоной, Ghaf Woods, Дубай, ОАЭ

Ghaf Woods (Capria) by Majid Al Futtaim – это первое в Дубае лесное комьюнити с апартаментами, предлагающее уникальный стиль жизни в окружении природы. Проект объединяет 11 живописных кластеров, связанных сетью зелёных троп и парков, создавая гармоничное пространство для спокойствия и уединения. Здесь архитектурное мастерство мирового уровня встречается с естественной красотой, а панорамные виды на лесной ландшафт делают каждую резиденцию особенной.

Жители Ghaf Woods смогут наслаждаться экологичным образом жизни с доступом к продуманной инфраструктуре: бассейны под открытым небом, велосипедные и пешеходные маршруты, современные фитнес-центры и спа-зоны. Внутри комплекса также предусмотрены семейные пространства, детские площадки и уютные кафе, создавая идеальные условия для комфортного проживания. Благодаря инновационной системе озеленения и ландшафтного дизайна, здесь всегда свежий воздух и природная прохлада, что делает Ghaf Woods настоящим оазисом в сердце мегаполиса.

Этот проект – ваш шанс жить в одном из самых знаковых мест ОАЭ, созданном ведущими архитекторами мира! Превосходное сочетание природы, элегантного дизайна и премиального комфорта делает Ghaf Woods не просто жилым комплексом, а новым стандартом городской жизни.

Удобства:

Велнес-центр и спа

Бассейны

Рестораны

Лесная зона

Вертикальный сад

Фермерские участки

14-километровый трек для горных велосипедов

Окончание строительства - 2028 год.

Рассрочка 60/40

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с основными автомагистралями, торговыми центрами, достопримечательностями города.