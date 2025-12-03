Жилой комплекс Avarra by Palace

Avarra by Palace — брендированный жилой комплекс от Emaar с эстетикой Palace Hotels + Resorts и панорамными видами Business Bay.



Avarra by Palace — новый премиальный проект Emaar Properties, разработанный в партнёрстве с брендом Palace Hotels + Resorts. Расположенный в Business Bay, на берегу Дубайского канала, комплекс сочетает архитектурную выразительность, фирменную эстетику Palace и стратегическое расположение в центре деловой активности эмирата.



Преимущества комплекса:

— Бренд Palace Hotels + Resorts — гарантия высокого стандарта качества и дизайна;

— Панорамные фасады с видами на Burj Khalifa, Downtown Dubai, Business Bay и море;

— Продуманные планировки площадью от 73 м² до 393 м²;

— Интерьеры в тёплой, природной палитре с камнем, мрамором и дизайнерским освещением;

— Стратегическая бизнес-локация с высокой ликвидностью и инвестиционным потенциалом;

— Близость к набережной канала, пешеходным и велосипедным маршрутам.



Инфраструктура комплекса:

— Инфинити-бассейн с видом на городской пейзаж;

— Лаунж-зоны для отдыха у воды;

— Детский бассейн и игровая площадка;

— Зона йоги и открытый тренажёрный зал;

— Многофункциональная комната для мероприятий;

— Пространства для BBQ и пикников;

— Прогулочные и рекреационные зоны;

— Современный фитнес-центр;

— Лобби в стилистике Palace;

— Кафе и ритейл на нижних этажах;

— Подземный паркинг;

— Консьерж и круглосуточная охрана.



Локация и транспортная доступность

Avarra by Palace расположен в сердце Business Bay:

— Burj Khalifa и Dubai Mall — 9 минут;

— Dubai Creek Harbour — 14 минут;

— Dubai International Airport — 15 минут;

— Dubai Hills — 30 минут.



Рядом — набережная канала, рестораны, отели, офисы, Bay Avenue, парковая зона и ключевые магистрали Sheikh Zayed Road и Al Khail Road.



Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и индивидуальной подборки планировок в Avarra by Palace.