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Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€879,535
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О комплексе

Проект Expo Valley включает более 300 таунхаусов и вилл. Сообщество также включает образовательные и оздоровительные центры, достопримечательности Expo City Dubai. В сообществе есть eco-friendly удобства, такие как озеро, природный заповедник, фермерское хозяйство.

В таунхаусах и виллах есть пространство для офиса/спортзала на первом уровне, спальни с встроенными ванными комнатами, парковка на 2-3 автомобиля. В некоторых домах есть гардеробная и вторая гостиная на верхнем уровне.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства проекта: пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, студия йоги, салон красоты, открытый кинотеатр, зоны отдыха магазины, рестораны.

Расположение и объекты поблизости

Район Expo City Dubai включает энергоэффективные здания, озелененные площадки, зоны для отдыха и развлечения. Находится рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как метро Дубая и основными магистральными дорогами, что повышает его привлекательность в качестве делового и логистического центра.

Быстрый доступ к четырем основным автомагистралям: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road.

В 30 минутах езды от центра Дубая.

Менее чем в часе езды от международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Абу-Даби.

16 минут до Dubai Marina.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€879,535
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