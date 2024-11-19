Дубай был и остается городом с огромным инвестиционным потенциалом, а инвестиции в недвижимость являются одним из самых выгодных предприятий не только в этом эмирате, но и в целом в Объединенных Арабских Эмиратах. Рассмотрим, какая ситуация установилась на рынке жилой недвижимости Дубая по прошествии трех кварталов 2024 года.

Количество сделок за три квартала 2024 года

Согласно данным Земельного Департамента Дубая, суммарно за 1–3 квартал 2024 года была зарегистрирована 136,831 сделка купли-продажи с жилой недвижимостью, что больше, чем за весь 2023 год. Можно смело говорить о том, что 2024 год станет очередным годом с рекордными показателями на рынке жилой недвижимости Дубая.

Если говорить более предметно, то с января по сентябрь 2024 года в сделках с жилой недвижимостью было реализовано 17,652 тысячи квадратных метров, денежный оборот от продажи которых составил 76,379 миллиона USD.

В структуре рынка преобладают сделки купли-продажи с квартирами – их доля по итогам 1-3 квартала 2024 года составила 85% от общего числа сделок. Оставшиеся 15% пришлись на сделки с виллами.

Структура по типу совершаемых сделок: 82% зарегистрированных сделок – это сделки купли-продажи с использованием собственных средств, 15% – сделки с привлечением заемных средств и ипотечного кредитования, 3% –сделки дарения.

Стоит отметить, что сделки с привлечением заемных средств чаще всего совершаются при покупке вилл. За 1–3 кварталы 2024 года около 30% сделок с виллами были совершены с использованием заемных средств. В свою очередь в сделках купли-продажи квартир доля сделок с привлечением заемных средств составила 12% (по итогам прошедших 3 кварталов).

Цены на жилье в Дубае

Выше представлен график изменения индексов цен на жилую недвижимость по данным Земельного Департамента Дубая. График не включает индексы за 2-й и 3-й квартал 2024 года, так как Земельный Департамент не опубликовал их.

Индекс цен на квартиры по итогам 1-го квартала 2024 года установился на уровне 1800, годовой рост составил 15.7%. Индекс цена на виллы установился на уровне 1643, годовой рост составил 25.0%.

Вместе с индексами цен на жилую недвижимость Земельный Департамент Дубая приводит статистику о средней цене квартиры и виллы по итогам 1-го квартала 2024 года. Так, средняя цена квартиры в 1-м квартале 2024 года составила 400,799 USD, что на 2.9% больше, чем в 4-м квартале 2023 года, и на 12.5% больше, чем в 1-м квартале 2023 года. Средняя стоимость виллы в 1-м квартале 2024 года составляла 765,971 USD, это на 6.6% больше, чем в предыдущем квартале, и на 24.8% больше, чем год назад.

Квартиры

Всего за 1–3 кварталы 2024 года с квартирами было совершено 116,833 сделки купли-продажи: 1-й квартал – 33,025 сделки, 2-й квартал – 38,581 сделка, 3-й квартал – 45,227 сделки. В структуре сделок с квартирами растет доля недвижимости на стадии строительства (недвижимость Off-Plan): в 1-м квартале 2024 года доля таких объектов составляла 54%, в 3-м — уже 60%. Следовательно, доля сделок с существующей недвижимостью снижается.

По итогам 3-го квартала 2024 года, средняя цена на готовые квартиры (Existing Properties) составила 3242 USD/кв.м. Если сравнивать с началом года, то средняя цена снизилась на 4.5%.

Средняя цена на строящиеся/проектируемые квартиры (Off-Plan Properties) установилась на уровне 5435 USD/кв.м, что на 1.9% больше, чем в 1-м квартале 2024 года.

Виллы

Суммарно за 1–3 кварталы 2024 года с виллами было совершено 19,998 сделки купли-продажи: 1-й квартал – 5524 сделок, 2-й квартал – 6101 сделка, 3-й квартал – 8373 сделки. В 1-м и 2-м кварталах текущего года в структуре сделок с виллами преобладали сделки с готовыми объектами (68% и 64% соответственно), однако в 3-м квартале их доля заметно снизилась и составила 49%. В свою очередь доля сделок с виллами на стадии строительства выросла до 51%.

Средняя цена квадратного метра в уже построенной вилле по итогам 3-го квартала 2024 года составила 3108 USD/кв.м, что на 11.4% больше, чем в 1-м квартале 2024 года.

Средняя цена квадратного метра в вилле Off-Plan установилась на уровне 3974 USD/кв.м, что на 7.3% больше, чем в 1-м квартале 2024 года.