Жилой комплекс Новая высотная резиденция Atelis с бассейнами, коворкингами и прямым выходом на набережную в районе Dubai Design District, в центре Дубая, ОАЭ

Atelis — жилой проект, который создан для тех, кто ценит стиль, пространство, эстетику и высокое качество жизни. Расположенный на береговой линии в самом сердце квартала Dubai Design District (d3), комплекс предлагает не просто резиденции, а тщательно продуманное пространство, где каждый элемент подчеркивает утонченность, комфорт и приватность.

На первом уровне резиденты смогут наслаждаться каскадными бассейнами, уютными лаунж-зонами на свежем воздухе, пышными садами и тенистыми прогулочными дорожками, которые создают оазис спокойствия посреди динамичного мегаполиса. Здесь же расположены современные коворкинг-пространства под открытым небом, зал для мероприятий, комната для развлечений, а также детский клуб, которые делают Atelis идеальным выбором для семей. На следующем уровне обустроен панорамный тренажерный зал. Архитектура комплекса буквально растворяется в природе, создавая ощущение целостности: каждый элемент — от водных инсталляций до зон для медитации — призван поддерживать душевное равновесие и физическое здоровье. Особая гордость — инфинити-бассейн с захватывающими видами, где можно расслабиться в тишине и уединении. Рядом — уютные садовые зоны и лаунж-пространства.

Проект предлагает широкий выбор резиденций — от элегантных апартаментов с 1-4 спальнями до впечатляющих sky-вилл и эксклюзивных пентхаусов. Просторные спальни с гардеробными и панорамными окнами обеспечивают максимум света и комфорта, а приватные балконы дарят великолепные виды на городской пейзаж и набережную.

Удобства:

Прямой доступ к набережной

Бассейны для детей и взрослых

Тренажерный зал

Сады и зоны для медитации

Коворкинг-пространства

Детская игровая площадка

Многоцелевая комната

Лаунж-зоны

Окончание строительства - 3 квартал 2029 года.

Рассрочка: 75/25

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Район Dubai Design District (d3) имеет стратегическое расположение рядом с Дубай-Крик, Даунтаун Дубай и такими знаковыми локациями, как Бурдж Халифа, Dubai Mall, Дубайский международный финансовый центр и Бизнес-Бэй. Это творческий район в самом сердце Дубая, откуда открывается оглушительный вид на заповедник Рас-эль-Хор на востоке и на город на западе.