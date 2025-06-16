Жилой комплекс Новый проект DAMAC Riverside Views с клубным домом и детским парком приключений в престижном районе Дубая, ОАЭ

Проект DAMAC Riverside Views вдохновлен знаменитыми реками и уникальными стилями жизни городов, раскинувшихся на их берегах, включая Темзу в Лондоне, Гудзон в Нью-Йорке, Сена в Париже, Амстел в Амстердаме. Проект создан для идеального баланса здоровья и благосостояния, сочетая в себе оживленную городскую жизнь и жилое сообщество на берегу реки, основанное на здоровом образе жизни.

Особенности:

клубный дом и магазины

детский парк приключений

кинотеатр на воде

игровая зона

зона барбекю

рестораны

спа

лагуна

Окончание строительства - 31 марта 2029 года.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в престижном комьюнити Riverside Views — в сердце будущего делового центра Дубая, всего в 12 минутах от аэропорта Аль-Мактум и 15 минутах от станции метро Expo 2020. Близость к EXPO City, DP World Terminal, Dubai Marina, Mall of the Emirates и DAMAC Mall делает локацию одной из самых стратегически привлекательных в городе.