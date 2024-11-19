Дубай был и остается городом с огромным инвестиционным потенциалом, а инвестиции в недвижимость являются одним из самых выгодных предприятий не только в этом эмирате, но и в целом в Объединенных Арабских Эмиратах. Рассмотрим, какая ситуация установилась на рынке жилой недвижимости Дубая по прошествии трех кварталов 2024 года.

Содержание:

  1. Количество сделок за три квартала 2024 года
  2. Цены на жилье в Дубае
    1. Квартиры
    2. Виллы

Количество сделок за три квартала 2024 года

Согласно данным Земельного Департамента Дубая, суммарно за 1–3 квартал 2024 года была зарегистрирована 136,831 сделка купли-продажи с жилой недвижимостью, что больше, чем за весь 2023 год. Можно смело говорить о том, что 2024 год станет очередным годом с рекордными показателями на рынке жилой недвижимости Дубая.

Количество сделок купли-продажи с жилой недвижимостью в Дубае

Если говорить более предметно, то с января по сентябрь 2024 года в сделках с жилой недвижимостью было реализовано 17,652 тысячи квадратных метров, денежный оборот от продажи которых составил 76,379 миллиона USD.

Оборот в сделках с жилой недвижимостью, Дубай

В структуре рынка преобладают сделки купли-продажи с квартирами – их доля по итогам 1-3 квартала 2024 года составила 85% от общего числа сделок. Оставшиеся 15% пришлись на сделки с виллами.

Структура по типу совершаемых сделок: 82% зарегистрированных сделок – это сделки купли-продажи с использованием собственных средств, 15% – сделки с привлечением заемных средств и ипотечного кредитования, 3% –сделки дарения.

Структура сделок по типу объектов, Дубай

Структура по типу совершаемых сделок, Дубай

Стоит отметить, что сделки с привлечением заемных средств чаще всего совершаются при покупке вилл. За 1–3 кварталы 2024 года около 30% сделок с виллами были совершены с использованием заемных средств. В свою очередь в сделках купли-продажи квартир доля сделок с привлечением заемных средств составила 12% (по итогам прошедших 3 кварталов).

Цены на жилье в Дубае

Индекс цен на жилую недвижимость, Дубай

Выше представлен график изменения индексов цен на жилую недвижимость по данным Земельного Департамента Дубая. График не включает индексы за 2-й и 3-й квартал 2024 года, так как Земельный Департамент не опубликовал их.

Индекс цен на квартиры по итогам 1-го квартала 2024 года установился на уровне 1800, годовой рост составил 15.7%. Индекс цена на виллы установился на уровне 1643, годовой рост составил 25.0%.

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Вместе с индексами цен на жилую недвижимость Земельный Департамент Дубая приводит статистику о средней цене квартиры и виллы по итогам 1-го квартала 2024 года. Так, средняя цена квартиры в 1-м квартале 2024 года составила 400,799 USD, что на 2.9% больше, чем в 4-м квартале 2023 года, и на 12.5% больше, чем в 1-м квартале 2023 года. Средняя стоимость виллы в 1-м квартале 2024 года составляла 765,971 USD, это на 6.6% больше, чем в предыдущем квартале, и на 24.8% больше, чем год назад.

Средняя цена жилой недвижимости в Дубае, тыс. USD за единицу

Квартиры

Всего за 1–3 кварталы 2024 года с квартирами было совершено 116,833 сделки купли-продажи: 1-й квартал – 33,025 сделки, 2-й квартал – 38,581 сделка, 3-й квартал – 45,227 сделки. В структуре сделок с квартирами растет доля недвижимости на стадии строительства (недвижимость Off-Plan): в 1-м квартале 2024 года доля таких объектов составляла 54%, в 3-м — уже 60%. Следовательно, доля сделок с существующей недвижимостью снижается.

По итогам 3-го квартала 2024 года, средняя цена на готовые квартиры (Existing Properties) составила 3242 USD/кв.м. Если сравнивать с началом года, то средняя цена снизилась на 4.5%.

Средняя цена на строящиеся/проектируемые квартиры (Off-Plan Properties) установилась на уровне 5435 USD/кв.м, что на 1.9% больше, чем в 1-м квартале 2024 года.

Структура по типу квартир

Средняя цена на квартиры в Дубае, USD/кв.м

Виллы

Суммарно за 1–3 кварталы 2024 года с виллами было совершено 19,998 сделки купли-продажи: 1-й квартал – 5524 сделок, 2-й квартал – 6101 сделка, 3-й квартал – 8373 сделки. В 1-м и 2-м кварталах текущего года в структуре сделок с виллами преобладали сделки с готовыми объектами (68% и 64% соответственно), однако в 3-м квартале их доля заметно снизилась и составила 49%. В свою очередь доля сделок с виллами на стадии строительства выросла до 51%.

Средняя цена квадратного метра в уже построенной вилле по итогам 3-го квартала 2024 года составила 3108 USD/кв.м, что на 11.4% больше, чем в 1-м квартале 2024 года.

Средняя цена квадратного метра в вилле Off-Plan установилась на уровне 3974 USD/кв.м, что на 7.3% больше, чем в 1-м квартале 2024 года.

Структура по типу вилл, Дубай

Средняя цена на виллы в Дубае, USD/кв.м

Рекордная активность на рынке жилой недвижимости Дубая, уверенный рост цен на квартиры и виллы – это показатели того, что Дубай сохраняет высокую привлекательность для потенциальных инвесторов.