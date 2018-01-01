Жилой комплекс Terrazzo с бассейнами и спортивными площадками, в окружении зелёных участков, JVC, Дубай, ОАЭ

Апартаменты с 1-3 спальнями в элитном клубном доме в гармоничном зелёном оазисе. Актуальная концепция клубного дома дополнена живописным зелёным подиумом и прекрасной инфраструктурой для отдыха от шума и суеты большого города.

Доступна рассрочка с удобным планом оплаты.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: бассейн-инфинити; личные бассейны почти во всех квартирах; двор и сад на территории; тренажёрный зал; зоны для йоги и спорта на открытом воздухе.

Расположение и объекты поблизости

JVC — комфортный район для семей с детьми. JVC стал одним из самых популярных районов для аренды жилья. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в JVC выросла на 15,2% и составила 13 885 $ в год.

Terrazzo соседствует с завершённой малоэтажной застройкой напротив Community Park. Свободных участков рядом с проектом нет: сообщество принимает свой окончательный облик.

Рядом есть торговый центр THE CIRCLE MALL, школа JSS International School, парки, больницы, магазины.