Жилой комплекс Новая резиденция Altan с инфинити-бассейном и многофункциональным залом, Green Gate District, Дубай, ОАЭ

Altan — жилой проект, воплощающий гармонию современного стиля, природной тишины и динамики большого города. Это не просто место для жизни, а целая философия, где роскошь сочетается с устойчивыми технологиями, а утонченная архитектура подчеркивает красоту окружающей природы. Комплекс окружён зелёными парками, уютными набережными, дизайнерскими бутиками и культурными пространствами. Уникальные виды на залив, городской пейзаж и гольф-поля превращают каждое утро в особенное, наполняя его светом, воздухом и ощущением свободы.

К приобретению доступны стильные апартаменты с 1-3 спальнями, а также таунхаусы с собственными террасами на крыше и прямым выходом в зеленый парк. Просторные планировки, высокие потолки, панорамное остекление, изысканные кухни с современными фасадами, встроенные гардеробные и уютные ванные комнаты делают эти дома идеальными для тех, кто ценит комфорт.

Резиденты комплекса получают доступ к первоклассным удобствам, которые делают повседневную жизнь максимально комфортной и насыщенной. Современный тренажерный зал подойдет для любителей активного образа жизни, а зеленая терраса станет отличным местом для отдыха на свежем воздухе. Многофункциональный зал подходит как для дружеских встреч, так и для мероприятий. Здесь также есть беговая дорожка, зоны для барбекю, теннисные и бадминтонные столы, игровые площадки для детей и ухоженные газоны для спокойных прогулок.

Удобства:

Тренажерный зал

Пейзажный инфинити-бассейн

Многофункциональная комната

Спортивные корты

Беговая тропа

Настольный теннис

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в престижном районе Green Gate District, одном из самых зелёных и спокойных уголков Dubai Creek Harbour.