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Элитные апартаменты с видом на лагуны и центр города, рядом с пляжем, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€324,586
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9
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О комплексе

Элитные апартаменты с 1 и 2 спальнями с непревзойдённым панорамным видом на лагуны и центр города. В некоторых апартаментах есть кабинет. Курортный образ жизни с прямым доступом к пляжу.

Замечательный жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района в Дубае. Элегантные квартиры и искусно созданная архитектура являются свидетельством инновационного дизайна и изысканной архитектуры. Резиденция расположена всего в 2 км от Дубай-Крик и в 3 км от Design District.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: сенсорный сад; дзен-сад; волновой бассейн; водные виды спорта; театр под открытым небом; газон с местами для сидения; водоем с кромкой пляжа.

Расположение и объекты поблизости

Sobha Hartland II — один из самых ожидаемых проектов Sobha, автономное сообщество площадью более 700 тысяч м² вблизи районов Downtown и Business Bay.

Меньше 12 минут езды до Downtown Dubai, Burj Khalifa и крупнейшего торгового центра Dubai Mall. 8 минут до престижных международных школ Hartland International и North London Collegiate School. 16 минут до Международного аэропорта Дубая.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Элитные апартаменты с видом на лагуны и центр города, рядом с пляжем, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€324,586
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Жилой комплекс Marriott Residences
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Площадь 82–127 м²
2 объекта 2
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Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Marriott Residences Dubai Business Bay от Fortune 5 Property Development LLC — потрясающий проект с коллекцией брендированных апартаментов и обслуживанием мирового уровня. После завершения работ по строительству, в четвертом квартале 2024 года, резиденции будут находиться под управлением Marriott International. Международная компания со штаб-квартирой в США владеет сетью роскошных отелей по всему миру и считается одним из лидеров на рынке гостиничного сервиса. В премиальном 15-этажном комплексе на продажу представлено 138 стильных апартаментов с 1-2 спальнями. Брендированные резиденции предлагаются площадью от 63 кв. м до 217 кв. м. Заинтересованные инвесторы смогут купить в комплексе целый этаж. Все апартаменты будут включать минимум один балкон и укомплектованную современной техникой кухню. Резиденции предлагаются к покупке со встроенными шкафами в спальнях. В апартаментах с двумя спальнями дополнительно будут прачечная и второй балкон. Будущим жителям в Marriott Residences Dubai Business Bay будет предложен широкий выбор премиальных услуг и удобств, расположенных на первом этаже и на территории подиума. Среди них: - круглосуточный консьерж-сервис; - помощь швейцара; - водитель; - бассейн; - площадки для барбекю; - конференц-зал; - медиа-комната; - сауна; - просторный лаундж; - тренажерный зал в помещении и на открытом воздухе; - ресторан и кафе на территории; - обед из заведений комплекса прямо в апартаменты. В числе бонусов для владельцев — бесплатная карта участника программы лояльности Marriott Bonvoy, которая действует во всех отелях сети. С ней вы сможете пользоваться бесплатным вайфаем, мобильной регистрацией, получить подарок от отеля, бонусные баллы и многое другое. Расположение: 5-15 минут Burj Khalifa, Dubai Mall, заповедник Ras Al Khor, DIFC, Museum of The Future, City Walk 20-30 минут Palm Jumeirah, Dubai Marina, Dubai International Airport (DXB) Новый комплекс Marriott Residences Dubai Business Bay будет расположен в нескольких минутах от выезда на Al Asayel Street. Менее пяти минут потребуется, чтобы по этой улице попасть на Al Khail Road и быстро добраться до любого района эмирата. Дорога до Dubai Mall и других популярных локаций Downtown Dubai составит чуть более 10 минут. За 10–15 минут можно на автомобиле доехать до заповедника Ras Al Khor, пешеходного квартала City Walk и Museum of The Future. Поездка до Dubai International Airport (DXB) составит 20–25 минут. Столько же времени потребуется, чтобы добраться до популярных локаций в районах Dubai Marina и Palm Jumeirah. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Многоквартирный жилой дом Studio | Vincitore Dolce Vita | Arjan
Многоквартирный жилой дом Studio | Vincitore Dolce Vita | Arjan
Дубай, ОАЭ
от
€162,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную студию, расположенную в Арджане, известную как Dolce Vita от Vincitore Real Estate Development. Основные моменты; Испытайте королевский итальянский образ жизни в Арджане, Дубайланд Бесшовная связь и легкий доступ по основным автомагистралям Развитие мирового класса со стильной архитектурой и дизайном Привлекательные и гибкие варианты плана платежей доступны в кратчайшие сроки Мир удобств во всех видах спорта и развлечений Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 461 кв. Балкон / Терраса Открытая кухня Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона тренажерный зал Район барбекю Бассейн Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Центр здравоохранения Детская игровая площадка Супермаркет и Торговая зона сад Спа и Сауна Общественный зал Больничная зона Школа и Институт Спортивный корт Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marina Sands | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marina Sands | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€645,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Marina Sands от Emaar План оплаты; Во время строительства – 50% На передачу – 50% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1104 кв. Ходить в шкафу Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн Район барбекю тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Досуг и Парк Велоспорт, Бег и Бег Спортивный корт Доступ к пляжу Фитнес-центр Водная активность волейбол Спа и Сауна Йога и Медитация Просторные домики Услуги консьержа больница Колода бассейна в стиле Майами Брашиновый пляж Яхт-клуб Зеленое окружение Соседство поблизости; Dubai Media City – 1,3 км Пальма Джумейра – 2,2 км Jumeirah Beach Residence – 2,5 км Дубай Марина – 2,5 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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