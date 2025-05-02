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Жилой комплекс Новая резиденция Deansgate с бассейном и зонами отдыха рядом с парками, Majan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$314,003
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12
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ID: 19901
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In CRM: 2375191
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Окунитесь в мир роскоши в комплексе Deansgate от ADE! Здесь представлены студии и апартаменты с 1, 2, 3 и 4 спальнями, обеспечивающие «умную» жизнь в современных апартаментах. На территории комплекса расположено 5 магазинов и 82 апартамента, а общее количество этажей составляет 12. Пентхаусы оборудованы частными бассейнами. Благодаря удобному расположению, вы легко сможете добраться до таких известных достопримечательностей как Burj Al Arab, пляж, Пальма Джумейра, теннисные корты и международный аэропорт Дубая.

Расположенный в непосредственной близости от Dubai Land, Majan предлагает своим жителям бескрайние возможности для развлечений и комфортного проживания. Четыре пышных парка, окутанные зеленью, станут оазисом спокойствия посреди оживленного мегаполиса. Развивающаяся инфраструктура, современные удобства и амбициозные планы по строительству развлекательных комплексов делают Majan идеальным местом как для жизни, так и для ведения бизнеса. Стабильный рост цен на недвижимость и ожидаемый спрос на аренду делают Majan привлекательным вариантом для инвестиций. Удобства:

  • Рестораны
  • Камеры видеонаблюдения
  • Супермаркет
  • Мечеть
  • Спортивные сооружения
Расположение и объекты поблизости

Благодаря удобному расположению, вы легко сможете добраться до таких известных достопримечательностей как Burj Al Arab, пляж, Пальма Джумейра, теннисные корты и международный аэропорт Дубая.

  • Парк — 5 минут
  • Бурдж Халифа и Дубай Молл — 20 минут
  • Бурдж-аль-Араб — 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай — 20 минут
  • Mall of the Emirates — 16 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Deansgate с бассейном и зонами отдыха рядом с парками, Majan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$314,003
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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