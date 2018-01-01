Элитные апартаменты с видом на лагуны и центр города, рядом с пляжем, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Элитные апартаменты с 1 и 2 спальнями с непревзойдённым панорамным видом на лагуны и центр города. В некоторых апартаментах есть кабинет. Курортный образ жизни с прямым доступом к пляжу.
Замечательный жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района в Дубае. Элегантные квартиры и искусно созданная архитектура являются свидетельством инновационного дизайна и изысканной архитектуры. Резиденция расположена всего в 2 км от Дубай-Крик и в 3 км от Design District.Удобства и оснащение в доме
Подробнее: сенсорный сад; дзен-сад; волновой бассейн; водные виды спорта; театр под открытым небом; газон с местами для сидения; водоем с кромкой пляжа.Расположение и объекты поблизости
Sobha Hartland II — один из самых ожидаемых проектов Sobha, автономное сообщество площадью более 700 тысяч м² вблизи районов Downtown и Business Bay.
Меньше 12 минут езды до Downtown Dubai, Burj Khalifa и крупнейшего торгового центра Dubai Mall. 8 минут до престижных международных школ Hartland International и North London Collegiate School. 16 минут до Международного аэропорта Дубая.