Жилой комплекс Avarra by Palace

Avarra by Palace — брендированный жилой комплекс от Emaar с эстетикой Palace Hotels + Resorts и панорамными видами Business Bay.
Avarra by Palace — новый премиальный проект Emaar Properties, разработанный в партнёрстве с брендом Palace Hotels + Resorts. Расположенный в Business Bay, на берегу Дубайского канала, комплекс сочетает архитектурную выразительность, фирменную эстетику Palace и стратегическое расположение в центре деловой активности эмирата.
Преимущества комплекса:
— Бренд Palace Hotels + Resorts — гарантия высокого стандарта качества и дизайна;
— Панорамные фасады с видами на Burj Khalifa, Downtown Dubai, Business Bay и море;
— Продуманные планировки площадью от 73 м² до 393 м²;
— Интерьеры в тёплой, природной палитре с камнем, мрамором и дизайнерским освещением;
— Стратегическая бизнес-локация с высокой ликвидностью и инвестиционным потенциалом;
— Близость к набережной канала, пешеходным и велосипедным маршрутам.
Инфраструктура комплекса:
— Инфинити-бассейн с видом на городской пейзаж;
— Лаунж-зоны для отдыха у воды;
— Детский бассейн и игровая площадка;
— Зона йоги и открытый тренажёрный зал;
— Многофункциональная комната для мероприятий;
— Пространства для BBQ и пикников;
— Прогулочные и рекреационные зоны;
— Современный фитнес-центр;
— Лобби в стилистике Palace;
— Кафе и ритейл на нижних этажах;
— Подземный паркинг;
— Консьерж и круглосуточная охрана.
Локация и транспортная доступность
Avarra by Palace расположен в сердце Business Bay:
— Burj Khalifa и Dubai Mall — 9 минут;
— Dubai Creek Harbour — 14 минут;
— Dubai International Airport — 15 минут;
— Dubai Hills — 30 минут.
Рядом — набережная канала, рестораны, отели, офисы, Bay Avenue, парковая зона и ключевые магистрали Sheikh Zayed Road и Al Khail Road.
