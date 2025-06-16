Квартира в новостройке Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй

  1. Realting.com
Business Bay, ОАЭ
от
$1,04 млн
;
29
ID: 27861
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Business Bay
  • Метро
    Business Bay (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    100

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Роскошные квартиры с видом на город в небоскребе в Дубае, Бизнес-Бэй

Квартиры разных планировок (с количеством спален от 1 до 4, а также пентхаусы) расположены в самом престижном проекте в Бизнес-Бэй, Дубай. Эксклюзивный брендовый проект – знаковое дополнение к величественной панораме Дубая. Этот ярко-золотой 122-этажный небоскреб, который вскоре украсит вид на город, сочетает в себе современную архитектуру с культурным наследием Эмиратов.

Квартиры в Дубае, Бизнес-Бэй, расположены в 5 минутах езды от канала, в 10 минутах езды от медицинского центра, Dubai Downtown и торгового центра Mall of Dubai; в 15 минутах езды от Дубайской оперы и международной школы, в 20 минутах езды от острова Пальма Джумейра и пляжа Джумейра-Бич и в 25 минутах езды от международного аэропорта Дубая.

Проект будет находиться в удобном доступе к достопримечательностям, бизнес-центрам и развлекательным центрам Дубая. Окрестности небоскреба были тщательно спланированы, чтобы улучшить впечатления от городской жизни, с тихими садами на крыше, беговыми дорожками и современными фитнес-центрами. Помимо охраны и консьерж-услуг, в проекте также предусмотрены парковочные места. Более того, в проекте есть спа, сауна, зоны для йоги и медитации, а также другие спортивные площадки. По плану, проект сможет похвастаться самым высоким тропическим садом в мире, который будет расположен на высоте 447 метров. Кроме того, здесь будет находиться и самый высокий бассейн-инфинити в мире (на высоте 431 метр), и ресторан (439 метров).

Высококачественные материалы, такие как бытовая техника Candy, гарантируют комфортную среду обитания. Пентхаусы оформлены в арабском, китайском, греческом и французском стиле.

В стандартных одноуровневых квартирах есть кухня открытой планировки, столовая, гостиная, общая ванная комната, а также ванная комната при мастер-спальне и прачечная. В квартирах с 3 и 4 спальнями предусмотрена также комната для прислуги.

В двухуровневых квартирах есть кухня, гостиная, спальни, комната для прислуги, прачечная, джакузи и бассейн на нижнем этаже. Наверху расположены спальни, ванная комната, гостиная и рабочее место.

Этот престижный проект является вторым по высоте небоскребом в мире после Бурдж-Халифа. Комфорт и роскошь сочетаются в каждой тщательно продуманной детали этих апартаментов. Свяжитесь с нами, чтобы воспользоваться преимуществами этого проекта люкс-класса.


DXB-00114

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации