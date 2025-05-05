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Эксклюзивная вилла в новом комьюнити Sea Glints Mansions! Для жизни и инвестиций! Гарантированный доход от инвестиций - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Частично меблирована!
Срок сдачи - 1 кв. 2026 г.
Планировки вилл включают просторную гостиную и столовую зону, три входа в дом,…
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Агентство
DDA Real Estate
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Уникальные апартаменты в новом комплексе Seaside Hills Residence! Апартаменты оборудованы встроенной мебелью и сантехникой! Беспроцентная рассрочка! Подойдет для жизни и инвестиций!
Год сдачи: 4 кв. 2025
Инфраструктура: пешеходные дорожки, доступ к частному пляжу, бассейн, крытый и отк…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартамент в современном комплексе Gateway Porto! С панорамными захватывающими видами на природный мангровый заповедник и гольф-ферму! Беспроцентная рассрочка! Подойдет для жизни и инвестиций!
Удобства: бассейн, терраса у бассейна, гольф-поле, кафе и рестораны, обширная береговая линия дл…
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Агентство
DDA Real Estate
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The Winning Group — отмеченная наградами группа разработчиков бутиков недвижимости, которая строит роскошные дизайнерские проекты в Дубае.
Являясь уважаемым лидером отрасли, компания Vincitore была куратором различных мировых премий в сфере недвижимости, подтверждая свою приверженность
ст…
Новый современный жилой комплекс Gulfa Tower! Апартаменты для жизни и инвестиций! Высокая доходность - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%!
Срок сдачи - 1 кв. 2024 г.
Удобства: крытая парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, спортзал, бассейн, центральное …
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DDA Real Estate
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Новый жилой проект в Al Ameera Village с удобным расположением! Высокий доход от сдачи в аренду - о 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Оборудованная кухня! Рассрочка 0%!
Срок сдачи - 2 кв. 2024 г.
Удобства: беговая дорожка, центральный кондиционер, кабельное телевидение, 24-часова…
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DDA Real Estate
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Изысканная вилла в новом проекте Beach Hills Villas в Ajman! Панорамные живописные виды! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Подойдет для жизни и инвестиций!
Дата сдачи: 4 кв. 2025
Удобства: бассейн, детские игровые площадки, подземная парковка, велосипедные дорожки…
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DDA Real Estate
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Апартаменты в первоклассном жилом комплексе Ajman Creek Towers(Т1) в Аджмане! Высокий доход от инвестиций - 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка!
Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.
Удобства: бассейн, спортзал, площадки для барбекю, парковка, охрана, рестораны, аптеки…
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Агентство
DDA Real Estate
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Готовые апартаменты с меблированной кухней в новом проекте Conqueror Tower! Доходность от сдачи в аренду до 5% в $! Предоставим каталог инвестора! Комплекс сдан!
Удобства: крытый паркинг на 123 автомобиля, система видеонаблюдения, круглосуточная служба охраны, тренажерный зал, игровая пло…
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DDA Real Estate
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Уютные апартаменты в новом проекте Sealine Residence! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Доходность - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка!
Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.
Удобства: частный пляж, бассейн, крытый и открытый тренажерные залы, приватные сады, …
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DDA Real Estate
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Поднимитесь к непревзойденной роскоши в Skyhills Residences Skyhills Residences от HRE Development переосмысливает роскошную жизнь в Научном парке Дубая. Этот впечатляющий проект может похвастаться башнями-близнецами с потрясающими 33- и 40-этажными стеклянными фасадами, создающими величеств…