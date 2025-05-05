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Новостройки в Аджмане

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Вилла Sea Glints Mansions
Вилла Sea Glints Mansions
Аджман, ОАЭ
от
$8,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Эксклюзивная вилла в новом комьюнити Sea Glints Mansions! Для жизни и инвестиций! Гарантированный доход от инвестиций - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Частично меблирована! Срок сдачи - 1 кв. 2026 г. Планировки вилл включают просторную гостиную и столовую зону, три входа в дом,…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Seaside Hills Residence
Жилой комплекс Seaside Hills Residence
Аджман, ОАЭ
от
$563,248
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Уникальные апартаменты в новом комплексе Seaside Hills Residence! Апартаменты оборудованы встроенной мебелью и сантехникой! Беспроцентная рассрочка! Подойдет для жизни и инвестиций! Год сдачи: 4 кв. 2025 Инфраструктура: пешеходные дорожки, доступ к частному пляжу, бассейн, крытый и отк…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Gateway Porto
Жилой комплекс Gateway Porto
Аджман, ОАЭ
от
$228,385
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Апартамент в современном комплексе Gateway Porto! С панорамными захватывающими видами на природный мангровый заповедник и гольф-ферму! Беспроцентная рассрочка! Подойдет для жизни и инвестиций! Удобства: бассейн, терраса у бассейна, гольф-поле, кафе и рестораны, обширная береговая линия дл…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Aqua Flora Vincitore
Многоквартирный жилой дом Aqua Flora Vincitore
Аджман, ОАЭ
от
$200,067
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
The Winning Group — отмеченная наградами группа разработчиков бутиков недвижимости, которая строит роскошные дизайнерские проекты в Дубае.  Являясь уважаемым лидером отрасли, компания Vincitore была куратором различных мировых премий в сфере недвижимости, подтверждая свою приверженность ст…
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Жилой комплекс Gulfa Tower
Жилой комплекс Gulfa Tower
Аджман, ОАЭ
от
$161,614
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Новый современный жилой комплекс Gulfa Tower! Апартаменты для жизни и инвестиций! Высокая доходность - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 1 кв. 2024 г. Удобства: крытая парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, спортзал, бассейн, центральное …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Al Ameera Village
Жилой комплекс Al Ameera Village
Аджман, ОАЭ
от
$183,228
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Новый жилой проект в Al Ameera Village с удобным расположением! Высокий доход от сдачи в аренду - о 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Оборудованная кухня! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 2 кв. 2024 г. Удобства: беговая дорожка, центральный кондиционер, кабельное телевидение, 24-часова…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Beach Hills Villas
Жилой комплекс Beach Hills Villas
Аджман, ОАЭ
от
$3,03 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Изысканная вилла в новом проекте Beach Hills Villas в Ajman! Панорамные живописные виды! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Подойдет для жизни и инвестиций! Дата сдачи: 4 кв. 2025 Удобства: бассейн, детские игровые площадки, подземная парковка, велосипедные дорожки…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Аджман, ОАЭ
от
$172,736
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Апартаменты в первоклассном жилом комплексе Ajman Creek Towers(Т1) в Аджмане! Высокий доход от инвестиций - 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: бассейн, спортзал, площадки для барбекю, парковка, охрана, рестораны, аптеки…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Conqueror Tower
Жилой комплекс Conqueror Tower
Аджман, ОАЭ
от
$227,501
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 27
Готовые апартаменты с меблированной кухней в новом проекте Conqueror Tower! Доходность от сдачи в аренду до 5% в $! Предоставим каталог инвестора! Комплекс сдан! Удобства: крытый паркинг на 123 автомобиля, система видеонаблюдения, круглосуточная служба охраны, тренажерный зал, игровая пло…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Sealine Residence
Жилой комплекс Sealine Residence
Аджман, ОАЭ
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Уютные апартаменты в новом проекте Sealine Residence! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Доходность - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: частный пляж, бассейн, крытый и открытый тренажерные залы, приватные сады, …
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Sky Hills Octa
Многоквартирный жилой дом Sky Hills Octa
Аджман, ОАЭ
от
$168,764
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 47
Поднимитесь к непревзойденной роскоши в Skyhills Residences Skyhills Residences от HRE Development переосмысливает роскошную жизнь в Научном парке Дубая. Этот впечатляющий проект может похвастаться башнями-близнецами с потрясающими 33- и 40-этажными стеклянными фасадами, создающими величеств…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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