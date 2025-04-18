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Вилла Ohana by the Sea
Вилла Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$1,97 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Вилла в новом элитном проекте Ohana By The Sea в Абу-Даби на побережье Арабского залива! Полностью меблирована! Беспроцентная рассрочка! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! Дата сдачи: 2 кв. 2025 Удобства: белоснежный частный пляж, собственные ландшафтные сады на территории участк…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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