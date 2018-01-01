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Новая резиденция Albero с бассейном, садом и оздоровительным центром, Liwan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€122,317
;
13
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном, джакузи на открытом воздухе, зонами отдыха, зоной барбекю, спортивной и детской площадками, оздоровительным клубом, ухоженным садом, крытой парковкой, видеонаблюдением.

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Поло-клуб - 9 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Дубай Молл - 18 минут
  • Даунтаун Дубай - 18 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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от
€122,317
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in MBR City, known as The Highbury by Ellington. Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 2,204 Sqft Powder room Maid room Laundry area Open Kitchen Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Emergency exits Fire facilities Dining & Retail outlet Gym Swimming pool Kid’s play area Leisure & Park area Restaurant & Cafe Supermarket & Shopping area Barbeque area Green surrounding School & Institute Community Hall Sports court Fitness centre Sunken Seating Tennis & Basketball court Pet area Splash pad Outdoor games zone Hotel-like drop off area Cinema room Locations Nearby; MBR Al Maktoum City – 05 mins Downtown Dubai – 10 mins Dubai International Airport – 15 mins Jumeirah Beach – 15 mins Global Village – 20 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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