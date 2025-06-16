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Жилой комплекс Boutique Waterfront Residences with Private Pools, live the Italian way.

Дубай, ОАЭ
от
$252,485
BTC
3.0032543
ETH
157.4133976
USDT
249 627.6317546
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
24
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26739
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    20

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Перевод
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Vincitore Aqua Dimore - Вдохновленная курортом жизнь в сердце Дубая.

Бутик-резиденции на набережной с частными бассейнами, Smart Living & Guaranteed Возвращение

Расположение: Научный парк Дубая (Al Barsha South)

  • Расположен в стратегическом центре образа жизни между Arjan, Al Barsha South и JVC.

  • 5 минут до Dubai Hills Mall, 10 минут до Mall of the Emirates.

  • Легкий доступ к Umm Suqeim St, Al Khail Rd & Sheikh Zayed Rd.

  • Окруженный велнес, образование и досуг ориентиров.

Обзор проекта:

  • Подпись проекта Vincitore Real Estate Development.

  • Бутик малоэтажный с роскошной курортной эстетикой и культовой архитектурой.

  • Первое в своем роде городское святилище на тему Аква в Дубае.

  • Передача: Q3 2027

📐 Единицы и стартовые цены

Unit TypeSize (приблизительно) Начальная цена в € (est).

Студия ~ 40 м2 от 215 000 €

Студия с бассейном ~ 43 м2 от 235 000 €

1 спальня с бассейном ~ 75 м2 от 320 000 €

2 Спальня с бассейном ~ 118 м2 От 500 000

💳 Платежный план

  • 20% бронирование

  • 40% при строительстве

  • 40% в течение 36 месяцев после передачи (0%)

  • Гибкие возможности для инвесторов и конечных пользователей.

Уникальные особенности и удобства:

  • Частные бассейны в отдельных помещениях и балконах.

  • Аква-подиум в курортном стиле с водопадами и плавучими островами.

  • Signature Wellness Club, Lagoon Pool и Outdoor Cinema.

  • Высокотехнологичный фитнес-центр, спа-центр, Yoga Lawn & Jogging Track.

  • Коворкинг-залы, угол кафе, детская игровая зона и удобные для домашних животных пространства.

  • 24/7 Консьерж, камердинер, охрана и автоматизация умного дома.

Почему стоит инвестировать в Aqua Dimore

  • Расположен в быстрорастущем оздоровительном районе с высоким спросом со стороны профессионалов.

  • Эксклюзивная архитектура и особенности частного бассейна – редкость в этом сегменте.

  • Доходность аренды прогнозируется на уровне 7,5-9% для студии и 1 спальни.

  • Сильная репутация бренда - Vincitore известен качеством, доставкой и дизайном.

  • Идеально подходит для краткосрочной аренды, цифровых кочевников и премиальных арендаторов.

Идеально для:

покупатель

+ денежный поток после передачи

End-UsersResort образ жизни с оздоровительными удобствами Краткосрочные хостыЧастный бассейн = премиальные ночные тарифы Покупатели в первый раз.

Доступный вход класса люкс с планом оплаты.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Boutique Waterfront Residences with Private Pools, live the Italian way.
Дубай, ОАЭ
от
$252,485
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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