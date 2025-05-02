Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Marina Cove с бассейном в 2 минутах от набережной в районе Dubai Marina, Дубай

Представляем вам уникальную возможность стать частью одного из самых желанных жилых проектов. Marina Cove — это гармония динамичной городской жизни и умиротворения. В Marina Cove вас ждут захватывающие панорамные виды, которые станут идеальным фоном для вашей повседневной жизни. Живописная набережная, кафе и рестораны на воде, а также яркая социальная жизнь в непосредственной близости от вашего дома гарантируют насыщенный и активный образ жизни. Выбор из просторных квартир 1-4 спальнями разработан с акцентом на роскошь, комфорт и функциональность. Каждое жилье спроектировано так, чтобы максимально использовать естественный свет, создавая уютную атмосферу.

Вы сможете наслаждаться отдыхом у открытого бассейна, проводить время с детьми в специально оборудованной зоне, а также устраивать барбекю с друзьями на красивой террасе с панорамным видом. Здесь есть всё необходимое для активного и здорового образа жизни: современный фитнес-центр и открытая тренажерная зона.

Удобства:

Оборудованный тренажерный зал

Детская игровая площадка

Бассейн

Зона барбекю

Сад

Спортивная площадка

Рассрочка (80/20):

10% - первоначальный платеж

10% - декабрь 2024

10% - май 2025

10% - октябрь 2025

5% - март 2026

10% - ноябрь 2026

10% - сентябрь 2027

10% - март 2028

5% - сентябрь 2028

20% - во время сдачи проекта (4Q 2029)

Удобства и оснащение в доме

Бытовая техника, санузлы

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — это один из самых привлекательных и престижных районов Дубая, который предлагает множество преимуществ для жителей и туристов. Район славится своей великолепной набережной, где можно прогуляться вдоль воды, насладиться живописными видами на яхты и современную архитектуру. Разнообразие ресторанов, кафе и магазинов делает этот район идеальным местом для жизни и отдыха. Кроме того, район предлагает доступ к высококлассным пляжам, что позволяет наслаждаться солнечными днями и морскими развлечениями. Инфраструктура района хорошо развита: здесь находятся школы, спортивные комплексы и медицинские учреждения. Аренда яхт или просто прогулка по набережной — выбор за вами. Вечером район превращается в один из самых ярких и живых центров ночной жизни Дубая, с ресторанами и барами на крыше. Всего в двух минутах пешком от Marina Cove находится Дубай Марина Молл — ваш идеальный центр для покупок и отдыха.