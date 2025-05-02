Жилой комплекс Новая резиденция Beverly Grande с бассейном, ресторанами и школой, Motor City, Дубай, ОАЭ

Beverly Grande — новый премиальный проект от HMB Homes в районе Motor City, который идеально сочетает динамику городской жизни с комфортом и эстетикой современного дизайна. Архитектура комплекса выполнена в футуристичном стиле с акцентом на функциональность и высокое качество материалов. Этот район Дубая славится развитой инфраструктурой, близостью к ключевым автомагистралям и уютной атмосферой, идеально подходящей как для проживания, так и для инвестиций.

Комплекс предлагает тщательно спланированные студии и апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, продуманные до мелочей: от стильных интерьеров до частичной меблировки и готовой кухонной зоны. Жители смогут наслаждаться курортным уровнем удобств, включая бассейн, фитнес-зал, кафе и рестораны, супермаркеты, школу GEMS Metropole, а также близость к торговому центру First Avenue Mall. Форматы рассрочки различаются в зависимости от типа недвижимости и делают покупку максимально комфортной.

Удобства:

Уровень отеля: курортные удобства

Рестораны и кафе

Супермаркеты

Школа GEMS Metropole

Торговый центр First Avenue

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

Студии и 1 спальня — 60/40

2 и 3 спальни — 40/60

Особенности квартир

Частично меблированы

Расположение и объекты поблизости

Dubai Motor City - это не просто район, это уникальный стиль жизни, где сливаются воедино городской ритм, скорость и комфорт.