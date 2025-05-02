Жилой комплекс Новая резиденция Deansgate с бассейном и зонами отдыха рядом с парками, Majan, Дубай, ОАЭ

Окунитесь в мир роскоши в комплексе Deansgate от ADE! Здесь представлены студии и апартаменты с 1, 2, 3 и 4 спальнями, обеспечивающие «умную» жизнь в современных апартаментах. На территории комплекса расположено 5 магазинов и 82 апартамента, а общее количество этажей составляет 12. Пентхаусы оборудованы частными бассейнами. Благодаря удобному расположению, вы легко сможете добраться до таких известных достопримечательностей как Burj Al Arab, пляж, Пальма Джумейра, теннисные корты и международный аэропорт Дубая.

Расположенный в непосредственной близости от Dubai Land, Majan предлагает своим жителям бескрайние возможности для развлечений и комфортного проживания. Четыре пышных парка, окутанные зеленью, станут оазисом спокойствия посреди оживленного мегаполиса. Развивающаяся инфраструктура, современные удобства и амбициозные планы по строительству развлекательных комплексов делают Majan идеальным местом как для жизни, так и для ведения бизнеса. Стабильный рост цен на недвижимость и ожидаемый спрос на аренду делают Majan привлекательным вариантом для инвестиций. Удобства:

Рестораны

Камеры видеонаблюдения

Супермаркет

Мечеть

Спортивные сооружения

Расположение и объекты поблизости

Благодаря удобному расположению, вы легко сможете добраться до таких известных достопримечательностей как Burj Al Arab, пляж, Пальма Джумейра, теннисные корты и международный аэропорт Дубая.