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Жилой комплекс Новый проект DAMAC Riverside Views с клубным домом и детским парком приключений в престижном районе Дубая, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$268,929
;
13
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ID: 27194
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In CRM: 2471514
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Дата обновления: 31.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Проект DAMAC Riverside Views вдохновлен знаменитыми реками и уникальными стилями жизни городов, раскинувшихся на их берегах, включая Темзу в Лондоне, Гудзон в Нью-Йорке, Сена в Париже, Амстел в Амстердаме. Проект создан для идеального баланса здоровья и благосостояния, сочетая в себе оживленную городскую жизнь и жилое сообщество на берегу реки, основанное на здоровом образе жизни.

Особенности:

  • клубный дом и магазины
  • детский парк приключений
  • кинотеатр на воде
  • игровая зона
  • зона барбекю
  • рестораны
  • спа
  • лагуна

Окончание строительства - 31 марта 2029 года.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в престижном комьюнити Riverside Views — в сердце будущего делового центра Дубая, всего в 12 минутах от аэропорта Аль-Мактум и 15 минутах от станции метро Expo 2020. Близость к EXPO City, DP World Terminal, Dubai Marina, Mall of the Emirates и DAMAC Mall делает локацию одной из самых стратегически привлекательных в городе.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый проект DAMAC Riverside Views с клубным домом и детским парком приключений в престижном районе Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$268,929
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