Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.

Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island
Pelagia - архитектурный шедевр, расположенный на Al Marjan Island. Здание будет иметь уникальный дизайн, вдохновленный завораживающей красотой океана — изящные балконы с плавными линиями напоминают о ритмичном движении волн.
Ключевые особенности проекта
План оплаты 50/50:
Первый взнос: 20%
Без% рассрочка: 4 квартал 2027 года
Форма оплаты:
Инфраструктура и удобства
Резиденты Pelagia получают доступ к:
Расположение и транспортная доступность
Комплекс находится в удобной локации относительно ключевых объектов:
Почему стоит выбрать Pelagia?