Жилой комплекс Новая резиденция Mag 777 с современной инфраструктурой премиум класса, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

MAG 777 — это жилой комплекс, выполненный в белых тонах, предлагает жителям роскошный образ жизни, дополненный множеством первоклассных удобств. Здесь каждый элемент продуман до мелочей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удовольствие от проживания. Открытый инфинити-бассейн с панорамными видами плавно сливается с окружающим пейзажем, и создает уникальную атмосферу роскоши и спокойствия. Фитнес-центр полностью укомплектован современными тренажерами, которые подходят для людей любого уровня подготовки, что позволяет поддерживать активный образ жизни прямо на территории комплекса. Для любителей барбекю предусмотрена элегантно оформленная зона на свежем воздухе с высококачественными встроенными грилями. Комплекс также располагает холодной купелью, которая способствует улучшению циркуляции и восстановлению сил. Для практики йоги и пилатеса предназначено уникальное пространство, которое создает атмосферу покоя и уединения, а сауна и парная позволят расслабиться вам после тяжелого дня. Окруженный тщательно продуманным ландшафтным дизайном, комплекс гармонично вписывается в городской пейзаж, предлагая жителям уединенный уголок спокойствия в центре яркой городской жизни. Каждая резиденция спроектирована с акцентом на функциональность и стиль, предлагая вам просторные квартиры с современными отделками. Полы из современной плитки серого известняка и тщательно подобранные растения добавляют яркости и гармонии в интерьер, создавая уютное и стильное пространство.

Удобства:

Бассейн

Зона барбекю

Студии йоги и пилатеса

Фитнес центр

Сауна и парная

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка:

студии - 50/50

с 1 спальней - 40/60

с 2 спальнями - 30/70

Удобства и оснащение в доме

Без мебели, с бытовой техникой.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в динамично развивающемся районе Dubai Sports city, который предлагает идеальное сочетание активного образа жизни и роскошного проживания. Это не просто жилой комплекс — это настоящий центр спортивных и развлекательных возможностей, включая мировые спортивные сооружения и разнообразие ресторанов и магазинов. Здесь вы сможете провести время в ресторанах с изысканной кухней или исследовать живописные набережные.