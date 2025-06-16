  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.

Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$626,276
BTC
7.4494283
ETH
390.4563889
USDT
619 189.3775737
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
ID: 33349
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island

Pelagia - архитектурный шедевр, расположенный на Al Marjan Island. Здание будет иметь уникальный дизайн, вдохновленный завораживающей красотой океана — изящные балконы с плавными линиями напоминают о ритмичном движении волн.

Ключевые особенности проекта

  • Цена: от 2.3 млн. AED до 11.4 млн. AED
  • Площадь: от 79 м2 до 533 м2
  • Локация: остров Аль‑Марджан, Рас‑эль‑Хайма
  • Типы жилья:
    • апартаменты с 1–4 спальнями
       
  • Состояние квартир: полностью меблированы
  • Сдача объекта: 4 квартал 2027 года

План оплаты 50/50:

Первый взнос: 20%
Без% рассрочка: 4 квартал 2027 года

  • 10 % — при бронировании
  • 40 % — в процессе строительства
  • 50 % — по завершении строительства

Форма оплаты:

  • Банковские переводы
  • Криптовалюта - USDT, BTC, ETH
  • Принимаем наличные в России - Рубли, Евро, Доллары

Инфраструктура и удобства
Резиденты Pelagia получают доступ к:

  • инфинити-бассейн с видами на залив
  • современный фитнес-зал и зона йоги
  • детская площадка и игровая комната
  • прогулочная набережная с зеленым озеленением
  • зоны BBQ и открытые лаунжи
  • SPA и сауна
  • подземный паркинг
  • 24/7 охрана и система видеонаблюдения.

Расположение и транспортная доступность
Комплекс находится в удобной локации относительно ключевых объектов:

  • Al Marjan Island Boulevard - 5 минут
  • Royal Yacht Club - 16 минут
  • Аэропорта RAK - 35 минуты
  • Международного аэропорта Дубая - 50 минут.

Почему стоит выбрать Pelagia?

  • Готовый продукт: полностью меблированное жильё — можно заселяться или сдавать сразу после сдачи.
  • Инвестиционная привлекательность: престижная локация на острове Al Marjan Island гарантирует рост стоимости.
  • Развитая инфраструктура: спа, фитнес, детские зоны и другие удобства в комплексе.
  • Удобная логистика: близость к аэропортам и торговым центрам.
  • Эстетика и комфорт: живописные прибрежные пейзажи и премиальное качество строительства.

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вы просматриваете
