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Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€283,662
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8
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О комплексе

Масштабный курортный проект в Дубае - огромное количество апартаментов и домов, а также новый оперный театр города. Комплекс назван Venice из-за концепции - жилые здания рядом с лагунами.

В проекте также есть большая площадь с удобствами и коммерческими помещениями, лагуны с пляжами и набережная 18 км.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства проекта: кинозалы, торговые центры, бутики, кафе, рестораны, фуникулёр, культурный центр и новый оперный театр, больницы, международные школы.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен на юге Дубая, в непосредственной близости от станции метро и железнодорожной сети Etihad Rail.

Также, за 5-7 минут езды можно добраться до международного аэропорта Аль-Мактум и новой автострады Emirates Road. За 15 минут езды можно добраться до Dubai Parks and Resorts, крупнейшего комплекса парков развлечений на Ближнем Востоке. За 25-30 минут - до района Dubai Marina, островов Palm Jebel Ali и ТЦ Mall of the Emirates.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€283,662
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