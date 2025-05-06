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Новостройки в Mina Al arab

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Жилой комплекс Quattro Del Mar
Жилой комплекс Quattro Del Mar
Mina Al arab, ОАЭ
от
$231,781
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Апартаменты с потрясающим панорамным видом на океан и доступом к пляжу! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Благоприятные условия для инвесторов и многообещающий инвестиционный потенциал! Quattro Del Mar — это новый проект компании RAK Properties…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Cape Hayat
Жилой комплекс Cape Hayat
Mina Al arab, ОАЭ
от
$528,219
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Роскошная квартира в новом комплексе Cape Hayat в Рас-эль-Хайма! Прекрасный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Доходность от 10%! Возможно ВНЖ! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 2 кв. 2026 г. Удобства: велосипедная дорожка, фитнес-центр, площадки для барбекю, то…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Hayat Residence
Жилой комплекс Hayat Residence
Mina Al arab, ОАЭ
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 44–110 м²
3 объекта недвижимости 3
Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион, а также великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива. На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Rising Star
Жилой комплекс Rising Star
Mina Al arab, ОАЭ
от
$145,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Площадь 39–117 м²
3 объекта недвижимости 3
Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион - великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива. На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая н…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Gatsby
Жилой комплекс Gatsby
Mina Al arab, ОАЭ
от
$206,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 10
Площадь 84–131 м²
5 объектов недвижимости 5
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражающим окружающие природные элементы. Комплекс расположен на оживленном острове Хаят, в самом сердце района Мина Аль Араб, где находятся курорты InterContinental и Anantara. Из комплекса можно легко п…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Mina Al arab, ОАЭ
от
$205,479
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современная квартира в проекте EDGE в Рас-эль-Хайма! Для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка после передачи ключей! Срок сдачи - 2 кв. 2027 г. Удобства: площадка для катания на коньках, бар, бассейн, с…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла Marbella
Вилла Marbella
Mina Al arab, ОАЭ
от
$1,46 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Изысканная вилла Marbella на берегу Аравийского моря! Отличный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 6% в $)! Предоставим каталог инвестора! Возможно получение ВНЖ! Комплекс сдан! Инфраструктура: частный пляж, площадки для гольфа, спа-центр, современный тренажерный зал, ч…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Mina Al arab, ОАЭ
от
$562,967
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Апартаменты с видом на набережную и Персидский залив! Доходность - 6% в $! Частный пляж! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни и инвестиций! Полностью оборудованная кухня! Новом премиальный комплекс Porto Playa расположен в Ras al Khaimah. Удобства: специальный фитнес-центр, клубный дом, бассе…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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