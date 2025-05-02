Жилой комплекс Новая резиденция Verano с бассейнами рядом с Автодромом, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ

Verano — жилой проект, вдохновленный атмосферой курортной жизни, расположенный в динамичном районе Dubai Studio City. Здесь, в одном из самых семейных районов Дубая, вы найдете идеальное место для жизни, с великолепной транспортной доступностью и близостью к ключевым достопримечательностям города.

Резиденции Verano предлагают комфорт и современные технологии в каждой детали. Эти апартаменты, с возможностью полного меблирования и оснащения, созданы для вашего удобства. Интеллектуальные системы «умного дома» позволяют вам управлять всем с помощью одного нажатия. Просторные планировки с большими окнами наполняют дома естественным светом и раскрывают великолепные виды, а высококачественные отделочные материалы делают пространство одновременно стильным и уютным. Кухни, оснащенные премиальной техникой Bosch, отличаются функциональностью и изысканным дизайном: качественная мебель и элегантные столешницы создают идеальную атмосферу для повседневной жизни и кулинарных экспериментов.

Пространства для отдыха идеально подходят для того, чтобы расслабиться, провести время с семьей или насладиться общением с друзьями. Шезлонги в тени, уютные лаунжи с каминами, барбекю-зоны и современные коворкинги позволяют каждому найти здесь свое место.

Удобства:

Пляжный бассейн (45 м)

Сауна и спа

Кинозал

Детские зоны и скейт-парк

Бар у бассейна

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка 20/40/40

Особенности квартир

Меблированные/без мебели (опционально)

Motor City и Автодром - 1 минута

Клуб верховой езды - 3 минуты

Dubai Sports City - 4 минуты

Экспо Сити - 16 минут

Дубай Марина - 20 минут

Бурдж Халифа - 22 минуты

Международный аэропорт Аль-Мактум - 24 минуты

Пальма Джумейра - 25 минут

Расположение и объекты поблизости