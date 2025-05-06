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Апартаменты с потрясающим панорамным видом на океан и доступом к пляжу! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Благоприятные условия для инвесторов и многообещающий инвестиционный потенциал!
Quattro Del Mar — это новый проект компании RAK Properties…
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DDA Real Estate
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Роскошная квартира в новом комплексе Cape Hayat в Рас-эль-Хайма! Прекрасный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Доходность от 10%! Возможно ВНЖ! Предоставим каталог инвестора!
Срок сдачи - 2 кв. 2026 г.
Удобства: велосипедная дорожка, фитнес-центр, площадки для барбекю, то…
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DDA Real Estate
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Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион, а также великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива.
На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая…
Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион - великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива.
На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая н…
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражающим окружающие природные элементы.
Комплекс расположен на оживленном острове Хаят, в самом сердце района Мина Аль Араб, где находятся курорты InterContinental и Anantara. Из комплекса можно легко п…
Современная квартира в проекте EDGE в Рас-эль-Хайма! Для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка после передачи ключей!
Срок сдачи - 2 кв. 2027 г.
Удобства: площадка для катания на коньках, бар, бассейн, с…
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DDA Real Estate
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Изысканная вилла Marbella на берегу Аравийского моря! Отличный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 6% в $)! Предоставим каталог инвестора! Возможно получение ВНЖ! Комплекс сдан!
Инфраструктура: частный пляж, площадки для гольфа, спа-центр, современный тренажерный зал, ч…
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DDA Real Estate
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Апартаменты с видом на набережную и Персидский залив! Доходность - 6% в $! Частный пляж! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни и инвестиций! Полностью оборудованная кухня!
Новом премиальный комплекс Porto Playa расположен в Ras al Khaimah.
Удобства: специальный фитнес-центр, клубный дом, бассе…
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DDA Real Estate
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