Жилой комплекс Creek Haven

Creek Haven — современный жилой комплекс от Emaar в районе Dubai Creek Harbour.
Creek Haven — это новый проект от застройщика Emaar, расположенный в престижном районе Dubai Creek Harbour. Комплекс включает подземный уровень, граунд этаж, три уровня подиума и тридцать жилых этажей. В коллекции представлены апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Срок сдачи — Q1/2030.
Преимущества комплекса:
— Современные фасады, которые гармонично вписываются в окружающий ландшафт;
— Виды на парк, Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai;
— Интерьеры в светлой спокойной палитре с мягкими фактурами для уютного проживания;
— Просторные, продуманные пространства для комфортного отдыха и жизни.
Инфраструктура комплекса:
— Инфинити-бассейн с захватывающими видами;
— Детская игровая зона и детский бассейн;
— Тренажёрный зал и фитнес-зона;
— Корт для игры в падл и настольный теннис;
— Зоны для йоги и площадка для пикников и барбекю;
— Зона отдыха у бассейна и общественная зона;
— Прогулочные дорожки и рекреационные зоны.
Локация и преимущества района
Creek Haven расположен в Dubai Creek Harbour, с удобным доступом к ключевым точкам города:
— Mina Rashid — 5 минут;
— Jumeirah Beach Coast — 10 минут;
— The Gold Souq и Downtown Dubai — около 15 минут;
— Dubai International Airport — 10 минут;
— Al Maktoum Airport — 40 минут.
