  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Avarra by Palace

Жилой комплекс Avarra by Palace

Дубай, ОАЭ
от
$735,100
;
11
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33011
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Business Bay (~ 400 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2031
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    75

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Avarra by Palace — брендированный жилой комплекс от Emaar с эстетикой Palace Hotels + Resorts и панорамными видами Business Bay.

Avarra by Palace — новый премиальный проект Emaar Properties, разработанный в партнёрстве с брендом Palace Hotels + Resorts. Расположенный в Business Bay, на берегу Дубайского канала, комплекс сочетает архитектурную выразительность, фирменную эстетику Palace и стратегическое расположение в центре деловой активности эмирата.

Преимущества комплекса:
— Бренд Palace Hotels + Resorts — гарантия высокого стандарта качества и дизайна;
— Панорамные фасады с видами на Burj Khalifa, Downtown Dubai, Business Bay и море;
— Продуманные планировки площадью от 73 м² до 393 м²;
— Интерьеры в тёплой, природной палитре с камнем, мрамором и дизайнерским освещением;
— Стратегическая бизнес-локация с высокой ликвидностью и инвестиционным потенциалом;
— Близость к набережной канала, пешеходным и велосипедным маршрутам.

Инфраструктура комплекса:
— Инфинити-бассейн с видом на городской пейзаж;
— Лаунж-зоны для отдыха у воды;
— Детский бассейн и игровая площадка;
— Зона йоги и открытый тренажёрный зал;
— Многофункциональная комната для мероприятий;
— Пространства для BBQ и пикников;
— Прогулочные и рекреационные зоны;
— Современный фитнес-центр;
— Лобби в стилистике Palace;
— Кафе и ритейл на нижних этажах;
— Подземный паркинг;
— Консьерж и круглосуточная охрана.

Локация и транспортная доступность
Avarra by Palace расположен в сердце Business Bay:
— Burj Khalifa и Dubai Mall — 9 минут;
— Dubai Creek Harbour — 14 минут;
— Dubai International Airport — 15 минут;
— Dubai Hills — 30 минут.

Рядом — набережная канала, рестораны, отели, офисы, Bay Avenue, парковая зона и ключевые магистрали Sheikh Zayed Road и Al Khail Road.

Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и индивидуальной подборки планировок в Avarra by Palace.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Знаковые квартиры в Дубае, Джумейра Вилладж Серкл с личным бассейном
Дубай, ОАЭ
от
$361,150
Жилой комплекс Skyscape Aura
Дубай, ОАЭ
от
$469,176
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$821,494
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,13 млн
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и спортивными площадками, рядом с шоссе Sheikh Zayed Road, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$249,609
Вы просматриваете
Жилой комплекс Avarra by Palace
Дубай, ОАЭ
от
$735,100
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$701,447
Jardin Astral – это тщательно продуманный 11-этажный жилой комплекс. Наслаждайтесь захватывающими видами города из просторных квартир с современным интерьером из высококачественных материалов. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями, а также ограниченное количество квартир с видо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Жилой комплекс Nesba 1
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$249,315
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Уникальные апартаменты в очень удобной локации в комплексе Nesba 1! Высокий доход от инвестиций - 10%! В апартаментах полностью оборудованная кухня! Возможно получение ВНЖ! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 4 кв. 2025 г. Удобства: ландшафтные сады, фитнес-центры и детские игровые площадки. Жи…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс THE CREST
Жилой комплекс THE CREST
Жилой комплекс THE CREST
Жилой комплекс THE CREST
Жилой комплекс THE CREST
Показать все Жилой комплекс THE CREST
Жилой комплекс THE CREST
Дубай, ОАЭ
от
$671,403
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 47
Площадь 118–144 м²
2 объекта недвижимости 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных зас…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
118.0
671,403
Квартира 3 комнаты
144.0
814,686
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации