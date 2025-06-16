Жилой комплекс Boutique Waterfront Residences with Private Pools, live the Italian way.

Vincitore Aqua Dimore - Вдохновленная курортом жизнь в сердце Дубая.
Бутик-резиденции на набережной с частными бассейнами, Smart Living & Guaranteed Возвращение
Расположение: Научный парк Дубая (Al Barsha South)
Расположен в стратегическом центре образа жизни между Arjan, Al Barsha South и JVC.
5 минут до Dubai Hills Mall, 10 минут до Mall of the Emirates.
Легкий доступ к Umm Suqeim St, Al Khail Rd & Sheikh Zayed Rd.
Окруженный велнес, образование и досуг ориентиров.
Обзор проекта:
Подпись проекта Vincitore Real Estate Development.
Бутик малоэтажный с роскошной курортной эстетикой и культовой архитектурой.
Первое в своем роде городское святилище на тему Аква в Дубае.
Передача: Q3 2027
📐 Единицы и стартовые цены
Unit TypeSize (приблизительно) Начальная цена в € (est).
Студия ~ 40 м2 от 215 000 €
Студия с бассейном ~ 43 м2 от 235 000 €
1 спальня с бассейном ~ 75 м2 от 320 000 €
2 Спальня с бассейном ~ 118 м2 От 500 000
💳 Платежный план
20% бронирование
40% при строительстве
40% в течение 36 месяцев после передачи (0%)
Гибкие возможности для инвесторов и конечных пользователей.
Уникальные особенности и удобства:
Частные бассейны в отдельных помещениях и балконах.
Аква-подиум в курортном стиле с водопадами и плавучими островами.
Signature Wellness Club, Lagoon Pool и Outdoor Cinema.
Высокотехнологичный фитнес-центр, спа-центр, Yoga Lawn & Jogging Track.
Коворкинг-залы, угол кафе, детская игровая зона и удобные для домашних животных пространства.
24/7 Консьерж, камердинер, охрана и автоматизация умного дома.
Почему стоит инвестировать в Aqua Dimore
Расположен в быстрорастущем оздоровительном районе с высоким спросом со стороны профессионалов.
Эксклюзивная архитектура и особенности частного бассейна – редкость в этом сегменте.
Доходность аренды прогнозируется на уровне 7,5-9% для студии и 1 спальни.
Сильная репутация бренда - Vincitore известен качеством, доставкой и дизайном.
Идеально подходит для краткосрочной аренды, цифровых кочевников и премиальных арендаторов.
Идеально для:
покупатель
+ денежный поток после передачи
End-UsersResort образ жизни с оздоровительными удобствами Краткосрочные хостыЧастный бассейн = премиальные ночные тарифы Покупатели в первый раз.
Доступный вход класса люкс с планом оплаты.