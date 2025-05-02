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Жилой комплекс Новый крупный комплекс Ghaf Woods (Capria) с бассейнами, ресторанами и лесной зоной, Ghaf Woods, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$408,178
14.04.2025
$405,657
13.04.2025
$405,895
12.04.2025
$407,411
11.04.2025
$416,617
10.04.2025
$418,315
09.04.2025
$420,419
08.04.2025
$420,156
06.04.2025
$420,402
05.04.2025
$416,572
04.04.2025
$422,141
03.04.2025
$426,823
02.04.2025
$425,924
01.04.2025
$424,960
30.03.2025
$423,654
29.03.2025
$426,822
28.03.2025
$428,380
27.03.2025
$426,878
26.03.2025
$426,612
25.03.2025
$425,154
24.03.2025
$423,716
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ID: 25302
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440580
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ghaf Woods (Capria) by Majid Al Futtaim – это первое в Дубае лесное комьюнити с апартаментами, предлагающее уникальный стиль жизни в окружении природы. Проект объединяет 11 живописных кластеров, связанных сетью зелёных троп и парков, создавая гармоничное пространство для спокойствия и уединения. Здесь архитектурное мастерство мирового уровня встречается с естественной красотой, а панорамные виды на лесной ландшафт делают каждую резиденцию особенной.

Жители Ghaf Woods смогут наслаждаться экологичным образом жизни с доступом к продуманной инфраструктуре: бассейны под открытым небом, велосипедные и пешеходные маршруты, современные фитнес-центры и спа-зоны. Внутри комплекса также предусмотрены семейные пространства, детские площадки и уютные кафе, создавая идеальные условия для комфортного проживания. Благодаря инновационной системе озеленения и ландшафтного дизайна, здесь всегда свежий воздух и природная прохлада, что делает Ghaf Woods настоящим оазисом в сердце мегаполиса.

Этот проект – ваш шанс жить в одном из самых знаковых мест ОАЭ, созданном ведущими архитекторами мира! Превосходное сочетание природы, элегантного дизайна и премиального комфорта делает Ghaf Woods не просто жилым комплексом, а новым стандартом городской жизни.

Удобства:

  • Велнес-центр и спа
  • Бассейны
  • Рестораны
  • Лесная зона
  • Вертикальный сад
  • Фермерские участки
  • 14-километровый трек для горных велосипедов

Окончание строительства - 2028 год.

Рассрочка 60/40

Особенности квартир

Без мебели

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с основными автомагистралями, торговыми центрами, достопримечательностями города.

  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Mall of the Emirates - 20 минут
  • Дубай Марина - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый крупный комплекс Ghaf Woods (Capria) с бассейнами, ресторанами и лесной зоной, Ghaf Woods, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$408,178
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