Абу-Даби, ОАЭ

от €472,902

150 м² 1

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Yas Golf Collection – новейшее курортное комьюнити площадью свыше 127 тыс. кв. м от Aldar Properties. Оно будет построено в Абу-Даби на острове Yas Island, рядом со знаменитым полем для гольфа Yas Links. Проект стоимостью AED 1,7 млрд (USD 463 млн) будет включать в себя 1 062 роскошные резиденции с захватывающими видами на зеленые поля, море и мангровые заросли: меблированные студии, апартаменты с 1–3 спальнями и дуплексы с 2–3 спальнями. Кроме того, в первую фазу проекта войдет коллекция Souq Furnished Apartments, состоящая из 140 меблированных студий и апартаментов с 1 спальней площадью от 42 до 82 кв. м. Потенциальные покупатели и инвесторы смогут подобрать недвижимость с видом на тематический парк аттракционов Ferrari World, частичным видом на море, а также на Souq или комьюнити в целом. Также в Souq Furnished Apartments предлагаются три варианта цветового оформления резиденций. В помещениях будут установлены панорамные окна от пола до потолка, обеспечивающие максимум солнечного света. Для удобства резидентов в апартаментах и общественных зонах комьюнити будут использованы «умные» технологии. На входе в жилые здания разместят водные объекты и зоны для высадки пассажиров. В вестибюлях с дизайнерским декором предусмотрены зоны для отдыха и художественные инсталляции. Инфраструктура: Одна из особенностей нового комьюнити – широкий выбор первоклассных удобств для разных стилей жизни, от разнообразных физических активностей до шопинга и развлечений для детей и взрослых: - велнес-центр с фитнес-павильоном и тренажерным залом с видом на море и поле для гольфа; - фитнес-зона; - многофункциональные пространства для занятий йогой и пилатесом; - прямой доступ к «зеленой петле» – ландшафтному пространству с беговой дорожкой; - многофункциональный корт; - кинотеатр; - бассейны на подиуме с видом на мангровые заросли; - детские бассейны и игровые площадки; - детская игровая зона; - общественный центр, включающий в себя помещение для игр, кофейню, столы для настольного тенниса и бильярда; сады на возвышении с видом на морской горизонт; - библиотека; - лаунжи для резидентов. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!