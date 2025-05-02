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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Mag 777 с современной инфраструктурой премиум класса, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Mag 777 с современной инфраструктурой премиум класса, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$214,945
18.05.2025
$214,945
17.05.2025
$214,150
16.05.2025
$214,295
14.05.2025
$214,099
13.05.2025
$211,815
11.05.2025
$211,359
10.05.2025
$212,065
09.05.2025
$210,343
08.05.2025
$209,577
07.05.2025
$210,300
14.04.2025
$209,355
13.04.2025
$209,479
12.04.2025
$210,260
11.04.2025
$215,011
10.04.2025
$215,888
09.04.2025
$216,974
08.04.2025
$216,839
06.04.2025
$216,965
05.04.2025
$214,989
04.04.2025
$217,862
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16
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22326
ID новостройки на Realting
In CRM: 2396011
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

MAG 777 — это жилой комплекс, выполненный в белых тонах, предлагает жителям роскошный образ жизни, дополненный множеством первоклассных удобств. Здесь каждый элемент продуман до мелочей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удовольствие от проживания. Открытый инфинити-бассейн с панорамными видами плавно сливается с окружающим пейзажем, и создает уникальную атмосферу роскоши и спокойствия. Фитнес-центр полностью укомплектован современными тренажерами, которые подходят для людей любого уровня подготовки, что позволяет поддерживать активный образ жизни прямо на территории комплекса. Для любителей барбекю предусмотрена элегантно оформленная зона на свежем воздухе с высококачественными встроенными грилями. Комплекс также располагает холодной купелью, которая способствует улучшению циркуляции и восстановлению сил. Для практики йоги и пилатеса предназначено уникальное пространство, которое создает атмосферу покоя и уединения, а сауна и парная позволят расслабиться вам после тяжелого дня. Окруженный тщательно продуманным ландшафтным дизайном, комплекс гармонично вписывается в городской пейзаж, предлагая жителям уединенный уголок спокойствия в центре яркой городской жизни. Каждая резиденция спроектирована с акцентом на функциональность и стиль, предлагая вам просторные квартиры с современными отделками. Полы из современной плитки серого известняка и тщательно подобранные растения добавляют яркости и гармонии в интерьер, создавая уютное и стильное пространство.

Удобства:

  • Бассейн
  • Зона барбекю
  • Студии йоги и пилатеса
  • Фитнес центр
  • Сауна и парная

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка:

студии - 50/50

с 1 спальней - 40/60

с 2 спальнями - 30/70

Удобства и оснащение в доме

Без мебели, с бытовой техникой.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в динамично развивающемся районе Dubai Sports city, который предлагает идеальное сочетание активного образа жизни и роскошного проживания. Это не просто жилой комплекс — это настоящий центр спортивных и развлекательных возможностей, включая мировые спортивные сооружения и разнообразие ресторанов и магазинов. Здесь вы сможете провести время в ресторанах с изысканной кухней или исследовать живописные набережные.

  • Emirates Mall - 16 минут
  • Palm Jumeirah – 20 минуты
  • Burj Khalifa – 25 минут
  • Jumeirah Beach – 26 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новая резиденция Mag 777 с современной инфраструктурой премиум класса, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$214,945
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