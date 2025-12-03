Жилой комплекс Creek Haven

Creek Haven — современный жилой комплекс от Emaar в районе Dubai Creek Harbour.



Creek Haven — это новый проект от застройщика Emaar, расположенный в престижном районе Dubai Creek Harbour. Комплекс включает подземный уровень, граунд этаж, три уровня подиума и тридцать жилых этажей. В коллекции представлены апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Срок сдачи — Q1/2030.



Преимущества комплекса:

— Современные фасады, которые гармонично вписываются в окружающий ландшафт;

— Виды на парк, Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai;

— Интерьеры в светлой спокойной палитре с мягкими фактурами для уютного проживания;

— Просторные, продуманные пространства для комфортного отдыха и жизни.



Инфраструктура комплекса:

— Инфинити-бассейн с захватывающими видами;

— Детская игровая зона и детский бассейн;

— Тренажёрный зал и фитнес-зона;

— Корт для игры в падл и настольный теннис;

— Зоны для йоги и площадка для пикников и барбекю;

— Зона отдыха у бассейна и общественная зона;

— Прогулочные дорожки и рекреационные зоны.



Локация и преимущества района

Creek Haven расположен в Dubai Creek Harbour, с удобным доступом к ключевым точкам города:

— Mina Rashid — 5 минут;

— Jumeirah Beach Coast — 10 минут;

— The Gold Souq и Downtown Dubai — около 15 минут;

— Dubai International Airport — 10 минут;

— Al Maktoum Airport — 40 минут.



Свяжитесь с нами, чтобы получить персональную консультацию и рассчитать стоимость покупки апартаментов в Creek Haven.