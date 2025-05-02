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Жилой комплекс Новая резиденция Altan с инфинити-бассейном и многофункциональным залом, Green Gate District, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$491,324
08.05.2025
$491,324
07.05.2025
$493,018
;
11
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ID: 25887
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Altan — жилой проект, воплощающий гармонию современного стиля, природной тишины и динамики большого города. Это не просто место для жизни, а целая философия, где роскошь сочетается с устойчивыми технологиями, а утонченная архитектура подчеркивает красоту окружающей природы. Комплекс окружён зелёными парками, уютными набережными, дизайнерскими бутиками и культурными пространствами. Уникальные виды на залив, городской пейзаж и гольф-поля превращают каждое утро в особенное, наполняя его светом, воздухом и ощущением свободы.

К приобретению доступны стильные апартаменты с 1-3 спальнями, а также таунхаусы с собственными террасами на крыше и прямым выходом в зеленый парк. Просторные планировки, высокие потолки, панорамное остекление, изысканные кухни с современными фасадами, встроенные гардеробные и уютные ванные комнаты делают эти дома идеальными для тех, кто ценит комфорт.

Резиденты комплекса получают доступ к первоклассным удобствам, которые делают повседневную жизнь максимально комфортной и насыщенной. Современный тренажерный зал подойдет для любителей активного образа жизни, а зеленая терраса станет отличным местом для отдыха на свежем воздухе. Многофункциональный зал подходит как для дружеских встреч, так и для мероприятий. Здесь также есть беговая дорожка, зоны для барбекю, теннисные и бадминтонные столы, игровые площадки для детей и ухоженные газоны для спокойных прогулок.

Удобства:

  • Тренажерный зал
  • Пейзажный инфинити-бассейн
  • Многофункциональная комната
  • Спортивные корты
  • Беговая тропа
  • Настольный теннис

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в престижном районе Green Gate District, одном из самых зелёных и спокойных уголков Dubai Creek Harbour.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Altan с инфинити-бассейном и многофункциональным залом, Green Gate District, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$491,324
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