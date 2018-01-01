Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €449,559

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Эксклюзивные апартаменты в HIILS PARK с 2 спальнями Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Hills Park– новый жилой проект от всемирно известного девелопера из ОАЭ Emaar Properties. Находится в окружении ресторанов, магазинов, развлечений и социальных объектов. Сочетает в себе современный элегантный дизайн и максимальную практичность для комфорта жильцов. Во всех типах резиденций предусмотрены прачечная, просторная гостиная и кухня со столовой открытой планировки.Благодаря панорамным окнам жители комплекса смогут наслаждаться захватывающими видами на горизонт прибрежного района Dubai Marina, а также цветущую зелень комьюнити. А уникальный дизайн усиливает ощущение простора и создает атмосферу гармонии и спокойствия. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: площадка для барбекю и обеденные зоны на открытом воздухе; палубы для йоги и принятия солнечных ванн; открытая фитнес-зона; полностью оборудованный тренажерный зал; взрослый и детский бассейны; открытая детская игровая зона. ОСОБЕННОСТИ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ: 5 минут – Dubai Hills Golf Club с 18-луночным полем, академией гольфа, тренажерным залом и другими удобствами; 10–15 минут – детские сады, а также школы 15 минут – отель-парус Burj Al Arab, Burj Khalifa, The Dubai Mall, районы Business Bay и Dubai Marina, пляжи Sufouh Beach, Kite Beach и Jumeirah Beach; 20 минут – Международный аэропорт Дубая ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В HIILS PARK: средний показатель ROI превышает 5,3%. Возможность получить визу резидента ОАЭ для себя и членов семьи на 3 года или 5 лет (в зависимости от стоимости недвижимости) с возможностью продления. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!