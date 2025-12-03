  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Creek Haven

Жилой комплекс Creek Haven

Дубай, ОАЭ
от
$514,888
;
9
ID: 33019
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2030
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    35

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Creek Haven — современный жилой комплекс от Emaar в районе Dubai Creek Harbour.

Creek Haven — это новый проект от застройщика Emaar, расположенный в престижном районе Dubai Creek Harbour. Комплекс включает подземный уровень, граунд этаж, три уровня подиума и тридцать жилых этажей. В коллекции представлены апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Срок сдачи — Q1/2030.

Преимущества комплекса:
— Современные фасады, которые гармонично вписываются в окружающий ландшафт;
— Виды на парк, Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai;
— Интерьеры в светлой спокойной палитре с мягкими фактурами для уютного проживания;
— Просторные, продуманные пространства для комфортного отдыха и жизни.

Инфраструктура комплекса:
— Инфинити-бассейн с захватывающими видами;
— Детская игровая зона и детский бассейн;
— Тренажёрный зал и фитнес-зона;
— Корт для игры в падл и настольный теннис;
— Зоны для йоги и площадка для пикников и барбекю;
— Зона отдыха у бассейна и общественная зона;
— Прогулочные дорожки и рекреационные зоны.

Локация и преимущества района
Creek Haven расположен в Dubai Creek Harbour, с удобным доступом к ключевым точкам города:
— Mina Rashid — 5 минут;
— Jumeirah Beach Coast — 10 минут;
— The Gold Souq и Downtown Dubai — около 15 минут;
— Dubai International Airport — 10 минут;
— Al Maktoum Airport — 40 минут.

Свяжитесь с нами, чтобы получить персональную консультацию и рассчитать стоимость покупки апартаментов в Creek Haven.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
