Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €145,000

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные на городской площади, известной как The Regent by Nshama Основные моменты; Рядом со многими известными направлениями и достопримечательностями Гибкие и привлекательные варианты оплаты Ландшафтные парки и сады Первоклассные удобства для отдыха на городской площади Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 336 кв. Прачечная Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Питание и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Теннис и Баскетбольный корт Велоспорт, Бег и Бег трусцой Школа и Институт Фитнес-центр Детский парк Спортивные корты Городской Квадратный Парк Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828