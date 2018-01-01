Элитные апартаменты с панорамным видом на город, лагуны и пляж, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс в виде впечатляющей высокой башни, расположенной на территории коммьюнити Sobha Hartland II, в самом сердце престижного района в Дубае.

Элегантные и роскошные апартаменты с непревзойденным панорамным видом на город и искусственные водоёмы. Представлены различные планировки: 1 и 1.5 спальни, 2 и 2.5 спальни, 3 спальни - в некоторых есть кабинет в дополнение к спальням.

Резиденты комплекса получат доступ к уникальным искусственным лагунам, пляжу, террасам, садам на территории, спортивным площадкам и местам отдыха. На первых этажах будут представлены разнообразные торговые центры, рестораны и кафе.

Расположение и объекты поблизости

Nad Al Sheba считается одним из перспективных сообществ благодаря близости к Meydan City — крупному району, где представлены многофункциональные комплексы, арены и спортивные сооружения.

Sobha Hartland II — автономное сообщество Sobha площадью более 700 тысяч м² вблизи районов Downtown и Business Bay.

Меньше 15 минут езды до Downtown Dubai, Burj Khalifa и крупнейшего торгового центра Dubai Mall; 8 минут до престижных международных школ Hartland International и North London Collegiate School; 12 минут до Международного аэропорта Дубая; 12 минут до Business Bay; 5 минут до заповедника Рас-аль-Хор.