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Жилой комплекс Новая резиденция Verano с бассейнами рядом с Автодромом, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$414,981
14.04.2025
$412,418
13.04.2025
$412,660
12.04.2025
$414,201
11.04.2025
$423,560
10.04.2025
$425,286
09.04.2025
$427,425
08.04.2025
$427,159
06.04.2025
$427,408
05.04.2025
$423,515
04.04.2025
$429,176
03.04.2025
$433,936
02.04.2025
$433,022
01.04.2025
$432,043
30.03.2025
$430,714
29.03.2025
$433,935
28.03.2025
$435,519
27.03.2025
$433,994
26.03.2025
$433,722
25.03.2025
$432,241
24.03.2025
$430,777
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24866
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420056
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Verano — жилой проект, вдохновленный атмосферой курортной жизни, расположенный в динамичном районе Dubai Studio City. Здесь, в одном из самых семейных районов Дубая, вы найдете идеальное место для жизни, с великолепной транспортной доступностью и близостью к ключевым достопримечательностям города.

Резиденции Verano предлагают комфорт и современные технологии в каждой детали. Эти апартаменты, с возможностью полного меблирования и оснащения, созданы для вашего удобства. Интеллектуальные системы «умного дома» позволяют вам управлять всем с помощью одного нажатия. Просторные планировки с большими окнами наполняют дома естественным светом и раскрывают великолепные виды, а высококачественные отделочные материалы делают пространство одновременно стильным и уютным. Кухни, оснащенные премиальной техникой Bosch, отличаются функциональностью и изысканным дизайном: качественная мебель и элегантные столешницы создают идеальную атмосферу для повседневной жизни и кулинарных экспериментов.

Пространства для отдыха идеально подходят для того, чтобы расслабиться, провести время с семьей или насладиться общением с друзьями. Шезлонги в тени, уютные лаунжи с каминами, барбекю-зоны и современные коворкинги позволяют каждому найти здесь свое место.

Удобства:

  • Пляжный бассейн (45 м)
  • Сауна и спа
  • Кинозал
  • Детские зоны и скейт-парк
  • Бар у бассейна

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка 20/40/40

Особенности квартир

Меблированные/без мебели (опционально)

Расположение и объекты поблизости
  • Motor City и Автодром - 1 минута
  • Клуб верховой езды - 3 минуты
  • Dubai Sports City - 4 минуты
  • Экспо Сити - 16 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 22 минуты
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - 24 минуты
  • Пальма Джумейра - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Verano с бассейнами рядом с Автодромом, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$414,981
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Агентство
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