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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Park с бассейном, детским садом и обслуживанием рядом с Джумейра-Бич, Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Park с бассейном, детским садом и обслуживанием рядом с Джумейра-Бич, Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$940,986
11.07.2025
$940,986
10.07.2025
$942,280
09.07.2025
$940,741
08.07.2025
$937,913
06.07.2025
$937,953
05.07.2025
$939,480
04.07.2025
$935,710
03.07.2025
$936,765
02.07.2025
$937,236
01.07.2025
$942,876
29.06.2025
$942,738
28.06.2025
$944,446
27.06.2025
$945,165
26.06.2025
$950,225
25.06.2025
$953,304
24.06.2025
$961,461
22.06.2025
$958,827
21.06.2025
$959,749
20.06.2025
$964,615
19.06.2025
$961,174
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Описание Описание
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ID: 23264
ID новостройки на Realting
In CRM: 2416370
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Eden House The Park – место, где природа и городской стиль жизни объединяются и создают уникальную атмосферу для жизни и отдыха. Этот жилой комплекс, расположенный вдоль живописного Дубайского водного канала, задает новый стандарт комфортного и изысканного образа жизни. Здесь каждая деталь продумана до мелочей, чтобы каждый день вы ощущали комфорт, уют и принадлежность к особому сообществу. Eden House The Park предлагает исключительную концепцию жилого пространства, вдохновенного единением с природой и чувством общности. Комплекс, окруженный зелеными парками и цветущими садами, превращает жизнь в настоящее наслаждение.

Eden House The Park создан для тех, кто ценит спокойствие и изысканность, но в то же время хочет оставаться в центре событий. Просторные резиденции с панорамными окнами предлагают захватывающие виды на канал и городской пейзаж. Просторные балконы и террасы позволяют наслаждаться свежим воздухом и природой, не выходя из дома. Для самых требовательных предусмотрены роскошные пентхаусы с огромными террасами, которые станут идеальным местом для встреч с друзьями или семейного отдыха.

Комплекс предлагает уникальный набор удобств, чтобы удовлетворить запросы самых взыскательных жителей. Здесь вы найдете несколько бассейнов, включая детские, уютные зоны для барбекю, современные фитнес-центры с панорамными видами, спа-центр с сауной и парной, а также эксклюзивные услуги для здоровья и отдыха. Для семей с детьми предусмотрены просторные игровые зоны и специальные детские бассейны. А любители активного образа жизни оценят беговые дорожки, падел-корты и возможности для занятий йогой и пилатесом. Одной из главных особенностей комплекса является уровень сервиса.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Детский сад
  • Детская игровая площадка
  • Спа
  • Парная и сауна
  • Сервис а-ля карт
  • Парки и сады

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка 40/60

Особенности квартир

Без мебели, есть кухонная техника.

Расположение и объекты поблизости

Район Al Wasl считается одним из самых престижных в городе. Удобный доступ к главным транспортным артериям города, таким как Sheikh Zayed Road, делает передвижение по Дубаю быстрым и комфортным. Всего за несколько минут можно добраться до пляжей Джумейры, включая Kite Beach и Jumeirah Beach, где можно насладиться лазурными водами Персидского залива, белоснежным песком и уютными кафе на берегу. Этот район идеально подходит для семей благодаря большому количеству высококлассных школ, детских садов и медицинских учреждений, расположенных в непосредственной близости. В районе также находится множество зеленых зон и парков, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит спокойствие и комфорт в сочетании с городским образом жизни. Al Wasl известен своими уютными жилыми кварталами, где можно найти современные виллы, таунхаусы и апартаменты, окруженные зеленью и обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности. Этот район предлагает прекрасный баланс между городской динамикой и умиротворением, благодаря чему становится идеальным местом для жизни и отдыха.

  • Galleria Mall Al Wasl - 5 минут
  • City Walk, Jumeirah Beach - 8 минут
  • Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera - 10 минут
  • Museum of the Future - 12 минут
  • Downtown, Jumeirah Emirates Towers - 13 минут
  • Dubai International Airport - 18 минут
  • Palm Jumeirah - 22 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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