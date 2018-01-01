Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 4 спальнями, расположенную в заливе Блюуотерс, Дубай.
Bluewaters Bay от Meraas - это высотная жилая набережная, которая украшена новой версией роскошной морской жизни, дизайн которой вдохновлен стилем жизни Дубая, захватывающим захватывающую набережную и & вид на город
Удобства и удобства;
4 спальни
5 баня
без мебели
BUA; 2994 кв.
Порошковая комната
Прачечная
Горничная комната
Область магазина
оформление
Балкон / Терраса
тренажерный зал
Район барбекю
Медицинский центр
Зона отдыха
Ресторан и Кафе
Столовая и розничная торговля
Супермаркет и Торговая зона
Бассейн
Доступ к пляжу
Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
Водная активность
Спа и Сауна
Зона йоги и медитации
Соседство поблизости;
Башни на озере Джумейра ( 2,1 км )
Луга ( 3,0 км )
Острова Джумейра ( 3,3 км )
Парк Джумейра ( 3,5 км )
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
47-этажная башня Marina Arcade Tower - это впечатляющее дополнение к культовому горизонту Дубай Марины. В нескольких минутах ходьбы от изысканных ресторанов, дизайнерских магазинов и залитых солнцем пляжей вы сможете насладиться изысканной жизнью и удобствами мирового класса прямо у вашего порога. Все апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями имеют окна от пола до потолка с панорамным видом на город и набережную.
Предлагаются просторные квартиры, лофты, пентхаусы, а также двух- и трехуровневые апартаменты. Некоторые апартаменты имеют собственные сады и террасы с джакузи. Пентхаусы имеют просторные террасы с видом на Пальму Джумейра и причал для яхт. Трехуровневые апартаменты имеют собственные лифты, террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает тренажерным залом и беговой дорожкой, бассейном 17х6 м, круглосуточным консьерж-сервисом, видеонаблюдением, парковкой, детской площадкой и бассейном.
Удобства и оснащение в доме
Бытовая техника Bosch (плита, холодильник, посудомоечная машина и стиральная машина)
Двойные стеклопакеты
Алюминиевые окна и двери
Система кондиционирования воздуха
Центральная газовая система в кухне
Гранитная кухонная столешница
Преимущества
Рассрочка 75/25:
75% – пока идёт стройка;
25% – после сдачи проекта.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится напротив Медиа-Сити, рядом с остановками общественного транспорта и станциями метро.
Марина Молл - 5 минут
Пальма Джумейра - 10 минут
Дубай Молл - 20 минут
Международный аэропорт Дубай - 25 минут
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!
Эксклюзивные апартаменты в HIILS PARK с 2 спальнями
Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно!
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
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- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Hills Park– новый жилой проект от всемирно известного девелопера из ОАЭ Emaar Properties. Находится в окружении ресторанов, магазинов, развлечений и социальных объектов.
Сочетает в себе современный элегантный дизайн и максимальную практичность для комфорта жильцов. Во всех типах резиденций предусмотрены прачечная, просторная гостиная и кухня со столовой открытой планировки.Благодаря панорамным окнам жители комплекса смогут наслаждаться захватывающими видами на горизонт прибрежного района Dubai Marina, а также цветущую зелень комьюнити. А уникальный дизайн усиливает ощущение простора и создает атмосферу гармонии и спокойствия.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
площадка для барбекю и обеденные зоны на открытом воздухе;
палубы для йоги и принятия солнечных ванн;
открытая фитнес-зона;
полностью оборудованный тренажерный зал;
взрослый и детский бассейны;
открытая детская игровая зона.
ОСОБЕННОСТИ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:
5 минут – Dubai Hills Golf Club с 18-луночным полем, академией гольфа, тренажерным залом и другими удобствами;
10–15 минут – детские сады, а также школы
15 минут – отель-парус Burj Al Arab, Burj Khalifa, The Dubai Mall, районы Business Bay и Dubai Marina, пляжи Sufouh Beach, Kite Beach и Jumeirah Beach;
20 минут – Международный аэропорт Дубая
ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В HIILS PARK:
средний показатель ROI превышает 5,3%.
Возможность получить визу резидента ОАЭ для себя и членов семьи на 3 года или 5 лет (в зависимости от стоимости недвижимости) с возможностью продления.
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