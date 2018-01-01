  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Элитные апартаменты с панорамным видом на город, лагуны и пляж, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Элитные апартаменты с панорамным видом на город, лагуны и пляж, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€392,164
;
10
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Жилой комплекс в виде впечатляющей высокой башни, расположенной на территории коммьюнити Sobha Hartland II, в самом сердце престижного района в Дубае.

Элегантные и роскошные апартаменты с непревзойденным панорамным видом на город и искусственные водоёмы. Представлены различные планировки: 1 и 1.5 спальни, 2 и 2.5 спальни, 3 спальни - в некоторых есть кабинет в дополнение к спальням.

Резиденты комплекса получат доступ к уникальным искусственным лагунам, пляжу, террасам, садам на территории, спортивным площадкам и местам отдыха. На первых этажах будут представлены разнообразные торговые центры, рестораны и кафе.

Расположение и объекты поблизости

Nad Al Sheba считается одним из перспективных сообществ благодаря близости к Meydan City — крупному району, где представлены многофункциональные комплексы, арены и спортивные сооружения.

Sobha Hartland II — автономное сообщество Sobha площадью более 700 тысяч м² вблизи районов Downtown и Business Bay.

Меньше 15 минут езды до Downtown Dubai, Burj Khalifa и крупнейшего торгового центра Dubai Mall; 8 минут до престижных международных школ Hartland International и North London Collegiate School; 12 минут до Международного аэропорта Дубая; 12 минут до Business Bay; 5 минут до заповедника Рас-аль-Хор.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Sunridge | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
от
€351,000
Многоквартирный жилой дом Studio | Mykonos | Samana
Дубай, ОАЭ
от
€201,000
Жилой комплекс Golf Views
Дубай, ОАЭ
от
€506,286
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Bvlgary Lighthouse Residences с бассейном и яхт-клубом, Jumeirah Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€34,17 млн
Жилой комплекс Квартира с панорамным видом на побережье Dubai
Дубай, ОАЭ
от
€344,578
Вы просматриваете
Элитные апартаменты с панорамным видом на город, лагуны и пляж, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€392,164
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Абу-Даби, ОАЭ
от
€627,923
Площадь 4–1 156 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2025
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ,  Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби. Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха. Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах:  - Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков; - Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами. Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах. 5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences: - инфинити-бассейн; - велнес-зона с тренажерным залом и сауной; - студия йоги и пилатеса; - зоны для медитаций; - Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции; - Creativité Room - крытая детская игровая зона; - лаунж-зона с соковым баром и бассейном; - Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом; - Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения. Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг: -  система “умный дом”; - прачечная и химчистка; - уборка дома; - спа и груминг для домашних животных; - бесплатная доставка продуктов; - услуги курьера; -  предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи; - помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов; - кейтеринг и планирование мероприятий; - персональный тренер по фитнесу; - консультант по искусству; - круглосуточная служба консьержей; - услуги парковщика, швейцара и посыльного.
Резиденция Апартаменты в уникальном проекте!
Резиденция Апартаменты в уникальном проекте!
Дубай, ОАЭ
от
€118,194
Площадь 53 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Апартаменты в уникальном проекте в окружении парков по выгодной цене, с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты в уникальном проекте в окружении пышных парков. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Элитный жилой комплекс MAG 5 Boulevard расположен на самом юге Дубая, в окружении зеленых, пышных парков. Состоит из квартир нового поколения, которые будут идеальны для создания комфортного образа жизни. В наличии студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, которые имеют очень элегантный и стильный дизайн и оснащены всеми удобствами.Такими как: -беговые и велосипедные дорожки; -игровые площадки для детей; -общественные и торговые площади; -бассейны и сауна; -современный тренажерный зал. -рестораны и кафе; -балкон и парковочные места для каждой квартиры; -элегантно оформленный ландшафтный дизайн. ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ: Пальма Джумейра — 29 мин. Международный аэропорт Аль-Мактум — 20 мин.; Центр Дубая – 30 мин.; ботанические сады и органические фермы; рестораны, кафе и торговые центры. ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ▪ Рентабельность инвестиций от 6% ▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления ▪ Беспроцентная рассрочка ▪ Комиссия 0% ▪ Высокий спрос арендаторов Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Жилой комплекс Новая резиденция Millenium Talia Residence с бассейном и консьерж-сервисом, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Millenium Talia Residence с бассейном и консьерж-сервисом, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€239,218
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты. Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, тренажерным залом, спортивной площадкой, сауной и парными, консьерж-сервисом, магазинами, ухоженными садами. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится оживленном районе, рядом с остановками общественного транспорта, деловыми районами и достопримечательностями. Поля для гольфа - 18 минут Дубай Марина - 18 минут Автодром - 22 минуты Пальма Джумейра - 19 минут Mall of Emirates - 22 минуты
Realting.com
Перейти