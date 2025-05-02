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  3. Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Marina Cove с бассейном в 2 минутах от набережной в районе Dubai Marina, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Marina Cove с бассейном в 2 минутах от набережной в районе Dubai Marina, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,25 млн
18.05.2025
$1,25 млн
17.05.2025
$1,25 млн
16.05.2025
$1,25 млн
14.05.2025
$1,26 млн
13.05.2025
$1,24 млн
11.05.2025
$1,24 млн
10.05.2025
$1,24 млн
09.05.2025
$1,23 млн
08.05.2025
$1,23 млн
07.05.2025
$1,23 млн
14.04.2025
$1,23 млн
13.04.2025
$1,23 млн
12.04.2025
$1,23 млн
11.04.2025
$1,26 млн
10.04.2025
$1,27 млн
09.04.2025
$1,27 млн
08.04.2025
$1,27 млн
06.04.2025
$1,27 млн
05.04.2025
$1,26 млн
04.04.2025
$1,28 млн
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8
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22385
ID новостройки на Realting
In CRM: 2397964
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    DAMAC Properties (~ 600 м)
  • Метро
    Jumeirah Lakes Towers (~ 900 м)

О комплексе

Представляем вам уникальную возможность стать частью одного из самых желанных жилых проектов. Marina Cove — это гармония динамичной городской жизни и умиротворения. В Marina Cove вас ждут захватывающие панорамные виды, которые станут идеальным фоном для вашей повседневной жизни. Живописная набережная, кафе и рестораны на воде, а также яркая социальная жизнь в непосредственной близости от вашего дома гарантируют насыщенный и активный образ жизни. Выбор из просторных квартир 1-4 спальнями разработан с акцентом на роскошь, комфорт и функциональность. Каждое жилье спроектировано так, чтобы максимально использовать естественный свет, создавая уютную атмосферу.

Вы сможете наслаждаться отдыхом у открытого бассейна, проводить время с детьми в специально оборудованной зоне, а также устраивать барбекю с друзьями на красивой террасе с панорамным видом. Здесь есть всё необходимое для активного и здорового образа жизни: современный фитнес-центр и открытая тренажерная зона.

Удобства:

  • Оборудованный тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Бассейн
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Спортивная площадка

Рассрочка (80/20):

10% - первоначальный платеж

10% - декабрь 2024

10% - май 2025

10% - октябрь 2025

5% - март 2026

10% - ноябрь 2026

10% - сентябрь 2027

10% - март 2028

5% - сентябрь 2028

20% - во время сдачи проекта (4Q 2029)

Удобства и оснащение в доме

Бытовая техника, санузлы

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — это один из самых привлекательных и престижных районов Дубая, который предлагает множество преимуществ для жителей и туристов. Район славится своей великолепной набережной, где можно прогуляться вдоль воды, насладиться живописными видами на яхты и современную архитектуру. Разнообразие ресторанов, кафе и магазинов делает этот район идеальным местом для жизни и отдыха. Кроме того, район предлагает доступ к высококлассным пляжам, что позволяет наслаждаться солнечными днями и морскими развлечениями. Инфраструктура района хорошо развита: здесь находятся школы, спортивные комплексы и медицинские учреждения. Аренда яхт или просто прогулка по набережной — выбор за вами. Вечером район превращается в один из самых ярких и живых центров ночной жизни Дубая, с ресторанами и барами на крыше. Всего в двух минутах пешком от Marina Cove находится Дубай Марина Молл — ваш идеальный центр для покупок и отдыха.

  • Dubai Marina Mall – 2 минуты
  • Marina Promenade – 2 минуты
  • Pier 7 - 2 минуты
  • Международный аэропорт Дубай – 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Marina Cove с бассейном в 2 минутах от набережной в районе Dubai Marina, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,25 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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