  2. ОАЭ
  3. Квартира в новостройке Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет

Квартира в новостройке Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет

Дубай, ОАЭ
от
$195,420
;
12
ID: 27812
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    26

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Полностью меблированные апартаменты с планом оплаты после сдачи в Jumeirah Village Triangle

Джумейра Вилладж Триангл (Jumeirah Village Triangle – JVT) – это оживленный район в Дубае, который сочетает в себе городской комфорт и атмосферу уюта. С его современной архитектурой, зелеными насаждениями и разнообразием жилых комплексов, он привлекает как семьи, так и на холостяков. На территории комплекса расположены парки, школы, торговые точки и рестораны, что создает удобные условия для жизни. Стратегически выгодное расположение JVT гарантирует легкий доступ к важнейшим автомагистралям, обеспечивая связь с такими районами, как Дубай Марина, Даунтаун Дубай и международный аэропорт. Спокойная атмосфера и высококлассные удобства делают этот район идеальным местом для тех, кто ищет комфорт и роскошь в самом центре Дубая.

Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл, удобно расположены на пересечении улиц Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Они находятся всего в 4 минутах от школ и больниц, в 7 минутах от Dubai Miracle Garden, в 15 минутах от Dubai Hills Mall, в 17 минутах от Jumeirah Golf Estates, в 20 минутах от Bluewaters Island и JBR, в 23 минутах от Palm Jumeirah, в 26 минутах от Burj Khalifa и Dubai Mall, и в 30 минутах от международного аэропорта Дубая.

Проект включает в себя две высотные башни с впечатляющим современным архитектурным дизайном, который гармонично сочетает элегантность и функциональность. Внешняя отделка фасадов выполнена в современном стиле и дополнена широкими стеклянными элементами, которые улучшают общую эстетику и открывают панорамные виды. В центре комплекса расположен великолепный бассейн, окруженный живописным ландшафтом и уютными зонами для отдыха, создавая настоящий оазис для жителей. Среди дополнительных удобств – полностью оборудованный тренажерный зал, беговая дорожка, детская игровая площадка, зона для барбекю и омолаживающая джакузи/спа. Элегантное лобби с высокими потолками и стильным интерьером создает привлекательную атмосферу для гостей и обеспечивает удобный доступ к общим зонам. Проект также предусматривает шесть уровней выделенной парковки, обеспечивающей удобство, а также коридоры с мягким освещением и современной отделкой. В сочетании с мировым уровнем удобств и исключительным дизайном проект обещает предоставить своим жителям роскошный и удобный образ жизни в динамичной городской среде.

В проекте представлены полностью меблированные студии, а также апартаменты с 1 и 2 спальнями, спроектированные с вниманием к каждой детали, чтобы сочетать комфорт и утонченную элегантность. Каждая квартира отличается высококачественной отделкой, просторными планировками и большими окнами, которые наполняют помещения естественным светом и создают теплую, гостеприимную атмосферу. Интерьеры продуманы до мелочей: встроенные шкафы и современная кухонная техника обеспечивают максимальное удобство и функциональность. Гостиные зоны, обставленные стильной мебелью, идеально подходят для отдыха и общения, а плавные линии отделки придают помещениям элегантность. Спальни предлагают уединение и покой, оформленные в мягких тонах с использованием высококачественных материалов. Ванные комнаты, в свою очередь, отличаются роскошью и простором, с элегантными светильниками и продуманными деталями. Каждая деталь интерьера отражает современный стиль жизни, где сочетаются стиль, комфорт и практичность.


DXB-00178

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Досуг

Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации