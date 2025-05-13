Жилой комплекс Новый проект Whitecliffs Residences с бассейном, кинотеатром и переговорными комнатами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Whitecliffs Residences by AG Properties — это новый премиальный проект на первой береговой линии в стремительно развивающемся районе Dubai Islands. Проект предлагает просторные апартаменты с 2 и 3 спальнями, идеальные как для личного проживания, так и для сдачи в аренду, учитывая высокий спрос на жильё у воды.

Whitecliffs обеспечивает жителям исключительное качество жизни: к вашим услугам бассейн, кинотеатр, тренажёрный зал, сауна и джакузи, скуош-корт, зона барбекю и стильные переговорные комнаты. Комплекс расположен в окружении зелёных зон и воды, что создаёт атмосферу уединённого курорта, при этом всего в 20 минутах от центра города и международного аэропорта. Установленная бытовая техника на кухне уже входит в стоимость, а архитектура и дизайн выдержаны в современном минимализме с элементами роскоши.

Удобства:

Бассейн

Кинотеатр

Джакузи и сауна

Тренажёрный зал

Скуош-корт

Зона барбекю

Переговорная

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

20% при бронировании

60% в течение строительства

40% после сдачи — всего по 1% в месяц в течение 3 лет!

Особенности квартир

Встроенная техника на кухне включена

Преимущества

Что делает проект действительно уникальным — это беспроцентный план рассрочки на 6 лет, с оплатой после заселения: всего 1% в месяц в течение 3 лет после получения ключей. Минимальный первоначальный взнос — 20%, а 60% можно выплачивать в процессе строительства. Это одно из самых доступных предложений на первичном рынке у моря в Дубае сегодня.

Расположение и объекты поблизости

Район уже сейчас становится одной из самых инвестиционно привлекательных локаций в Дубае благодаря грандиозному плану развития, курортной атмосфере и эксклюзивному доступу к пляжам.